Lexus RX получил третий ряд сидений
Так, длина автомобиля составляет 5 метров. Пространства для ног пассажиров стало больше за счет того, что третий ряд сидений установлен чуть ниже второго. Конфигурация салона может быть рассчитана на 6- или 7 ездоков.
Под капотом вседорожника в модификации 350L находится 3,6-литровый двигатель V6 мощностью 294 силы и 357 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. По умолчанию привод полный, однако за доплату вседорожник могут оснастить подключаемым полным приводом с электромагнитной муфтой.
В топовой версии 450hL вседорожник приводится в движение гибридной силовой установкой, в состав которой входит 3,5-литровый двигатель V6, два электромотора, вариатор и никель-металл-гидридная батарея. В сумме отдача «начинки» составляет 312 л. с.
Что касается списка опций, то удлиненный RX имеет электрорегулировкк передних кресел в 10 направлениях, 3-зонный климат-контроль, шумопоглащающее лобовое стекло, кожаную отделку салона, мультимедийную систему с 8-дюймовым дисплеем и 9 динамиками, электропривод двери багажника. В самом дорогом варианте вседорожник получит люк, 20-дюймовые «катки», обогрев руля, фоновую подсветку салона, мультимедийную систему с 12,3-дюймовым дисплеем и навигацией.
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