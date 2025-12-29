Футуристический Lexus RX 2027 — смелый взгляд в будущее или игра воображения?

29 декабря 2025, 19:17
Lexus RX 2027: как изменится культовый кроссовер в ближайшем будущем
Lexus RX 2027: как изменится культовый кроссовер в ближайшем будущем
Японские премиум-бренды Acura, Infiniti и Lexus появились как ответ на американский рынок. Но только Lexus смог удержать лидерство. В 2027 году RX обещает удивить новым обликом. Каким будет следующий шаг японского флагмана? Узнайте подробности в нашем материале.
В конце 1980-х японские автогиганты Honda, Nissan и Toyota решили бросить вызов представителям премиум-брендов, создавшим собственные люксовые марки. Так на свет появились Acura, Infiniti и Lexus. Однако только Lexus сумел не просто закрепиться на рынке, а и стать настоящим символом надежности и ответственности среди премиальных автомобилей.
Сегодня Lexus – это не просто подразделение Toyota, а самостоятельный игрок, который уверенно конкурирует с местными и авторитетными производителями. Особое место в линейке занимает RX - кроссовер, который уже много лет остается одним из самых популярных в своем классе. С каждым новым поколением RX становится все более технологичным и современным, не теряя при этом узнаваемого стиля.
В 2027 году Lexus RX может получить обновленный дизайн, который будет содержать смелые линии и футуристические элементы. Хотя речь пока идет лишь о концептуальных идеях и дизайнерских фантазиях, эксперты уверены: японцы не боятся экспериментировать и готовы удивлять поклонников.
Возможный облик будущего RX - это сочетание одинаковых граней, динамичных пропорций и эффективных решений в оформлении кузова. Ожидается, что снаружи появятся новые световые элементы, а решетка радиатора станет еще более выразительной. Внутри кроссовера дизайнеры делают ставку на минимализм, высокотехнологичные материалы и расширенные возможности персонализации.
Техническая начинка также не останется без внимания. Вполне вероятно, что в 2027 году RX получит гибридную и полностью электрическую версию, а также расширенный набор электронных ассистентов. Это позволит не только повысить комфорт и безопасность, но и сделать модель более экологичной и современной.
Несмотря на то, что пока эти изменения существуют лишь в воображении дизайнеров и поклонников марки, интерес к будущему RX не угасает. Lexus уже не раз доказывал, что умеет воплощать в серийных автомобилях самые смелые идеи. Остается только ждать, когда концепты станут реальностью и RX вновь откроет миру свой новый облик.
Похожие материалы Лексус, Тойота
-
18.02.2025, 07:05
Тысячи Lexus и Toyota отзывают из-за неисправных ремней безопасности
Под отзыв попали более 40 тысяч новеньких автомобилей Toyota Camry и Lexus RX. Причиной стала неисправность ремней безопасности, изготовленных компанией Joyson Safety Systems в Мексике.Читать далее
-
09.07.2024, 14:31
Какой премиальный кроссовер можно купить за 2,5 млн рублей. Список из 4 моделей
Многие еще помнят времена, когда за 2,5 млн рублей можно было купить новенький кроссовер премиальной марки. Сейчас за эту сумму можно позволить себе только бюджетный китайский «паркетник» или попробовать выбрать достойный вариант с пробегом.Читать далее
-
20.02.2024, 11:21
Автомобили с самыми надежными в мире моторами. Список из 30 моделей
Двигатель – один из ключевых агрегатов автомобиля, ремонт которого стоит больших денег. Поэтому опытные автомобилисты при выборе машины рекомендуют в первую очередь обращать внимание именно на тип мотора.Читать далее
-
20.12.2023, 08:25
Пассажиры премиальных кроссоверов не могут чувствовать себя в безопасности: печальный итог краш-тестов
Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел очередную серию краш-тестов. Из 8 среднеразмерных премиальных кроссоверов только три автомобиля смогли эффективно защитить в ДТП пассажиров второго ряда.Читать далее
-
10.02.2023, 09:42
Названы самые надежные автомобили 2023 года
Эксперты американского агентства JD Power опубликовали результаты ежегодного исследования надежности автомобилей. Они отметили, что машины становятся все более надежными, а возникающие проблемы, в основном, связаны с электроникой.Читать далее
-
07.12.2022, 17:30
Побоище на Euro NCAP: разбито сразу 14 автомобилей (трое остались без «пятерок»)
Европейская комиссия Euro NCAP опубликовалa результаты последней в 2022 году серии краш-тестов. Эксперты ударно поработали и успели проверить безопасность сразу 14 новых моделей. Автопроизводители спешили получить свои пять звезд по старым правилам. С 2023 года стандарты ужесточатся и добыть высшую оценку будет еще сложнее.Читать далее
-
15.08.2022, 00:01
5 самых экономичных кроссоверов в России
Чем больше у автомобиля ежедневные пробеги, тем большее значение приобретает показатель расхода топлива, особенно если речь заходит о представителях популярного сегмента кроссоверов.Читать далее
-
02.12.2021, 17:23
Беспилотные такси Lexus будут возить пассажиров бесплатно
Беспилотники стали еще на один шаг ближе. К Рождеству жителям городка Фишерс, штат Индиана (США), приготовили подарок – бесплатное беспилотное такси. В конце декабря на линию выйдут пять гибридных кроссоверов Lexus RX 450h.Читать далее
-
19.02.2021, 14:08
Лучшие автомобили по мнению покупателей: рекомендации на основе опыта
Американская организация Consumer Reports подготовила очередной ежегодный рейтинг лучших автомобилей на основе отзывов их владельцев. Среди марок лучшими признали машины Mazda, а в списке лучших моделей 8 из 10 сделаны в Японии.Читать далее
-
12.06.2020, 11:32
ТОП-5 самых нержавеющих кроссоверов
Многие автопроизводители гарантируют отсутствие сквозной коррозии на своих автомобилях в течение 10 лет. Однако отдельные очаги ржавчины начинают появляться на некоторых машинах уже спустя два-три года после покупки. Расскажем о пяти наиболее устойчивых к коррозии кроссоверах из тех, что сейчас продаются в России.Читать далее
Похожие материалы Лексус, Тойота
-
18.02.2025, 07:05
Тысячи Lexus и Toyota отзывают из-за неисправных ремней безопасности
Под отзыв попали более 40 тысяч новеньких автомобилей Toyota Camry и Lexus RX. Причиной стала неисправность ремней безопасности, изготовленных компанией Joyson Safety Systems в Мексике.Читать далее
-
09.07.2024, 14:31
Какой премиальный кроссовер можно купить за 2,5 млн рублей. Список из 4 моделей
Многие еще помнят времена, когда за 2,5 млн рублей можно было купить новенький кроссовер премиальной марки. Сейчас за эту сумму можно позволить себе только бюджетный китайский «паркетник» или попробовать выбрать достойный вариант с пробегом.Читать далее
-
20.02.2024, 11:21
Автомобили с самыми надежными в мире моторами. Список из 30 моделей
Двигатель – один из ключевых агрегатов автомобиля, ремонт которого стоит больших денег. Поэтому опытные автомобилисты при выборе машины рекомендуют в первую очередь обращать внимание именно на тип мотора.Читать далее
-
20.12.2023, 08:25
Пассажиры премиальных кроссоверов не могут чувствовать себя в безопасности: печальный итог краш-тестов
Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел очередную серию краш-тестов. Из 8 среднеразмерных премиальных кроссоверов только три автомобиля смогли эффективно защитить в ДТП пассажиров второго ряда.Читать далее
-
10.02.2023, 09:42
Названы самые надежные автомобили 2023 года
Эксперты американского агентства JD Power опубликовали результаты ежегодного исследования надежности автомобилей. Они отметили, что машины становятся все более надежными, а возникающие проблемы, в основном, связаны с электроникой.Читать далее
-
07.12.2022, 17:30
Побоище на Euro NCAP: разбито сразу 14 автомобилей (трое остались без «пятерок»)
Европейская комиссия Euro NCAP опубликовалa результаты последней в 2022 году серии краш-тестов. Эксперты ударно поработали и успели проверить безопасность сразу 14 новых моделей. Автопроизводители спешили получить свои пять звезд по старым правилам. С 2023 года стандарты ужесточатся и добыть высшую оценку будет еще сложнее.Читать далее
-
15.08.2022, 00:01
5 самых экономичных кроссоверов в России
Чем больше у автомобиля ежедневные пробеги, тем большее значение приобретает показатель расхода топлива, особенно если речь заходит о представителях популярного сегмента кроссоверов.Читать далее
-
02.12.2021, 17:23
Беспилотные такси Lexus будут возить пассажиров бесплатно
Беспилотники стали еще на один шаг ближе. К Рождеству жителям городка Фишерс, штат Индиана (США), приготовили подарок – бесплатное беспилотное такси. В конце декабря на линию выйдут пять гибридных кроссоверов Lexus RX 450h.Читать далее
-
19.02.2021, 14:08
Лучшие автомобили по мнению покупателей: рекомендации на основе опыта
Американская организация Consumer Reports подготовила очередной ежегодный рейтинг лучших автомобилей на основе отзывов их владельцев. Среди марок лучшими признали машины Mazda, а в списке лучших моделей 8 из 10 сделаны в Японии.Читать далее
-
12.06.2020, 11:32
ТОП-5 самых нержавеющих кроссоверов
Многие автопроизводители гарантируют отсутствие сквозной коррозии на своих автомобилях в течение 10 лет. Однако отдельные очаги ржавчины начинают появляться на некоторых машинах уже спустя два-три года после покупки. Расскажем о пяти наиболее устойчивых к коррозии кроссоверах из тех, что сейчас продаются в России.Читать далее