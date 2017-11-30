30 ноября 2017, 13:52

Lexus RX получил третий ряд сидений

На автосалоне в Лос-Андежеле Lexus представила удлиненную версию кроссовера RX с тремя рядами сидений. Автомобиль под индексом L оказался на 110 мм больше обычной версии вседорожника.
^
  Lexus RX получил третий ряд сидений Lexus RX Lexus RX получил третий ряд сидений Lexus RX Lexus RX получил третий ряд сидений
3
фото
  

Так, длина автомобиля составляет 5 метров. Пространства для ног пассажиров стало больше за счет того, что третий ряд сидений установлен чуть ниже второго. Конфигурация салона может быть рассчитана на 6- или 7 ездоков.

Lexus RX
Выпускается с 1997 г.
Новый от 2 746 000 до 4 712 000 Р
Отзывов: 4

Под капотом вседорожника в модификации 350L находится 3,6-литровый двигатель V6 мощностью 294 силы и 357 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. По умолчанию привод полный, однако за доплату вседорожник могут оснастить подключаемым полным приводом с электромагнитной муфтой.

В топовой версии 450hL вседорожник приводится в движение гибридной силовой установкой, в состав которой входит 3,5-литровый двигатель V6, два электромотора, вариатор и никель-металл-гидридная батарея. В сумме отдача «начинки» составляет 312 л. с.

Что касается списка опций, то удлиненный RX имеет электрорегулировкк передних кресел в 10 направлениях, 3-зонный климат-контроль, шумопоглащающее лобовое стекло, кожаную отделку салона, мультимедийную систему с 8-дюймовым дисплеем и 9 динамиками, электропривод двери багажника. В самом дорогом варианте вседорожник получит люк, 20-дюймовые «катки», обогрев руля, фоновую подсветку салона, мультимедийную систему с 12,3-дюймовым дисплеем и навигацией.

Новинки и концепт кары Лексус РХ

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Lexus RX 350
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Александр
Lexus RX270: ближе к народу
Лучше посмотри Тойота Хайлендер
Максим
Lexus RX 350: Выбор интеллигента
Кассетная дека для меломанов? Ну, ну ... Салон кичовитый, особенно руль с непрактичным сочетанием гладкого и холодного "псевдодерева" с кожей, которой должен быть обшит любой приличный руль. Возможности выбора нет. Спортивные модели марки? Это о чем ? Типичная заказуха. Похоже на грамотный и обработанный ...
Влад
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Lexus Автомудрость Lexus АвтоПитер Lexus Дизайн и тюнинг Lexus Новинки и концепт кары Lexus Новости и акции автосалонов Lexus Автосалоны и дилеры марки Lexus Аренда и прокат авто марки Lexus Автоклубы и форумы автозавчастей марки Lexus Автосервисы и магазины автозапчастей марки Lexus
Главные материалы
Россия и электрокары. Есть ли будущее у экологичных машин?
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Lexus RX
Объявления о продаже Lexus RX
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Defender и еще 6 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 77 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Lexus RX получил третий ряд сидений
Так, длина автомобиля составляет 5 метров. Пространства для ног пассажиров стало больше за счет того, что третий ряд сидений установлен чуть ниже второго. Конфигурация салона может быть рассчитана на 6- или 7 ездоков.{{model_677}} Под капотом вседорожника в модификации 350L находится 3,6-литровый двигатель V6 мощностью 294 силы и 357 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. По умолчанию привод полный, однако за доплату вседорожник могут оснастить подключаемым полным приводом с электромагнитной муфтой.В топовой версии 450hL вседорожник приводится в движение гибридной силовой установкой, в состав которой входит 3,5-литровый двигатель V6, два электромотора, вариатор и никель-металл-гидридная батарея. В сумме отдача «начинки» составляет 312 л. с.Что касается списка опций, то удлиненный RX имеет электрорегулировкк передних кресел в 10 направлениях, 3-зонный климат-контроль, шумопоглащающее лобовое стекло, кожаную отделку салона, мультимедийную систему с 8-дюймовым дисплеем и 9 динамиками, электропривод двери багажника. В самом дорогом варианте вседорожник получит люк, 20-дюймовые «катки», обогрев руля, фоновую подсветку салона, мультимедийную систему с 12,3-дюймовым дисплеем и навигацией.
2017-11-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Уфа Самара Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG