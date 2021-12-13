Lexus создал водородный ROV. И это квадроцикл
Нулевой выброс углерода в условиях полного бездорожья
Свое внедорожное транспортное средство для отдыха и развлечения – именно так расшифровывается ROV – Lexus оснастил литровым двигателем на водороде. Судя по фото, речь идет о 3-цилиндровом двигателе, хотя точное число цилиндров официально не было заявлено. Предполагается, что речь о том же водородном двигателе, с которым Toyota тестировала в этом году модель Corolla, но с поправкой на размеры квадроцикла.
Задачей дизайнеров было создать нечто роскошное, но при этом отлично вписывающееся в среду дикой природы, не нарушая ее гармонии своим видом. В итоге получилось компактное ТС с типичными чертами внедорожника – массивными шинами для бездорожья и открытой подвеской. Размеры его 3120х1725х1800 мм.
Внешность и интерьер
В этом квадроцикле многое говорит о том, кто его создал. Это и фонари, выполненные в фирменном стиле в форме L, и бронзовая краска, которой бренд красит свои топовые модели. Внутри также все сделано по высшему разряду: искусственная кожа на сиденьях и руле, салон выполненный в минималистичном стиле, но обеспечивающий надежную защиту пассажиров. Управление простое, переключение передач имеет только три положения – вперед, назад и нейтралка. На панели управления можно выбрать один из режимов езды и включить освещение.
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