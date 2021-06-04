Льгот на покупку автомобилей раньше августа не будет
Напомним, программы льготного автокредитования были фактически свернуты в феврале 2021 года. Большинство банков исчерпали текущий лимит направленных на них бюджетных средств. В середине апреля Минпромторг пообещал добавить денег по льготному автолизингу, а по льготному автокредитованию – расширить категории тех, кто сможет рассчитывать на скидку.
До недавнего времени при покупке в кредит нового автомобиля российского производства (стоимостью до 1,5 млн рублей) действовали две программы: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Граждане, покупающие автомобиль впервые или имеющие хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка, могли рассчитывать на скидку в 10% (25% на Дальнем Востоке) на первый взнос. Кроме того, купить машину со скидкой могли также работники государственных медицинских учреждений и граждане, сдавшие свои автомобили старше 6 лет в трейд-ин.
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