Li Auto i8: подробности интерьера и старт предзаказов в Китае

Китайский производитель Li Auto раскрыл интерьер своего нового полностью электрического кроссовера i8, который станет первой BEV-моделью бренда. Автомобиль получил просторный салон с шестью посадочными местами и уникальным потолочным дисплеем.

Прием предзаказов на Li Auto i8 в Китае стартует 17 июля, а официальные продажи запланированы на 29 июля. Модель была впервые представлена в феврале 2025 года и позиционируется как конкурент Tesla Model X, предлагая три ряда сидений и современный дизайн.

Компания подала заявку на получение разрешения на продажу i8 16 апреля, одновременно раскрыв основные технические характеристики. Кроссовер относится к крупным SUV с длиной кузова более 5 метров и колесной базой 3050 мм. Модель оснащена полным приводом с двумя электромоторами суммарной мощностью 400 кВт (536 л.с.) и запасом хода до 720 км по циклу CLTC.

Интерьер Li Auto i8 сочетает в себе комфорт и технологичность. Руль выполнен в форме буквы D с четырьмя спицами и оснащён встроенным 4,82-дюймовым сенсорным экраном, который частично заменяет приборную панель. Отделка рулевого колеса, рычагов управления, воздуховодов и центрального тоннеля выполнена с бронзовым оттенком.

Фото: Li Auto / IThome.com

Центральная консоль оборудована двумя крупными 15,7-дюймовыми дисплеями. В тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки и подстаканники. Переключатель передач установлен на рулевой колонке, а рулевое колесо регулируется с помощью электропривода.

Второй ряд представлен двумя отдельными креслами с перфорированной кожей Nappa. Правая сидушка оснащена электроподдержкой для ног, а также имеются порты USB Type-C, подлокотники, мягкие подголовники и широкая боковая поддержка. Задние двери оборудованы солнцезащитными шторками, подсветкой и вместительными карманами. Звуковая система Li Auto Platinum Sound обеспечивает качественное звучание. Третий ряд включает два дополнительных места.

Фото: Li Auto

Внешний облик Li i8 отличается элегантностью и современными решениями: покатый капот, низкая линия окон, наклонённые стойки A, LiDAR-датчик на крыше, выдвижные дверные ручки и светодиодная задняя оптика в виде единой полосы. Габариты составляют 5085 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1740 мм в высоту, что на 48 мм длиннее Tesla Model X.

Электропривод включает два мотора с суммарной мощностью 400 кВт, максимальная скорость ограничена 180 км/ч. Для питания используются аккумуляторные блоки ёмкостью 90,1 и 97,8 кВт·ч с химией NMC, поставляемые CATL и Sunwoda. Запас хода достигает 670 и 720 км соответственно.

Стоимость Li Auto i8 на старте предзаказов составит около 350 000 юаней (примерно 48 830 долларов США).

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