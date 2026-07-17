Что изменилось в Li Auto L9 для рынка Казахстана и почему эксперты считают это важным

17 июля 2026, 14:26
Li Auto L9 второго поколения представлен в Казахстане: новые опции и цены
Li Auto L9 второго поколения представлен в Казахстане: новые опции и цены
На казахстанском рынке дебютировал обновленный Li Auto L9, который уже вызвал интерес у автолюбителей. Модель получила европейский зарядный порт, расширенные цифровые сервисы и стала первой с интеграцией «Яндекса». Почему эти перемены могут повлиять на выбор покупателей - разбираемся в деталях.
Появление второго поколения Li Auto L9 в Казахстане - событие, которое может изменить расстановку сил на рынке гибридных кроссоверов в регионе. Для российских автомобилистов это особенно актуально: модель с европейским зарядным портом и поддержкой сервисов «Яндекса» может стать примером того, как китайские бренды адаптируются к требованиям стран СНГ и Европы. По информации «Российской Газеты», производитель сделал ставку на расширение цифровых возможностей и комфорта, что может заинтересовать тех, кто ищет современные решения в сегменте крупных семейных автомобилей.
Главное отличие казахстанской версии Li Auto L9 - переход на зарядный порт стандарта CCS2, который широко распространен в Европе. Это решение открывает новые возможности для владельцев, позволяя использовать более развитую инфраструктуру зарядных станций за пределами Китая. Помимо этого, в программном обеспечении появились функции мастер-аккаунта и удаленного управления через мобильное приложение, что делает эксплуатацию автомобиля еще удобнее. Впервые для Li Auto интегрированы сервисы «Яндекса»: навигация с учетом заправок, музыкальные и видеоприложения доступны прямо из мультимедийной системы.
Второе поколение кроссовера стало заметно крупнее: длина увеличилась на 37 мм, а колесная база теперь составляет 3125 мм, что положительно сказалось на пространстве в салоне. Внутри - шесть посадочных мест, а интерьер выделяется 29-дюймовым экраном на передней панели и проекционным дисплеем, заменяющим традиционную приборную панель. В стандартное оснащение входят кресла с функциями подогрева, вентиляции, массажа и оттоманками для первого и второго ряда, а также семизонный климат-контроль. Такой уровень оснащения редко встречается даже среди премиальных конкурентов.
Техническая часть осталась верна концепции последовательного гибрида: под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с., работающий в паре с двумя электродвигателями. Совокупная отдача достигает 571 л.с., что обеспечивает динамику на уровне спортивных моделей. В Казахстане Li Auto L9 предлагается в двух комплектациях - Ultra и Livis. Базовая версия Ultra оценивается от 44 млн тенге (примерно 7,34 млн рублей), а топовая Livis с двухцветным кузовом - от 51,9 млн тенге (около 8,66 млн рублей). Такой разброс цен позволяет выбрать подходящий вариант в зависимости от потребностей и бюджета.
Интересно, что интеграция сервисов «Яндекса» в Li Auto L9 - первый подобный опыт для китайских автомобилей на рынке СНГ. Это может стать новым трендом, если другие производители последуют примеру. Для сравнения, недавно китайский бренд Lixiang представил обновленный интерьер кроссовера L6, что также вызвало интерес среди экспертов - подробнее о деталях модернизации можно узнать в материале о переменах в салоне Lixiang L6. Важно отметить, что Li Auto активно расширяет свое присутствие за пределами Китая, и появление L9 в Казахстане может указывать на дальнейшее продвижение бренда в страны ЕАЭС. Для покупателей это означает доступ к современным технологиям и сервисам, которые еще недавно были доступны только на внутреннем рынке Китая.
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