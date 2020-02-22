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22 февраля 2020, 04:25

Lexus RX разрисовали в стиле «Прекрасное далеко!»

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Фото пользователя 110km.ru
Разрисованных и разукрашенных машин в городском потоке немало. Иной раз диву даешься, какие произведения искусства нанесены на железные кузова. Но бывают и исключения – и тут не хватает, наверное, ни образования, ни воображения.

Lexus RX
От 2 л, 238 л.с
Новый от 3 389 000 до 5 574 000 Р
Вот, например, предложенное одним из наших читателей фото «Лексуса». Без пол-литра, что называется, пойди – пойми, что имел в виду автор, нанося «это» на автомобиль.

Пользователи сети, куда была выложена фотография, по-своему попытались охарактеризовать «картину». Можно соглашаться, а можно – нет.

Сергей Ладожский: «Просто, вероятнее всего, аэрографию рисовали для барышни». Tatjana Ossadtšaja: «Про замысел нужно у художника спрашивать и у заказчика! А вообще, «моя машина, как хочу, так и украшаю»!

Ирина Ворохова: «Ребёнок намалевал»... Марина Каменева: «Прекрасное далеко»! Марина Никитина: «Лёд треснул». Олег Карпов: «Всё понятно: «Вперед, «Зенит»! А-ле, сине-бело-голубые»!

А у вас, поди, свои мысли на сей счет? Тогда озвучьте, пожалуйста...


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Lexus RX 350
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Александр
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Здравствуйте, вы вообще понимаете о чем говорите, у вас разговор идет о Лексус РХ, это не какая нить там шестерка или семерка, в которую долей оттуда, вылей сюда и все заведется, может еще предложите рукояткой помослать, которой нет? Если реально вам дать совет езжайте к официалам, пусть они устранаяют ...
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Lexus RX разрисовали в стиле «Прекрасное далеко!»
{{model_v2_no_show_677}} Вот, например, предложенное одним из наших читателей фото «Лексуса». Без пол-литра, что называется, пойди – пойми, что имел в виду автор, нанося «это» на автомобиль. Пользователи сети, куда была выложена фотография, по-своему попытались охарактеризовать «картину». Можно соглашаться, а можно – нет. Сергей Ладожский: «Просто, вероятнее всего, аэрографию рисовали для барышни». Tatjana Ossadtšaja: «Про замысел нужно у художника спрашивать и у заказчика! А вообще, «моя машина, как хочу, так и украшаю»!Ирина Ворохова: «Ребёнок намалевал»... Марина Каменева: «Прекрасное далеко»! Марина Никитина: «Лёд треснул». Олег Карпов: «Всё понятно: «Вперед, «Зенит»! А-ле, сине-бело-голубые»!А у вас, поди, свои мысли на сей счет? Тогда озвучьте, пожалуйста...
2020-02-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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