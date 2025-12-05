Электрическая революция: Lexus LFA возвращается в неожиданном обличии – что скрывает концепт

Lexus возвращает легендарную LFA в новом концепте с электрической начинкой

Lexus готовит громкое возвращение культовой LFA, но теперь с электрическим сердцем. Японцы удивили не только дизайном, но и техническими решениями. Подробности о платформе и первых деталях уже появились. Ожидается, что концепт станет сенсацией декабря.

В декабре 2025 года Toyota Motor Corporation решила удивить поклонников сразу двумя новыми суперкарами, представив концепт Lexus, который может перевернуть представления о будущем марки. В этот раз речь идет о возрождении классической LFA, но с совершенно неожиданной стороны: теперь это полностью переработанный автомобиль.

В основе концепта Lexus LFA лежит смелый отход от традиций. Вместо фирменного атмосферного V10 под капотом размещаются аккумуляторы, а кузов выполнен из композитов, что роднит новинку с моделью Toyota GR GT. Этот подход позволяет снизить массу и повысить жесткость конструкции, что особенно важно для спортивного автомобиля. Компания не просто повторяет прошлое, а переосмысливает его, внедряя современные технологии и делая ставку на экологичность.

Параллельно с концептом LFA были представлены и другие разработки: дорожная версия GR GT и гоночная GR GT3 от подразделения Gazoo Racing. Интересно, что в этих моделях отсутствует привычная эмблема Toyota, что подчеркивает самостоятельность бренда GR. Их техническая начинка впечатляет: алюминиевый каркас, масса менее 1750 кг, компоновка с передним двигателем и задним приводом, а также новый битурбированный 4,0-литровый V8 с гибридной системой.

Однако Lexus избрал для возрождения своей легенды принципиально иной путь. В отличие от прототипов Toyota, новый концепт LFA — полностью электрический. Это смелый шаг, учитывая, что оригинальная модель запомнилась миру уникальным звучанием десятицилиндрового двигателя и лимитированным тиражом. Теперь инженеры стремятся предложить новые, высокотехнологичные ощущения от вождения.

Внешний дизайн концепта развивает стилистику показанного ранее Sport Concept и, как ожидается, будет близок к серийной версии. Интерьер выполнен в футуристичной манере: отсутствует центральная консоль, водитель сосредоточен в кокпите с рулевым «штурвалом» и цифровыми экранами вместо классических приборов. Такое решение ориентировано на максимальное погружение в процесс управления и работу с данными.

На данный момент подробности о силовой установке не раскрываются, подтвержден лишь полностью электрический привод. Известны габариты: длина - 4690 мм, ширина - 2040 мм и колесная база - 2725 мм. Это делает концепт крупнее оригинала, что может положительно сказаться на устойчивости и внутреннем пространстве.

Появление электрического наследника LFA демонстрирует готовность Lexus к радикальным переменам и смелым экспериментам с наследием. Если концепция получит отклик, в ближайшие годы можно ожидать серийную версию этого необычного суперкара.