Lexus удивил новым кроссовером - есть звук спорткара и салон из бамбука

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

17 мая 2026, 18:11

Lexus TZ: электрический кроссовер с бамбуком в салоне и звуком V10 от LFA

Lexus представил свой первый трехрядный электрокроссовер TZ с уникальными опциями: отделка из бамбука, интеллектуальный полный привод и синтезированный звук V10. Почему эта модель может изменить представление о семейных SUV и какие технологии скрыты внутри - разбираемся, что ждет рынок в 2026 году.

Российских автолюбителей сложно удивить новыми моделями, но Lexus TZ действительно способен перевернуть привычные представления о семейных кроссоверах. В эпоху, когда электромобили становятся все более популярными, японский бренд сделал ставку на технологии, комфорт и необычные решения, которые раньше были доступны только в премиальных спорткарах или концептах.

По информации Autonews, Lexus TZ - это первый полностью электрический трехрядный кроссовер марки, который по размерам сопоставим с LX, но при этом заметно выигрывает по части внутреннего пространства. Длина кузова составляет 5,1 метра, а колесная база увеличена до 3,05 метра, что на 20 сантиметров больше, чем у традиционных внедорожников с ДВС. Благодаря этому в салоне стало просторнее, а посадка - удобнее для всех пассажиров.

Инженеры уделили особое внимание аэродинамике: несмотря на угловатый силуэт, коэффициент сопротивления воздуха у TZ всего 0,27 - почти как у спорткара Nissan GT-R. Такой результат достигнут за счет утопленных ручек, особых зеркал и продуманной формы кузова. Это не только улучшает динамику, но и положительно сказывается на запасе хода.

Интерьер: бамбук, технологии и тишина

Внутри Lexus TZ встречает дорогими материалами и опциями, которые раньше не встречались в моделях бренда. Например, пассажиры второго ряда получили вентилируемые кресла с электрическими подставками для ног, а для перевозки крупного багажа сиденья второго и третьего ряда складываются с помощью электроприводов. Особое внимание привлекает самая длинная в мире сдвижная панорамная крыша с электрошторкой, а также элементы отделки из прочного и экологичного бамбука.

В салоне установлен огромный сенсорный дисплей с интерактивной графикой, а для создания максимального комфорта применены современные звукопоглощающие материалы и технологии подавления вибраций. По заявлениям компании, TZ - самый тихий внедорожник Lexus на сегодняшний день.

Динамика и звук: электромоторы и рев V10

Под капотом - два электромотора, полный привод и суммарная мощность 408 л.с. (300 кВт), что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,4 секунды. Максимальный крутящий момент - 500 Нм, а тяговое усилие позволяет буксировать прицеп массой до 1588 кг. Для сравнения, двухмоторный Highlander выдает 338 л.с., что делает TZ одним из самых мощных семейных электрокроссоверов в своем классе.

Но главная фишка - синтезированный звук настоящего V10, который воспроизводится через 21 динамик аудиосистемы Mark Levinson. Причем речь идет о реве двигателя легендарного Lexus LFA, выпускавшегося ограниченной серией. Это решение добавляет эмоций и позволяет почувствовать себя за рулем спорткара даже в большом семейном SUV.

Батарея и зарядка: умные решения для дальних поездок

Lexus TZ комплектуется литийионными аккумуляторами на 76,96 или 95,82 кВт⋅ч, аналогичными тем, что используются на Highlander. Зарядка до 80% занимает около 35 минут благодаря порту NACS. Запас хода по EPA - до 483 км, по WLTP - 530 км, а по стандартам WLTC и CLTC - до 640 км. Интеллектуальная система управления батареей автоматически подготавливает аккумулятор к зарядке, а адаптивная система анализирует привычки владельца и предлагает оптимальные сценарии пополнения энергии.

Система полного привода Direct4 AWD распределяет тягу между осями в зависимости от ситуации: при разгоне момент может меняться от 60:40 до 0:100, а в поворотах - от 80:20 до 0:100. Подруливающие задние колеса делают маневрирование и парковку проще, несмотря на внушительные габариты. Электронная тормозная система самостоятельно балансирует между классическим торможением и рекуперацией, а водитель может выбрать один из пяти режимов движения.

Безопасность и электроника: новый стандарт для сегмента

В арсенале TZ - комплекс Lexus Safety System+ 4.0, соответствующий уровню SAE Level 2. Внедорожник оснащен системами предупреждения о фронтальном столкновении, распознаванием дорожных знаков, обнаружением пешеходов, ассистентом автоматического торможения, адаптивным круиз-контролем и функцией самостоятельного движения в пробках. Такой набор опций раньше был доступен только в топовых моделях премиум-класса.

Интересно, что в последнее время внимание к безопасности на дорогах только растет. Например, недавно обсуждалась проблема свободной продажи опасных автотоваров, которые могут угрожать жизни водителей и пассажиров. Подробнее о том, почему такие товары до сих пор доступны, можно узнать в материале о рисках для автомобилистов и причинах отсутствия запретов.

Таким образом, Lexus TZ задает новую планку для электрических кроссоверов, сочетая в себе инновационные технологии, премиальный комфорт и неожиданные решения, которые раньше казались фантастикой. Для российского рынка появление такой модели - не просто очередная новинка, а сигнал о том, что будущее семейных автомобилей уже наступило.

