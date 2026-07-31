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Автор: Мария Степанова

31 июля 2026, 06:14

Li Auto и Xiaomi увеличили срок замены масла в гибридах до 3 лет или 30 000 км

Li Auto и Xiaomi увеличили срок замены масла в гибридах до 3 лет или 30 000 км

Экономия до сотни тысяч: почему владельцы Li Auto L8/L9 и новых Xiaomi забудут о частых заменах масла

Li Auto и Xiaomi увеличили срок замены масла в гибридах до 3 лет или 30 000 км

Li Auto и Xiaomi пересмотрели регламент обслуживания гибридных моделей с увеличителем запаса хода. Теперь замена масла потребуется реже, что может снизить расходы владельцев и сделать эксплуатацию таких авто ближе к электромобилям. Это решение уже влияет на рынок и привычки автомобилистов.

Li Auto и Xiaomi пересмотрели регламент обслуживания гибридных моделей с увеличителем запаса хода. Теперь замена масла потребуется реже, что может снизить расходы владельцев и сделать эксплуатацию таких авто ближе к электромобилям. Это решение уже влияет на рынок и привычки автомобилистов.

Li Auto и Xiaomi пересмотрели подход к техническому обслуживанию своих гибридных моделей с увеличенным запасом хода (EREV). Нынешним владельцам кроссоверов Li Auto L8 и L9, а также последующих моделей Xiaomi от Skynomad, потребуется менять масло в силовой установке не чаще одного раза в три года или после пробега 30 000 км — в зависимости от того, что наступит раньше. Это решение призвано снизить затраты на обслуживание.

Ранее владельцы EREV сталкивались с тем, что даже при минимальном участии двигателя внутреннего сгорания в процессе движения, масло приходилось менять по стандартному регламенту, что вызывало желание ограничить эти расходы. Новый подход учитывает реальные условия эксплуатации: современные гибриды часто работают большую часть времени на электротяге, а ДВС включается лишь эпизодически. Благодаря этому производители смогли увеличить интервалы между заменами масла.

В Li Auto отмечают, что кроссоверы L8 и L9 оснащены интеллектуальной системой контроля состояния масла. Она позволяет контролировать качество смазки и своевременно информировать владельца о необходимости технического обслуживания. После первого ТО, замена масла потребуется только через три года или 30 000 км. Xiaomi внедряет аналогичный принцип для своих последующих моделей: обслуживание генератора осуществляется в те же сроки, а остальные сервисные процедуры - по стандартному графику.

Для сравнения, на рынке встречаются гибриды, где регламент замены масла сохраняется, несмотря на особенности эксплуатации. Такой подход может привести к избыточным расходам и снижению привлекательности EREV для покупателей. В этом решении Li Auto и Xiaomi выглядят инноваторы в глазах реальных владельцев. Между тем, интерес к доступным и экономичным моделям сохраняется: например, компактный Chevrolet Damas также привлекает внимание благодаря низкой стоимости содержания.

Li Auto совместно с Shell разработала специальное масло с увеличенным сроком службы, что обеспечивает дополнительные возможности обслуживания. Стоимость фирменной замены масла для L8 и L9 в Китае составляет около 1180 юаней, однако независимые сервисы могут предложить аналогичную услугу дешевле. Важное примечание: новые интервалы касаются только обслуживания генератора, а остальные элементы автомобиля требуют должного внимания. В целом, такие изменения могут стать ориентиром для других производителей гибридов и повлиять на развитие рынка в последующие годы.

Упомянутые марки: LiXiang , Xiaomi
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