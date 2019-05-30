30 мая 2019, 09:37
Lexus RX перенес фейслифтинг
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Компания Lexus обновила кроссовер Lexus RX и его удлиненную 7-местную версию с индексом «L». Автомобилям слегка освежили внешность и модернизировали медиасистему. Пакет электронных систем безопасности теперь устанавливается на все Lexus RX независимо от комплектации.
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Но самая главная новость ждет нас в салоне. Покупатели топовых версий получат 12,3-дюймовый сенсорный экран медиасистемы. В базовую комплектацию, по-прежнему, входит, 8,0-дюймовый тачскрин. Саму информационно-развлекательную систему тоже модернизировали. Теперь она «дружит» с Apple Carplay и Android Auto и научилась лучше распознавать сложные голосовые команды, например, названия улиц. В список стандартного оснащения вошел современный комплекс электронных ассистентов Lexus Safety System +. Он включает в себя систему удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения столкновений с функцией распознавания велосипедистов и пешеходов даже при слабом освещении.
Кроме того, обновленный кроссовер получил модернизированную подвеску, которая лучше справляется с кренами и обеспечивает плавный мягкий ход. А версия F-Sport обзавелась адаптивной подвеской AVS от спортивного купе Lexus LC. В продажу новинка поступит ближе к концу 2019 года. Сроки появления рестайлингового Lexus RX в России пока не уточняются.
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Тест-драйв Lexus LX450d: статус зашкаливает
10.07.2016, 20:33
Тест-драйв Lexus RX 200t: под граненым панцирем
19.06.2016, 22:46
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Комментарии пользователей
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