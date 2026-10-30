За счет чего СберЛизинг вырос на 136% в АПК и как новые льготы ДОМ.РФ снизят затраты аграриев?

Минпромторга и ДОМ.РФ придумали, как спасти российских фермеров от дефицита комбайнов

СберЛизинг и Ростсельмаш договорились расширить финансирование российской сельхозтехники. Программа рассчитана на 3-7 лет с годовым удорожанием от 3% до 10%. Для хозяйств это условия покупки техники, которые напрямую влияют на размер затрат.

СберЛизинг и Ростсельмаш договорились расширить финансирование российской сельхозтехники. Программа рассчитана на 3-7 лет с годовым удорожанием от 3% до 10%. Для хозяйств это условия покупки техники, которые напрямую влияют на размер затрат.

За первое полугодие 2026 года новый бизнес СберЛизинга в сегменте сельхозтехники составил 4,97 млрд рублей. Это на 136% больше, чем за тот же период годом ранее.

На этом фоне СберЛизинг и Ростсельмаш подготовили меры, чтобы расширить финансирование отечественных машин по льготной программе Минпромторга России и ДОМ.РФ. Договоренности достигнуты на выставке АГРОСАЛОН 2026, проходившей в Москве с 6 по 9 октября.

Для аграриев важны конкретные условия: лизинг предлагают на срок от 3 до 7 лет, годовое удорожание составляет от 3% до 10%.

Деньги на программу планируют привлекать через выпуск облигаций ДОМ.РФ. 30 октября 2026 года назначено начало размещения облигаций серии 002Р-12 объемом 40 млрд рублей. Выпуску присвоен рейтинг ruAAA; ставка по бумагам плавающая, спред к основной ставке составляет 1,20 процентного пункта. За счет этого механизма лизинговые компании получают финансирование по сниженным ставкам. Сельхозпредприятия могут приобретать российскую технику на более выгодных условиях. Об этом сообщает igrader.

Спрос на льготное финансирование растет. По данным «Эксперт РА», за январь-июнь 2026 года новый бизнес в сегменте лизинга сельхозтехники увеличился на 60,2%. В общем новый лизинговый бизнес в России за первое полугодие достиг 853 млрд рублей, прибавив 5% год к году. Продажи самих машин дают менее однозначную картину: ассоциация «Росспецмаш» оценила их в денежном выражении в 85,5 млрд рублей, на 11,2% выше прошлогоднего уровня, тогда как количество проданной техники сократилось. С января по сентябрь внутренние продажи сельхозтехники выросли только на 3%, до 120,7 млрд рублей, а экспорт за девять месяцев увеличился на 9,3%, до 14,1 млрд рублей. В сентябре отгрузки зерноуборочных комбайнов без учета данных «Брянсксельмаша» снизились на 65,3% год к году, до 41 машины; поставки тракторов упали на 30%, до 182 машин. Эксперт рынка Дмитрий Бабанский оценивал возможное снижение продаж сельхозтехники в 2026 году в 5-10% при сохранении текущей конъюнктуры и называл расширение льготного лизинга одним из способов поддержки рынка.

Председатель правления АСХОД Александр Алтынов отмечал, что начало 2025 года было слабым из-за высокой основной ставки и повышения утилизационного сбора, а затем ситуацию поддержала программа льготного лизинга с ДОМ.РФ. Руководитель Управления по работе с партнерами СберЛизинга Даниил Харин связывает доступность финансирования с возможностью обновлять парк без чрезмерной нагрузки на бюджет хозяйства. По его словам, сотрудничество с производителем должно расширить применение льготных программ. Для небольших хозяйств, добавил Харин, важны размер аванса и график платежей с учетом сезонности. Схожую тему финансирования отечественного производства затрагивал материал о «Соллерс».

В этой договоренности Ростсельмаш представляет сторону производителя сельхозтехники, а СберЛизинг - лизинговую компанию. За первое полугодие 2026 года СберЛизинг занял второе место в рэнкинге «Эксперт РА» по объему нового бизнеса в этом сегменте. По отдельной оценке агентства, объем чистых инвестиций в лизинг и активов, переданных в операционную аренду, за первое полугодие составил около 5,1 трлн рублей, сократившись на 14%.