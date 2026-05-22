Что изменится у Lexus RX после обновления - свежие фото и прогнозы экспертов

Lexus RX готовит обновление: шпионские фото и первые детали рестайлинга 2027 года

Lexus RX, один из самых популярных премиальных кроссоверов, готовится к заметному обновлению. Шпионские снимки с тестов на Нюрбургринге раскрывают первые детали рестайлинга, который может повлиять на расстановку сил в сегменте среднеразмерных SUV. Почему это важно - в нашем материале.

Обновление Lexus RX – событие, которое не остается незамеченным ни для поклонников марки, ни для рынка премиальных кроссоверов. Пятый по счету RX, дебютировавший в 2022 году, уже четыре года удерживает статус самой продаваемой модели бренда. Теперь японский производитель готовит рестайлинг, и первые шпионские фото с тестами Нюрбургринга подтверждают: перемены не за горами.

RX — не просто очередной внедорожник. Его история началась в 1997 году с модели Toyota Harrier для внутреннего рынка Японии, а уже в 1998-м RX стал первым массовым премиальным кроссовером для экспорта. За пять поколений RX превратился из компактного в полноценный среднеразмерный внедорожник, заняв ключевое место в линейке Lexus и став эталоном для экономии.

Текущая генерация построена на платформе TNGA-K, которую она делит с Lexus TX, Toyota Highlander и Grand Highlander. В США RX 2026 модельного года стартует с отметки 52 375 долларов. Доступны версии RX 350, RX 350 AWD, RX 350h AWD (гибрид) и RX 450h+ AWD (подключаемый гибрид). Мощность варьируется от 246 до 304 л.с., расход топлива — от 25 до 83 миль на галлон (в пересчете на MPGe для PHEV).

Шпионские снимки показывают: инженеры Lexus тестируют обновленный RX на знаменитом «Зеленом аду» — трассе Нордшляйфе. Камуфляж закрывает только переднюю часть кузова, что указывает на точечные изменения во внешности. По словам наблюдателей, пристальное внимание было уделено переднему бамперу, а интерьер получил новую приборную панель, выполненную в стиле последних моделей ES, TZ и будущего NX.

Интересно, что фары на прототипе остались прежними, но не исключено, что другие тестовые экземпляры получили дополнительные доработки. Внутренние изменения пока остаются загадкой — интерьер на фото не попал. Ожидается, что обновленный RX выйдет на рынок либо в конце 2026 года, либо в начале 2027-го, и будет предлагаться как модель 2027 или 2028 года.

Рынок премиальных кроссоверов становится все более конкурентным, и рестайлинг RX может задать новые стандарты в сегменте. Для российских покупателей важен не только внешний вид, но и технологичность: платформа TNGA-K позволяет интегрировать современные системы безопасности и гибридные силовые установки, что особенно актуально на фоне растущего интереса к экологичным решениям.

Стоит отметить, что тенденция к обновлению популярных моделей наблюдается и у других автопроизводителей.