Lexus удивил новым кроссовером - есть звук спорткара и салон из бамбука

17 мая 2026, 18:11
Lexus TZ: электрический кроссовер с бамбуком в салоне и звуком V10 от LFA
Lexus TZ: электрический кроссовер с бамбуком в салоне и звуком V10 от LFA
Lexus представил свой первый трехрядный электрокроссовер TZ с уникальными опциями: отделка из бамбука, интеллектуальный полный привод и синтезированный звук V10. Почему эта модель может изменить представление о семейных SUV и какие технологии скрыты внутри - разбираемся, что ждет рынок в 2026 году.
Российских автолюбителей сложно удивить новыми моделями, но Lexus TZ действительно способен перевернуть привычные представления о семейных кроссоверах. В эпоху, когда электромобили становятся все более популярными, японский бренд сделал ставку на технологии, комфорт и необычные решения, которые раньше были доступны только в премиальных спорткарах или концептах.
По информации Autonews, Lexus TZ - это первый полностью электрический трехрядный кроссовер марки, который по размерам сопоставим с LX, но при этом заметно выигрывает по части внутреннего пространства. Длина кузова составляет 5,1 метра, а колесная база увеличена до 3,05 метра, что на 20 сантиметров больше, чем у традиционных внедорожников с ДВС. Благодаря этому в салоне стало просторнее, а посадка - удобнее для всех пассажиров.
Инженеры уделили особое внимание аэродинамике: несмотря на угловатый силуэт, коэффициент сопротивления воздуха у TZ всего 0,27 - почти как у спорткара Nissan GT-R. Такой результат достигнут за счет утопленных ручек, особых зеркал и продуманной формы кузова. Это не только улучшает динамику, но и положительно сказывается на запасе хода.
Интерьер: бамбук, технологии и тишина
Внутри Lexus TZ встречает дорогими материалами и опциями, которые раньше не встречались в моделях бренда. Например, пассажиры второго ряда получили вентилируемые кресла с электрическими подставками для ног, а для перевозки крупного багажа сиденья второго и третьего ряда складываются с помощью электроприводов. Особое внимание привлекает самая длинная в мире сдвижная панорамная крыша с электрошторкой, а также элементы отделки из прочного и экологичного бамбука.
В салоне установлен огромный сенсорный дисплей с интерактивной графикой, а для создания максимального комфорта применены современные звукопоглощающие материалы и технологии подавления вибраций. По заявлениям компании, TZ - самый тихий внедорожник Lexus на сегодняшний день.
Динамика и звук: электромоторы и рев V10
Под капотом - два электромотора, полный привод и суммарная мощность 408 л.с. (300 кВт), что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,4 секунды. Максимальный крутящий момент - 500 Нм, а тяговое усилие позволяет буксировать прицеп массой до 1588 кг. Для сравнения, двухмоторный Highlander выдает 338 л.с., что делает TZ одним из самых мощных семейных электрокроссоверов в своем классе.
Но главная фишка - синтезированный звук настоящего V10, который воспроизводится через 21 динамик аудиосистемы Mark Levinson. Причем речь идет о реве двигателя легендарного Lexus LFA, выпускавшегося ограниченной серией. Это решение добавляет эмоций и позволяет почувствовать себя за рулем спорткара даже в большом семейном SUV.
Батарея и зарядка: умные решения для дальних поездок
Lexus TZ комплектуется литийионными аккумуляторами на 76,96 или 95,82 кВт⋅ч, аналогичными тем, что используются на Highlander. Зарядка до 80% занимает около 35 минут благодаря порту NACS. Запас хода по EPA - до 483 км, по WLTP - 530 км, а по стандартам WLTC и CLTC - до 640 км. Интеллектуальная система управления батареей автоматически подготавливает аккумулятор к зарядке, а адаптивная система анализирует привычки владельца и предлагает оптимальные сценарии пополнения энергии.
Система полного привода Direct4 AWD распределяет тягу между осями в зависимости от ситуации: при разгоне момент может меняться от 60:40 до 0:100, а в поворотах - от 80:20 до 0:100. Подруливающие задние колеса делают маневрирование и парковку проще, несмотря на внушительные габариты. Электронная тормозная система самостоятельно балансирует между классическим торможением и рекуперацией, а водитель может выбрать один из пяти режимов движения.
Безопасность и электроника: новый стандарт для сегмента
В арсенале TZ - комплекс Lexus Safety System+ 4.0, соответствующий уровню SAE Level 2. Внедорожник оснащен системами предупреждения о фронтальном столкновении, распознаванием дорожных знаков, обнаружением пешеходов, ассистентом автоматического торможения, адаптивным круиз-контролем и функцией самостоятельного движения в пробках. Такой набор опций раньше был доступен только в топовых моделях премиум-класса.
Интересно, что в последнее время внимание к безопасности на дорогах только растет. Например, недавно обсуждалась проблема свободной продажи опасных автотоваров, которые могут угрожать жизни водителей и пассажиров. Подробнее о том, почему такие товары до сих пор доступны, можно узнать в материале о рисках для автомобилистов и причинах отсутствия запретов.
Таким образом, Lexus TZ задает новую планку для электрических кроссоверов, сочетая в себе инновационные технологии, премиальный комфорт и неожиданные решения, которые раньше казались фантастикой. Для российского рынка появление такой модели - не просто очередная новинка, а сигнал о том, что будущее семейных автомобилей уже наступило.
Похожие материалы Лексус
-
14.10.2025, 12:09
Lexus TX получил гибридную версию 700h+ и новые цвета кузова
Lexus представил свежую версию своего большого кроссовера. Новинка получила гибридную силовую установку. Внешность тоже изменилась, но не так, как ожидали. Подробности о новинке держатся в секрете, интрига сохраняется.Читать далее
-
10.10.2025, 14:06
Lexus TX 2027 получил виртуальное обновление и стал заметно спортивнее
Lexus готовит обновление для своего трехрядного кроссовера. Внешность модели стала более динамичной. Подробности о переменах пока держатся в секрете. Ожидается, что новинка появится уже в следующем году.Читать далее
-
14.04.2025, 08:16
Что известно о новом трехрядном кроссовере Lexus TZ: больше пространства, больше мощности
Lexus никогда не славился спешкой, но когда бренд решает действовать, он делает это уверенно и без лишнего шума. Компания работает над новым трехрядным кроссовером Lexus TZ, сочетающим роскошь с практичностью.Читать далее
-
18.05.2026, 20:27
BMW i3: революция из углепластика, которую не повторит даже сама BMW
BMW i3 стал первым массовым электромобилем с углепластиковым кузовом и привлек к бренду 80% новых клиентов. Почему спустя годы ни один производитель, включая BMW, не решился повторить этот опыт - разбираемся на фоне новых трендов и перемен в индустрии.Читать далее
-
18.05.2026, 20:23
Владелец Tesla Cybertruck возвращает электропикап: проблемы, которые не решились за 2,5 года
Tesla Cybertruck в версии Cyberbeast оказался не только быстрым и технологичным, но и проблемным: владелец с VIN 29 спустя 2,5 года эксплуатации возвращает машину производителю. Какие неисправности и нюансы подтолкнули к такому решению - в материале.Читать далее
-
18.05.2026, 20:17
Harley-Davidson Street Bob 114 в стиле «The Walking Dead»: тюнинг Killer Custom из Литвы
Harley-Davidson Street Bob 114, доработанный литовской мастерской Killer Custom, оказался в центре внимания благодаря необычному дизайну и фотосессии в антураже, напоминающем постапокалипсис. Модель выделяется уникальными деталями и актуальна для поклонников кастом-культуры.Читать далее
-
18.05.2026, 20:01
BMW Z9: концепт, который изменил дизайн BMW на десятилетие вперед
BMW Z9, дебютировавший в 1999 году, стал не просто концептом - он определил облик всех ключевых моделей BMW на ближайшие годы. Почему этот экспериментальный автомобиль вызвал волну критики и как его идеи повлияли на массовые машины - разбираемся в деталях.Читать далее
-
18.05.2026, 19:44
Keystone Coleman 2800Sundeck: компактный пятитонник с премиальным боковым патио
В 2026 году Keystone RV выводит на рынок Coleman Legacy 2800Sundeck - уникальный пятый прицеп с электроприводным боковым патио и полноценным домашним оснащением. Модель сочетает компактные размеры, легкий вес и премиальные опции, оставаясь при этом доступной по цене.Читать далее
-
18.05.2026, 17:31
В дилерских центрах появился обновленный «Москвич 3»: что изменилось в салоне и управлении
В дилерских центрах замечены первые рестайлинговые кроссоверы «Москвич 3». Модель удивила новыми деталями в салоне, которые часто игнорируют конкуренты. Почему физические кнопки и новый руль могут изменить привычный комфорт, а цены стартуют от 1 952 000 рублей - объясняем, что важно знать сейчас.Читать далее
-
18.05.2026, 16:54
Foton Tunland V9 с бензиновым и дизельным мотором: сравнение с Ram 1500
Мало кто знает, что китайский Foton Tunland V9 теперь доступен с бензиновым мотором. Мы разобрались, чем отличаются обе версии, и выяснили, насколько они могут конкурировать с американским Ram 1500. Какие плюсы и минусы скрывают новые пикапы, что влияет на цену и почему это важно для российских водителей - объясняем на примерах.Читать далее
-
18.05.2026, 16:09
АвтоВАЗ запускает SKM М7: новая коммерческая модель выходит на рынок России
АвтоВАЗ начал продажи SKM М7 - коммерческого автомобиля, который может изменить правила игры для малого и среднего бизнеса. Эксперты отмечают: у новинки есть сильные стороны, которые часто недооценивают конкуренты. Что скрывает новая платформа и почему дилеры уже ждут очереди - объяснил специалист.Читать далее
Похожие материалы Лексус
-
14.10.2025, 12:09
Lexus TX получил гибридную версию 700h+ и новые цвета кузова
Lexus представил свежую версию своего большого кроссовера. Новинка получила гибридную силовую установку. Внешность тоже изменилась, но не так, как ожидали. Подробности о новинке держатся в секрете, интрига сохраняется.Читать далее
-
10.10.2025, 14:06
Lexus TX 2027 получил виртуальное обновление и стал заметно спортивнее
Lexus готовит обновление для своего трехрядного кроссовера. Внешность модели стала более динамичной. Подробности о переменах пока держатся в секрете. Ожидается, что новинка появится уже в следующем году.Читать далее
-
14.04.2025, 08:16
Что известно о новом трехрядном кроссовере Lexus TZ: больше пространства, больше мощности
Lexus никогда не славился спешкой, но когда бренд решает действовать, он делает это уверенно и без лишнего шума. Компания работает над новым трехрядным кроссовером Lexus TZ, сочетающим роскошь с практичностью.Читать далее
-
18.05.2026, 20:27
BMW i3: революция из углепластика, которую не повторит даже сама BMW
BMW i3 стал первым массовым электромобилем с углепластиковым кузовом и привлек к бренду 80% новых клиентов. Почему спустя годы ни один производитель, включая BMW, не решился повторить этот опыт - разбираемся на фоне новых трендов и перемен в индустрии.Читать далее
-
18.05.2026, 20:23
Владелец Tesla Cybertruck возвращает электропикап: проблемы, которые не решились за 2,5 года
Tesla Cybertruck в версии Cyberbeast оказался не только быстрым и технологичным, но и проблемным: владелец с VIN 29 спустя 2,5 года эксплуатации возвращает машину производителю. Какие неисправности и нюансы подтолкнули к такому решению - в материале.Читать далее
-
18.05.2026, 20:17
Harley-Davidson Street Bob 114 в стиле «The Walking Dead»: тюнинг Killer Custom из Литвы
Harley-Davidson Street Bob 114, доработанный литовской мастерской Killer Custom, оказался в центре внимания благодаря необычному дизайну и фотосессии в антураже, напоминающем постапокалипсис. Модель выделяется уникальными деталями и актуальна для поклонников кастом-культуры.Читать далее
-
18.05.2026, 20:01
BMW Z9: концепт, который изменил дизайн BMW на десятилетие вперед
BMW Z9, дебютировавший в 1999 году, стал не просто концептом - он определил облик всех ключевых моделей BMW на ближайшие годы. Почему этот экспериментальный автомобиль вызвал волну критики и как его идеи повлияли на массовые машины - разбираемся в деталях.Читать далее
-
18.05.2026, 19:44
Keystone Coleman 2800Sundeck: компактный пятитонник с премиальным боковым патио
В 2026 году Keystone RV выводит на рынок Coleman Legacy 2800Sundeck - уникальный пятый прицеп с электроприводным боковым патио и полноценным домашним оснащением. Модель сочетает компактные размеры, легкий вес и премиальные опции, оставаясь при этом доступной по цене.Читать далее
-
18.05.2026, 17:31
В дилерских центрах появился обновленный «Москвич 3»: что изменилось в салоне и управлении
В дилерских центрах замечены первые рестайлинговые кроссоверы «Москвич 3». Модель удивила новыми деталями в салоне, которые часто игнорируют конкуренты. Почему физические кнопки и новый руль могут изменить привычный комфорт, а цены стартуют от 1 952 000 рублей - объясняем, что важно знать сейчас.Читать далее
-
18.05.2026, 16:54
Foton Tunland V9 с бензиновым и дизельным мотором: сравнение с Ram 1500
Мало кто знает, что китайский Foton Tunland V9 теперь доступен с бензиновым мотором. Мы разобрались, чем отличаются обе версии, и выяснили, насколько они могут конкурировать с американским Ram 1500. Какие плюсы и минусы скрывают новые пикапы, что влияет на цену и почему это важно для российских водителей - объясняем на примерах.Читать далее
-
18.05.2026, 16:09
АвтоВАЗ запускает SKM М7: новая коммерческая модель выходит на рынок России
АвтоВАЗ начал продажи SKM М7 - коммерческого автомобиля, который может изменить правила игры для малого и среднего бизнеса. Эксперты отмечают: у новинки есть сильные стороны, которые часто недооценивают конкуренты. Что скрывает новая платформа и почему дилеры уже ждут очереди - объяснил специалист.Читать далее