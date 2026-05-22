Что изменится у Lexus RX после обновления - свежие фото и прогнозы экспертов

22 мая 2026, 15:52
Lexus RX готовит обновление: шпионские фото и первые детали рестайлинга 2027 года
Lexus RX готовит обновление: шпионские фото и первые детали рестайлинга 2027 года
Lexus RX, один из самых популярных премиальных кроссоверов, готовится к заметному обновлению. Шпионские снимки с тестов на Нюрбургринге раскрывают первые детали рестайлинга, который может повлиять на расстановку сил в сегменте среднеразмерных SUV. Почему это важно - в нашем материале.
Обновление Lexus RX – событие, которое не остается незамеченным ни для поклонников марки, ни для рынка премиальных кроссоверов. Пятый по счету RX, дебютировавший в 2022 году, уже четыре года удерживает статус самой продаваемой модели бренда. Теперь японский производитель готовит рестайлинг, и первые шпионские фото с тестами Нюрбургринга подтверждают: перемены не за горами.
RX — не просто очередной внедорожник. Его история началась в 1997 году с модели Toyota Harrier для внутреннего рынка Японии, а уже в 1998-м RX стал первым массовым премиальным кроссовером для экспорта. За пять поколений RX превратился из компактного в полноценный среднеразмерный внедорожник, заняв ключевое место в линейке Lexus и став эталоном для экономии.
Текущая генерация построена на платформе TNGA-K, которую она делит с Lexus TX, Toyota Highlander и Grand Highlander. В США RX 2026 модельного года стартует с отметки 52 375 долларов. Доступны версии RX 350, RX 350 AWD, RX 350h AWD (гибрид) и RX 450h+ AWD (подключаемый гибрид). Мощность варьируется от 246 до 304 л.с., расход топлива — от 25 до 83 миль на галлон (в пересчете на MPGe для PHEV).
Шпионские снимки показывают: инженеры Lexus тестируют обновленный RX на знаменитом «Зеленом аду» — трассе Нордшляйфе. Камуфляж закрывает только переднюю часть кузова, что указывает на точечные изменения во внешности. По словам наблюдателей, пристальное внимание было уделено переднему бамперу, а интерьер получил новую приборную панель, выполненную в стиле последних моделей ES, TZ и будущего NX.
Интересно, что фары на прототипе остались прежними, но не исключено, что другие тестовые экземпляры получили дополнительные доработки. Внутренние изменения пока остаются загадкой — интерьер на фото не попал. Ожидается, что обновленный RX выйдет на рынок либо в конце 2026 года, либо в начале 2027-го, и будет предлагаться как модель 2027 или 2028 года.
Рынок премиальных кроссоверов становится все более конкурентным, и рестайлинг RX может задать новые стандарты в сегменте. Для российских покупателей важен не только внешний вид, но и технологичность: платформа TNGA-K позволяет интегрировать современные системы безопасности и гибридные силовые установки, что особенно актуально на фоне растущего интереса к экологичным решениям.
Стоит отметить, что тенденция к обновлению популярных моделей наблюдается и у других автопроизводителей. Например, недавно Honda объявила о масштабном отзыве электромобилей из-за дефекта камеры заднего вида — подробнее об этом можно узнать в материале о массовых отзывах Honda Prologue и Acura ZDX .
Похожие материалы Лексус, Тойота
-
15.05.2026, 15:22
Lexus RX 2006 года с пробегом 550 000 км: какие проблемы ждут владельцев гибридов
В России все чаще обсуждают, насколько надежны старые гибридные Lexus RX. Владелец машины с пробегом 550 тысяч км поделился реальными трудностями и расходами на ремонт. Какие детали выходят из строя, сколько стоит обслуживание и почему новые авто уже не такие выносливые - объясняем на примере. Мало кто знает, что даже у легендарных «японцев» есть слабые места.Читать далее
-
13.05.2026, 19:30
Почему Nissan X-Trail с дизелем M9R стал выбором для российских дорог
Nissan X-Trail с дизельным двигателем M9R уверенно занимает позиции среди кроссоверов благодаря сочетанию надежности, экономичности и проходимости. В материале - реальные впечатления владельцев, сравнение с конкурентами и особенности эксплуатации в сложных условиях. Почему этот автомобиль выбирают для российских зим и горных маршрутов - разбираемся подробно.Читать далее
-
13.05.2026, 15:49
Chevrolet Blazer и Kia Telluride возглавили рейтинг самых надежных кроссоверов 2026 года
Эксперты назвали десятку кроссоверов, которые в 2026 году признаны самыми надежными для семьи. В расчет брались не только баллы J.D. Power, но и реальные расходы на сервис. Какие модели удивили, а какие оказались вне конкуренции - подробности в нашем материале.Читать далее
-
05.05.2026, 21:23
Lexus TZ 2027: электрокроссовер с тремя рядами и новым подходом к премиуму
Lexus выходит на рынок США с новым электрокроссовером TZ, рассчитанным на семь мест и ориентированным на премиальный сегмент. Модель обещает отличаться не только дизайном, но и техническими характеристиками, что особенно актуально на фоне снижения продаж у конкурентов.Читать далее
-
08.04.2026, 13:14
10 кроссоверов с минимальным расходом бензина: лидеры по экономии топлива
Эксперты составили свежий рейтинг кроссоверов, которые удивляют низким расходом бензина. В подборке оказались как массовые, так и премиальные модели, а некоторые из них способны проехать почти тысячу километров без дозаправки. Читать далее
-
01.04.2026, 14:03
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели выдерживают испытания дорог и времени
В 2026 году эксперты Consumer Reports выделили кроссоверы, которые не подведут ни в городе, ни на трассе. В этом обзоре - только те модели, что доказали свою надежность и практичность в реальных условиях. Почему именно эти автомобили оказались вне конкуренции и на что стоит обратить внимание при выборе нового SUV - рассказываем в деталях.Читать далее
-
30.03.2026, 15:09
Рейтинг лучших SUV 2026: неожиданные перемены и новые лидеры рынка
Свежий рейтинг Consumer Reports определил пятерку лучших кроссоверов и внедорожников 2026 года. В списке - как привычные фавориты, так и новые участники, что отражает перемены на рынке. Эксперты оценили надежность, удовлетворенность владельцев и технические характеристики, а также сравнили цены на американском рынке. Почему эти модели оказались в центре внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
-
19.03.2026, 09:59
Лучшие кроссоверы и внедорожники 2026: рейтинг Consumer Reports с неожиданными лидерами
Американский рейтинг лучших кроссоверов и внедорожников 2026 года удивил даже опытных экспертов: в лидерах оказались не только привычные японцы, но и немецкие премиальные SUV. Какие модели получили самые высокие оценки за надежность и почему их выбирают владельцы - разбираемся, что это значит для российского рынка и стоит ли ждать аналогичных тенденций у нас.Читать далее
-
13.03.2026, 17:18
В Москве продажи новых авто выросли на 6,5%: таксопарки обновили парк
В начале 2026 года в Москве неожиданно выросли продажи новых легковых автомобилей, несмотря на общее падение рынка по стране. Эксперты объясняют: причина - массовое обновление автопарков таксопарками перед изменениями в законе. Какие модели оказались в топе и почему премиум-сегмент вырос в 2,5 раза - разбираемся, что это значит для водителей и рынка.Читать далее
-
25.05.2026, 19:20
Продажа Haval M6 после полугода ожидания: цена сделки и выбор нового кроссовера
Владелец Haval M6 спустя полгода самостоятельных попыток продажи реализовал кроссовер за 1,65 млн рублей и теперь ждет новый Haval H3 с полным приводом. Как изменился рынок и почему трейд-ин оказался невыгоден - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 19:08
Новая марка Esteo: премиальный внедорожник с турбомотором и тремя экранами
Российский рынок пополнился новым игроком: Esteo MX от холдинга «АГР» сочетает мощный турбодвигатель, полный привод и современное оснащение. Модель обещает изменить представление о премиальных внедорожниках отечественного производства.Читать далее
Похожие материалы Лексус, Тойота
-
15.05.2026, 15:22
Lexus RX 2006 года с пробегом 550 000 км: какие проблемы ждут владельцев гибридов
В России все чаще обсуждают, насколько надежны старые гибридные Lexus RX. Владелец машины с пробегом 550 тысяч км поделился реальными трудностями и расходами на ремонт. Какие детали выходят из строя, сколько стоит обслуживание и почему новые авто уже не такие выносливые - объясняем на примере. Мало кто знает, что даже у легендарных «японцев» есть слабые места.Читать далее
-
13.05.2026, 19:30
Почему Nissan X-Trail с дизелем M9R стал выбором для российских дорог
Nissan X-Trail с дизельным двигателем M9R уверенно занимает позиции среди кроссоверов благодаря сочетанию надежности, экономичности и проходимости. В материале - реальные впечатления владельцев, сравнение с конкурентами и особенности эксплуатации в сложных условиях. Почему этот автомобиль выбирают для российских зим и горных маршрутов - разбираемся подробно.Читать далее
-
13.05.2026, 15:49
Chevrolet Blazer и Kia Telluride возглавили рейтинг самых надежных кроссоверов 2026 года
Эксперты назвали десятку кроссоверов, которые в 2026 году признаны самыми надежными для семьи. В расчет брались не только баллы J.D. Power, но и реальные расходы на сервис. Какие модели удивили, а какие оказались вне конкуренции - подробности в нашем материале.Читать далее
-
05.05.2026, 21:23
Lexus TZ 2027: электрокроссовер с тремя рядами и новым подходом к премиуму
Lexus выходит на рынок США с новым электрокроссовером TZ, рассчитанным на семь мест и ориентированным на премиальный сегмент. Модель обещает отличаться не только дизайном, но и техническими характеристиками, что особенно актуально на фоне снижения продаж у конкурентов.Читать далее
-
08.04.2026, 13:14
10 кроссоверов с минимальным расходом бензина: лидеры по экономии топлива
Эксперты составили свежий рейтинг кроссоверов, которые удивляют низким расходом бензина. В подборке оказались как массовые, так и премиальные модели, а некоторые из них способны проехать почти тысячу километров без дозаправки. Читать далее
-
01.04.2026, 14:03
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели выдерживают испытания дорог и времени
В 2026 году эксперты Consumer Reports выделили кроссоверы, которые не подведут ни в городе, ни на трассе. В этом обзоре - только те модели, что доказали свою надежность и практичность в реальных условиях. Почему именно эти автомобили оказались вне конкуренции и на что стоит обратить внимание при выборе нового SUV - рассказываем в деталях.Читать далее
-
30.03.2026, 15:09
Рейтинг лучших SUV 2026: неожиданные перемены и новые лидеры рынка
Свежий рейтинг Consumer Reports определил пятерку лучших кроссоверов и внедорожников 2026 года. В списке - как привычные фавориты, так и новые участники, что отражает перемены на рынке. Эксперты оценили надежность, удовлетворенность владельцев и технические характеристики, а также сравнили цены на американском рынке. Почему эти модели оказались в центре внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
-
19.03.2026, 09:59
Лучшие кроссоверы и внедорожники 2026: рейтинг Consumer Reports с неожиданными лидерами
Американский рейтинг лучших кроссоверов и внедорожников 2026 года удивил даже опытных экспертов: в лидерах оказались не только привычные японцы, но и немецкие премиальные SUV. Какие модели получили самые высокие оценки за надежность и почему их выбирают владельцы - разбираемся, что это значит для российского рынка и стоит ли ждать аналогичных тенденций у нас.Читать далее
-
13.03.2026, 17:18
В Москве продажи новых авто выросли на 6,5%: таксопарки обновили парк
В начале 2026 года в Москве неожиданно выросли продажи новых легковых автомобилей, несмотря на общее падение рынка по стране. Эксперты объясняют: причина - массовое обновление автопарков таксопарками перед изменениями в законе. Какие модели оказались в топе и почему премиум-сегмент вырос в 2,5 раза - разбираемся, что это значит для водителей и рынка.Читать далее
-
25.05.2026, 19:20
Продажа Haval M6 после полугода ожидания: цена сделки и выбор нового кроссовера
Владелец Haval M6 спустя полгода самостоятельных попыток продажи реализовал кроссовер за 1,65 млн рублей и теперь ждет новый Haval H3 с полным приводом. Как изменился рынок и почему трейд-ин оказался невыгоден - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 19:08
Новая марка Esteo: премиальный внедорожник с турбомотором и тремя экранами
Российский рынок пополнился новым игроком: Esteo MX от холдинга «АГР» сочетает мощный турбодвигатель, полный привод и современное оснащение. Модель обещает изменить представление о премиальных внедорожниках отечественного производства.Читать далее