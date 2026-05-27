В Беларуси стартовали официальные продажи «Лисянов» по 3,3 млн рублей

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

27 мая 2026, 22:54

Li Auto i6: электрокроссовер с премиум-оснащением и запасом хода 720 км

Официальный дистрибьютор Li Auto представил в Беларуси новый электрический кроссовер i6, который сразу стал самой доступной моделью бренда. Почему именно эта премьера вызвала ажиотаж, какие особенности отличают новинку и что это значит для рынка электромобилей - разбираемся в деталях.

Появление Li Auto i6 на белорусском рынке - событие, которое может изменить расстановку сил среди электромобилей в регионе. Для российских автолюбителей это не просто очередная новинка: Беларусь стала первым экспортным рынком для модели, а значит, вскоре аналогичные предложения могут появиться и у нас. В условиях растущего интереса к электрокарам и постоянного поиска доступных, но технологичных решений, Li i6 выглядит как реальный конкурент привычным маркам.

Кроссовер рассчитан на пять человек и полностью электрический. Над его внешностью работал известный дизайнер Бенджамин Баум, а сам автомобиль ориентирован на молодых водителей, ценящих стиль и современные технологии. Внешне Li i6 выделяется клиновидным силуэтом Shark Style, световой полосой 3D Halo Star Ring под лобовым стеклом, минималистичными стыками стекол и выразительным задним свесом. Благодаря двухконтурной пневмоподвеске Magic Carpet дорожный просвет достигает 194 мм, что особенно актуально для наших дорог.

Габариты впечатляют: длина - 4950 мм, колесная база - 3000 мм, ширина - 1935 мм, высота - 1655 мм. По этим параметрам, а также по клиренсу, i6 превосходит даже Li L6. Аэродинамика на высоте: коэффициент сопротивления Cx всего 0,216, а жесткость кузова на кручение - 52.014 Нм/град. Это не только про комфорт, но и про безопасность.

Внутри Li i6 предлагает премиальный набор опций: два ряда флагманских сидений, 10-точечный массаж для передних кресел, вентиляция и подогрев всех мест, функции Zero Gravity и Boss Key, панорамная крыша, двухрежимный холодильник, выдвижной потолочный OLED-экран 21,4 дюйма, проекционный AR-HUD на лобовое стекло и доводчики дверей. Такой уровень оснащения редко встречается даже в более дорогих моделях.

Модель доступна в двух версиях: заднеприводная с одним мотором мощностью 340 л.с. и полноприводная с двумя моторами, суммарно выдающими 544 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды. Батарея CATL Kirin емкостью 87,3 кВт-ч поддерживает ультрабыструю зарядку по стандарту 5C - за 10 минут можно получить запас хода до 500 км. Полный запас хода - 720 км, что ставит i6 в один ряд с лидерами рынка.

Цены начинаются от 128 800 белорусских рублей, что в пересчете составляет примерно 3,3 млн рублей российских. Как рассказали 110km.ru представители дистрибьютора, интерес к Li i6 оказался настолько высоким, что за первые часы продаж было оформлено 20 000 заказов. Это может указывать на растущий спрос на доступные электрокроссоверы с премиальным оснащением. Для российского рынка важно, что подобные модели способны изменить представление о том, каким должен быть современный электромобиль: не только экономичным, но и максимально комфортным. Важно добавить, что Li Auto активно расширяет присутствие в странах СНГ, а успех i6 в Беларуси может стать сигналом для появления новинки и в России. Для сравнения: большинство конкурентов в этом сегменте предлагают меньший запас хода и менее богатое оснащение при схожей цене.

Упомянутые марки: LiXiang
