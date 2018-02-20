Lexus – самый надежный автомобиль в США
Американское агентство J.D.Power and Associates опубликовало ежегодный рейтинг самых надежных 3-летних автомобилей. В исследовании приняли участие более 35 000 владельцев автомобилей 2015 года выпуска. Седьмой год подряд звание самой надежной марки удерживает Lexus.
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В среднем по отрасли, показатель составляет 142 балла. Это на 14 баллов лучше, чем в прошлом году. Эксперты делают закономерный вывод, что качество и надежность автомобилей неуклонно растет. При этом бюджетный сегмент (143) уверенно догоняет люксовые бренды (136). Разрыв между ними в этом году составляет всего 7 пунктов.
Основная часть неисправностей связана с электроникой и дополнительными опциями, а не с двигателями или подвеской. Чаще всего автовладельцы жаловались на функцию распознавания голоса, соединение по Bluetooth и работу навигационной системы.
Если говорить о надежности конкретных моделей, то эксперты отметили сразу 6 моделей Toyota: Lexus CT, Lexus ES, Lexus GS, Lexus RX, Toyota Prius и Toyota Tacoma. У General Motors высокой оценки удостоились Buick LaCrosse, Chevrolet Equinox, Chevrolet Malibu, Chevrolet Traverse и Chevrolet Silverado. Также высокую надежность показали Audi Q3, Ford Expedition, Honda Odyssey, Hyundai Tucson, Kia Rio и Mercedes-Benz GLK-Class.
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