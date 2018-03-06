6 марта 2018, 18:25

Lexus UX представлен официально

Компания Lexus представила в Женеве свой самый компактный кроссовер UX. Продажи новинки начнутся в 2019 году. Lexus UX готов повторить успех NX и стать самым популярным и доступным Лексусом в России.
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  Lexus UX представлен официально Lexus Lexus UX представлен официально Lexus Lexus UX представлен официально Lexus Lexus UX представлен официально
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Lexus UX построен на абсолютной новой платформе марки – GA-C. Как уверяет автопроизводитель, новое шасси благодаря низкому центру тяжести обеспечивает лучшую управляемость в классе. Габаритные размеры UX: длина – 4 495 мм, ширина – 1 840 мм, а высота – 1 520 мм, а размер колесной базы – 2 640 мм. Радиус разворота составляет 5,2 метра.

Базовая версия кроссовера (Lexus UX200) получит новый 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 170 л.с. Мотор сочетается с вариатором, впервые разработанным инженерами Lexus. Ранее бесступенчатых коробок передач у японской марки не было.

Гибридная полноприводная модификация UX 250h оснащается 2-литровым двигателем, электромотором на задней оси, блоком аккумуляторных батарей и вариатором. Суммарная отдача гибридной силовой установки составляет 178 л.с.

Дизайн Lexus UX выполнен в стилистике одноименного концепт-кара, представленного два года назад. Спортивной комплектации F Sport добавят внешней агрессивности в решетке радиатора, дизайне 18-дюймовых колесных дисков и перенастроенной подвеске.

Lexus UX составит конкуренцию Mercedes GLA, BMW X2 и Infiniti QX30. Продажи стартуют в 2019 году сразу после окончания всех необходимых процедур по сертификации.
Новинки и концепт кары Лексус
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Комментарии
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Обсуждение на форуме (1)
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Отзывы по теме
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Владимир
Форум Lexus RX 350
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Александр
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Lexus UX представлен официально
{{material_122651}}Lexus UX построен на абсолютной новой платформе марки – GA-C. Как уверяет автопроизводитель, новое шасси благодаря низкому центру тяжести обеспечивает лучшую управляемость в классе. Габаритные размеры UX: длина – 4 495 мм, ширина – 1 840 мм, а высота – 1 520 мм, а размер колесной базы – 2 640 мм. Радиус разворота составляет 5,2 метра.Базовая версия кроссовера (Lexus UX200) получит новый 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 170 л.с. Мотор сочетается с вариатором, впервые разработанным инженерами Lexus. Ранее бесступенчатых коробок передач у японской марки не было.Гибридная полноприводная модификация UX 250h оснащается 2-литровым двигателем, электромотором на задней оси, блоком аккумуляторных батарей и вариатором. Суммарная отдача гибридной силовой установки составляет 178 л.с.Дизайн Lexus UX выполнен в стилистике одноименного концепт-кара, представленного два года назад. Спортивной комплектации F Sport добавят внешней агрессивности в решетке радиатора, дизайне 18-дюймовых колесных дисков и перенастроенной подвеске.Lexus UX составит конкуренцию Mercedes GLA, BMW X2 и Infiniti QX30. Продажи стартуют в 2019 году сразу после окончания всех необходимых процедур по сертификации.
2018-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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