Lexus RX разрисовали в стиле «Прекрасное далеко!»
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Пользователи сети, куда была выложена фотография, по-своему попытались охарактеризовать «картину». Можно соглашаться, а можно – нет.
Сергей Ладожский: «Просто, вероятнее всего, аэрографию рисовали для барышни». Tatjana Ossadtšaja: «Про замысел нужно у художника спрашивать и у заказчика! А вообще, «моя машина, как хочу, так и украшаю»!
Ирина Ворохова: «Ребёнок намалевал»... Марина Каменева: «Прекрасное далеко»! Марина Никитина: «Лёд треснул». Олег Карпов: «Всё понятно: «Вперед, «Зенит»! А-ле, сине-бело-голубые»!
А у вас, поди, свои мысли на сей счет? Тогда озвучьте, пожалуйста...
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