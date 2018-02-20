20 февраля 2018, 10:46

Lexus – самый надежный автомобиль в США

Американское агентство J.D.Power and Associates опубликовало ежегодный рейтинг самых надежных 3-летних автомобилей. В исследовании приняли участие более 35 000 владельцев автомобилей 2015 года выпуска. Седьмой год подряд звание самой надежной марки удерживает Lexus.
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Lexus – самый надежный автомобиль в США Lexus
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Исследователи попросили американских автовладельцев назвать проблемы и неисправности, с которыми они столкнулись за последний год. Предлагалось ответить на 233 вопроса, разделенных для удобства на 8 основных категорий. Рейтинг надежности формировался в зависимости от числа неисправностей на 100 машин данного бренда, по принципу: 1 неисправность = 1 балл. Лучший показатель продемонстрировал Lexus, набрав всего 99 баллов. На втором месте – Porsche (100 баллов), на третьем Buick (116). Самыми ненадежными автомобилями признали Chrysler (211), Land Rover (204) и Fiat (192).

В среднем по отрасли, показатель составляет 142 балла. Это на 14 баллов лучше, чем в прошлом году. Эксперты делают закономерный вывод, что качество и надежность автомобилей неуклонно растет. При этом бюджетный сегмент (143) уверенно догоняет люксовые бренды (136). Разрыв между ними в этом году составляет всего 7 пунктов.

Основная часть неисправностей связана с электроникой и дополнительными опциями, а не с двигателями или подвеской. Чаще всего автовладельцы жаловались на функцию распознавания голоса, соединение по Bluetooth и работу навигационной системы. 

Если говорить о надежности конкретных моделей, то эксперты отметили сразу 6 моделей Toyota: Lexus CT, Lexus ES, Lexus GS, Lexus RX, Toyota Prius и Toyota Tacoma. У General Motors высокой оценки удостоились Buick LaCrosse, Chevrolet Equinox, Chevrolet Malibu, Chevrolet Traverse и Chevrolet Silverado. Также высокую надежность показали Audi Q3, Ford Expedition, Honda Odyssey, Hyundai Tucson, Kia Rio и Mercedes-Benz GLK-Class.
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Отзывы по теме
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Владимир
Форум Lexus RX 350
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Александр
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Внешность бизнес-седана заметно изменилась, стала, что называется, на любителя. Российским покупателям IV поколения GS на старте продаж предлагается на выбор 2 двигателя, задний или полный привод и 5 комплектаций, в том числе впервые для GS - версия F SPORT. Отличительной особенностью нового GS является ...
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Lexus – самый надежный автомобиль в США
{{material_122490}}Исследователи попросили американских автовладельцев назвать проблемы и неисправности, с которыми они столкнулись за последний год. Предлагалось ответить на 233 вопроса, разделенных для удобства на 8 основных категорий. Рейтинг надежности формировался в зависимости от числа неисправностей на 100 машин данного бренда, по принципу: 1 неисправность = 1 балл. Лучший показатель продемонстрировал Lexus, набрав всего 99 баллов. На втором месте – Porsche (100 баллов), на третьем Buick (116). Самыми ненадежными автомобилями признали Chrysler (211), Land Rover (204) и Fiat (192).В среднем по отрасли, показатель составляет 142 балла. Это на 14 баллов лучше, чем в прошлом году. Эксперты делают закономерный вывод, что качество и надежность автомобилей неуклонно растет. При этом бюджетный сегмент (143) уверенно догоняет люксовые бренды (136). Разрыв между ними в этом году составляет всего 7 пунктов.Основная часть неисправностей связана с электроникой и дополнительными опциями, а не с двигателями или подвеской. Чаще всего автовладельцы жаловались на функцию распознавания голоса, соединение по Bluetooth и работу навигационной системы. Если говорить о надежности конкретных моделей, то эксперты отметили сразу 6 моделей Toyota: Lexus CT, Lexus ES, Lexus GS, Lexus RX, Toyota Prius и Toyota Tacoma. У General Motors высокой оценки удостоились Buick LaCrosse, Chevrolet Equinox, Chevrolet Malibu, Chevrolet Traverse и Chevrolet Silverado. Также высокую надежность показали Audi Q3, Ford Expedition, Honda Odyssey, Hyundai Tucson, Kia Rio и Mercedes-Benz GLK-Class.
2018-02-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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