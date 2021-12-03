Lexus ROV и Tesla Cyberquad – идеальные машины для мира, пережившего апокалипсис
Фото: Tesla
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Tesla
Фото: Tesla
Фото: Tesla
Квадроцикл Lexus сам производитель называет «рекреационный внедорожник» (ROV). Его габариты: длина – 3120 мм, ширина – 1 725 мм, высота – 1 800 мм. Он крупнее обычного квадроцикла, что должно подчеркивать премиальный статус японской модели. Кузов окрашен в темно-бронзовый цвет Lexus, а передняя часть напоминает фирменную решетку радиатора. Сидения обиты износостойкой синтетической кожей. Квадроцикл оснащен силовой установкой, работающей на водороде. К сожалению, никаких динамических характеристик не сообщается. Пока Lexus ROV представили в статусе концепта, который выражает стремление компании разрабатывать продукты, ориентированные на приключения и экологию.
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