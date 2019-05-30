30 мая 2019, 09:37

Lexus RX перенес фейслифтинг

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Компания Lexus обновила кроссовер Lexus RX и его удлиненную 7-местную версию с индексом «L». Автомобилям слегка освежили внешность и модернизировали медиасистему. Пакет электронных систем безопасности теперь устанавливается на все Lexus RX независимо от комплектации.
Lexus RX перенес фейслифтинг
Lexus RX перенес фейслифтинг
Lexus RX перенес фейслифтинг
Lexus RX перенес фейслифтинг
Lexus RX перенес фейслифтинг
Lexus RX перенес фейслифтинг
Lexus RX перенес фейслифтинг
Lexus RX перенес фейслифтинг
Lexus RX перенес фейслифтинг
Lexus RX перенес фейслифтинг
Lexus RX перенес фейслифтинг
Lexus RX перенес фейслифтинг
Lexus RX перенес фейслифтинг
Lexus RX перенес фейслифтинг
Lexus RX перенес фейслифтинг
Lexus RX перенес фейслифтинг
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Кроссовер Lexus RX нынешнего, четвертого по счету, поколения дебютировал в апреле 2015 года на автосалоне в Нью-Йорке. Модель пользуется устойчивым спросом, поэтому нынешний рестайлинг – это, скорее, дань традициям современного маркетинга, нежели насущная необходимость. Изменения во внешности едва уловимы и затрагивают стандартные для «фейслифтинга» элементы: бамперы, решетку радиатора и оптику. Контур передних фар стал проще, лишившись острого «зуба». Круглые противотуманные фары заменили на светодиодные секции и сместили в нижнюю часть бампера. Более тонкие задние фонари гармонично вписали в слегка закругленную корму. Изменился и дизайн 18-дюймовых легкосплавных дисков.

Но самая главная новость ждет нас в салоне. Покупатели топовых версий получат 12,3-дюймовый сенсорный экран медиасистемы. В базовую комплектацию, по-прежнему, входит, 8,0-дюймовый тачскрин. Саму информационно-развлекательную систему тоже модернизировали. Теперь она «дружит» с Apple Carplay и Android Auto и научилась лучше распознавать сложные голосовые команды, например, названия улиц. В список стандартного оснащения вошел современный комплекс электронных ассистентов Lexus Safety System +. Он включает в себя систему удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения столкновений с функцией распознавания велосипедистов и пешеходов даже при слабом освещении.

Кроме того, обновленный кроссовер получил модернизированную подвеску, которая лучше справляется с кренами и обеспечивает плавный мягкий ход. А версия F-Sport обзавелась адаптивной подвеской AVS от спортивного купе Lexus LC. В продажу новинка поступит ближе к концу 2019 года. Сроки появления рестайлингового Lexus RX в России пока не уточняются.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Lexus RX 350
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Александр
Машина не заводится свечи сухие
Здравствуйте, вы вообще понимаете о чем говорите, у вас разговор идет о Лексус РХ, это не какая нить там шестерка или семерка, в которую долей оттуда, вылей сюда и все заведется, может еще предложите рукояткой помослать, которой нет? Если реально вам дать совет езжайте к официалам, пусть они устранаяют ...
Леонид
Стартер крутит но не заводится
Можно продиагностировать при помощи сканера, вить вариантов почему не запускается машина может быть очень много. Если есть подозрения, что это бензонасос можно прислушаться при запуске зажигания, он накачивает топливо 2-3 сек. можно услышать гудение. А в случаях с иммобилайзером нужно смотреть на ...
Ballalv
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Lexus RX перенес фейслифтинг
{{material_122665}}Кроссовер Lexus RX нынешнего, четвертого по счету, поколения дебютировал в апреле 2015 года на автосалоне в Нью-Йорке. Модель пользуется устойчивым спросом, поэтому нынешний рестайлинг – это, скорее, дань традициям современного маркетинга, нежели насущная необходимость. Изменения во внешности едва уловимы и затрагивают стандартные для «фейслифтинга» элементы: бамперы, решетку радиатора и оптику. Контур передних фар стал проще, лишившись острого «зуба». Круглые противотуманные фары заменили на светодиодные секции и сместили в нижнюю часть бампера. Более тонкие задние фонари гармонично вписали в слегка закругленную корму. Изменился и дизайн 18-дюймовых легкосплавных дисков.Но самая главная новость ждет нас в салоне. Покупатели топовых версий получат 12,3-дюймовый сенсорный экран медиасистемы. В базовую комплектацию, по-прежнему, входит, 8,0-дюймовый тачскрин. Саму информационно-развлекательную систему тоже модернизировали. Теперь она «дружит» с Apple Carplay и Android Auto и научилась лучше распознавать сложные голосовые команды, например, названия улиц. В список стандартного оснащения вошел современный комплекс электронных ассистентов Lexus Safety System +. Он включает в себя систему удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения столкновений с функцией распознавания велосипедистов и пешеходов даже при слабом освещении.Кроме того, обновленный кроссовер получил модернизированную подвеску, которая лучше справляется с кренами и обеспечивает плавный мягкий ход. А версия F-Sport обзавелась адаптивной подвеской AVS от спортивного купе Lexus LC. В продажу новинка поступит ближе к концу 2019 года. Сроки появления рестайлингового Lexus RX в России пока не уточняются.
2019-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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