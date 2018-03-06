6 марта 2018, 18:25
Lexus UX представлен официально
Компания Lexus представила в Женеве свой самый компактный кроссовер UX. Продажи новинки начнутся в 2019 году. Lexus UX готов повторить успех NX и стать самым популярным и доступным Лексусом в России.
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Базовая версия кроссовера (Lexus UX200) получит новый 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 170 л.с. Мотор сочетается с вариатором, впервые разработанным инженерами Lexus. Ранее бесступенчатых коробок передач у японской марки не было.
Гибридная полноприводная модификация UX 250h оснащается 2-литровым двигателем, электромотором на задней оси, блоком аккумуляторных батарей и вариатором. Суммарная отдача гибридной силовой установки составляет 178 л.с.
Дизайн Lexus UX выполнен в стилистике одноименного концепт-кара, представленного два года назад. Спортивной комплектации F Sport добавят внешней агрессивности в решетке радиатора, дизайне 18-дюймовых колесных дисков и перенастроенной подвеске.
Lexus UX составит конкуренцию Mercedes GLA, BMW X2 и Infiniti QX30. Продажи стартуют в 2019 году сразу после окончания всех необходимых процедур по сертификации.
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Lexus воссоздал атмосферу съемочной площадки
20.11.2016, 18:29
С чем подошел Lexus к своему 15-летию в России
11.10.2016, 10:56
Сочинский этап Lexus Live окунул гостей в мир премиума
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21.12.2014, 13:47
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