Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

29 июля 2026, 13:29

Li Auto L6 Electric: первые рендеры и детали о запуске семейного электрокроссовера

Li Auto L6 Electric: первые рендеры и детали о запуске семейного электрокроссовера

Китайский ответ Tesla Model Y: представлены концептуальные изображения полностью электрического Li Auto L6

Li Auto L6 Electric: первые рендеры и детали о запуске семейного электрокроссовера

В сети появились концептуальные изображения Li Auto L6 Electric, демонстрирующие, как компания адаптирует узнаваемый кузов семейного кроссовера под полностью электрическую платформу. Это может изменить подход к проектированию электромобилей в ближайшие годы.

В сети появились концептуальные изображения Li Auto L6 Electric, демонстрирующие, как компания адаптирует узнаваемый кузов семейного кроссовера под полностью электрическую платформу. Это может изменить подход к проектированию электромобилей в ближайшие годы.

Появление концептуальных рендеров Li Auto L6 Electric вызвало интерес среди автолюбителей и экспертов. На изображениях видно, как производитель стремится создать узнаваемый стиль семейного кроссовера, одновременно переводя его на полностью электрическую платформу. Подобный подход может стать новым трендом для китайских брендов, которые ищут баланс между привычным обликом и современными технологиями.

Дизайн концепта Li Auto это квадратный силуэт и высокая посадка серии L , которые сочетаются с более плавной и низкой крышей, характерной для электрических моделей i серии. Это решение не только улучшает аэродинамику, но и снижает энергопотребление на высоких скоростях. В передней части появился фронтбокс — дополнительный багажник на месте двигателя, что уже реализовано в других электрокроссоверах бренда.

Задняя часть Li Auto L6 Electric выполнена в духе моделей MEGA и i8: гладкая, без лишних деталей, что способствует повышению эффективности аккумуляторной системы. Для автомобилей с высоким кузовом это особенно важно, ведь их аэродинамическое сопротивление изначально выше, чем у невысоких электромобилей.

Производителю предстоит решить непростую задачу: избежать внутренней конкуренции между Li Auto L6 Electric и уже базовой моделью i6. Если i6 ориентируется на молодежную аудиторию и проявляет спортивный характер, то обработка L6, вероятно, сохранит акцент на семейном пространстве и универсальности.

По неофициальным данным, старт продаж Li Auto L6 Electric намечен на первый квартал 2027 года. Компания пока не предоставляет официальных комментариев по этому поводу. Важно отметить, что интерес к новым электрическим моделям в Китае стабильно растет, производители активно экспериментируют с компоновкой и стилем. Для сравнения, на рынке электроскутеров также наблюдается всплеск инноваций - например, недавно представленный Ninebot M90 с увеличенным запасом хода и расширенными возможностями безопасности, что подтверждает общую тенденцию на развитие электротранспорта ( подробнее о новых решениях в сегменте электроскутеров ).

Для российского рынка появление Li Auto L6 Electric может быть особенно актуальным: китайские электромобили становятся все более популярными, а семейные кроссоверы с расширенным запасом востребованы в регионах с развитой инфраструктурой. Важно учитывать, что переход на BEV-платформу позволяет не только снизить затраты, но и повысить комфорт при учете новых компоновочных решений. Если Li Auto сумеет грамотно разделить позиционирование моделей L6 Electric и i6, компания сможет укрепить свои позиции как среди молодых покупателей, так и среди семейных клиентов.

Упомянутые модели: LiXiang L6
Упомянутые марки: LiXiang
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