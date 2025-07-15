Li Auto i8: подробности интерьера и старт предзаказов в Китае
Прием предзаказов на Li Auto i8 в Китае стартует 17 июля, а официальные продажи запланированы на 29 июля. Модель была впервые представлена в феврале 2025 года и позиционируется как конкурент Tesla Model X, предлагая три ряда сидений и современный дизайн.
Компания подала заявку на получение разрешения на продажу i8 16 апреля, одновременно раскрыв основные технические характеристики. Кроссовер относится к крупным SUV с длиной кузова более 5 метров и колесной базой 3050 мм. Модель оснащена полным приводом с двумя электромоторами суммарной мощностью 400 кВт (536 л.с.) и запасом хода до 720 км по циклу CLTC.
Интерьер Li Auto i8 сочетает в себе комфорт и технологичность. Руль выполнен в форме буквы D с четырьмя спицами и оснащён встроенным 4,82-дюймовым сенсорным экраном, который частично заменяет приборную панель. Отделка рулевого колеса, рычагов управления, воздуховодов и центрального тоннеля выполнена с бронзовым оттенком.
Центральная консоль оборудована двумя крупными 15,7-дюймовыми дисплеями. В тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки и подстаканники. Переключатель передач установлен на рулевой колонке, а рулевое колесо регулируется с помощью электропривода.
Второй ряд представлен двумя отдельными креслами с перфорированной кожей Nappa. Правая сидушка оснащена электроподдержкой для ног, а также имеются порты USB Type-C, подлокотники, мягкие подголовники и широкая боковая поддержка. Задние двери оборудованы солнцезащитными шторками, подсветкой и вместительными карманами. Звуковая система Li Auto Platinum Sound обеспечивает качественное звучание. Третий ряд включает два дополнительных места.
Внешний облик Li i8 отличается элегантностью и современными решениями: покатый капот, низкая линия окон, наклонённые стойки A, LiDAR-датчик на крыше, выдвижные дверные ручки и светодиодная задняя оптика в виде единой полосы. Габариты составляют 5085 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1740 мм в высоту, что на 48 мм длиннее Tesla Model X.
Электропривод включает два мотора с суммарной мощностью 400 кВт, максимальная скорость ограничена 180 км/ч. Для питания используются аккумуляторные блоки ёмкостью 90,1 и 97,8 кВт·ч с химией NMC, поставляемые CATL и Sunwoda. Запас хода достигает 670 и 720 км соответственно.
Стоимость Li Auto i8 на старте предзаказов составит около 350 000 юаней (примерно 48 830 долларов США).
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10.07.2025, 15:09
Range Rover сменил логотип. Он понравился не всем
Британская компания Jaguar Land Rover (JLR) официально представила новый логотип для своего премиального «внедорожного» подразделения Range Rover, которое больше не может существовать как суббренд в составе Land Rover. Новая эмблема представляет собой две зеркально отраженные и сложенные вместе латинские литеры R. Читать далее
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09.07.2025, 15:22
В Свердловской области в 2026 году начнут собирать новые «Синары»
Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный заем в размере 1,2 млрд рублей компании «Синара – Городской рельсовый транспорт» для организации серийного производства низкопольных трамваев нового поколения в Екатеринбурге. Об этом было объявлено на международной промышленной выставке «Иннопром-2025».Читать далее
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08.07.2025, 18:08
В России выставили на продажу Lotus Eletre R, который удивляет не только ценой
На российском авторынке появилось интересное предложение. В наличии у дилера обнаружился Lotus Eletre R, первый электрический кроссовер легендарной британской марки. Суперкар представлен в топовой модификации, которая поражает техническими характеристиками и ценой.Читать далее
-
08.07.2025, 13:46
Volgabus представил трехосного газового монстра «ГиперБАС», который может заменить два автобуса
Российский автопроизводитель Volgabus приступил к серийному производству новой модели с индексом 6270G4 «ГиперБАС». Это 14,5-метровый трехосный автобус повышенной вместимости с низким полом, разработанный для городской и пригородной эксплуатации. Его главная особенность – высокая вместительность: в городском варианте он рассчитан на 130 пассажиров.Читать далее
-
05.07.2025, 06:59
Транспортные музеи Петербурга: где старые автобусы рассказывают сказки, а поезда летают в будущее»
Летние каникулы – время для открытий, и Петербург предлагает юным любителям техники и истории окунуться в мир автомобильных, железнодорожных и трамвайных тайн. В городе работают четыре уникальных музея, где можно не просто посмотреть на старинные машины, но и «примерить» на себя роль машиниста поезда или пассажира ретро-вагона.Читать далее
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