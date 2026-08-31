Li Auto Mega: минивэн, который основатель бренда сравнил с первым iPhone - в чём революция?

31 августа 2026, 14:41
Li Auto Mega: новая платформа, адаптивная подвеска и запас хода до 710 км
Li Auto Mega: новая платформа, адаптивная подвеска и запас хода до 710 км
В Китае готовится старт продаж обновленного минивэна Li Auto Mega, который уже сравнивают с революцией первого iPhone. Модель обещает уникальные технологии, включая адаптивную подвеску и 800-вольтовую зарядку. Что это значит для рынка и почему новинка вызывает столько обсуждений - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей новость о скором выходе Li Auto Mega особенно актуальна: китайский рынок продолжает задавать темп в сегменте минивэнов, а новые технологии быстро находят отклик и у нас. В условиях, когда спрос на просторные и технологичные семейные автомобили только растет, появление столь необычной модели может повлиять на предпочтения покупателей и даже изменить представление о возможностях MPV.
Как сообщает «Российская Газета», основатель Li Auto Ли Сян сравнил новый Mega с первым iPhone, подчеркивая, что речь идет не просто о рестайлинге, а о настоящем технологическом скачке. Электрическая платформа позволила инженерам отказаться от устаревших решений: теперь вместо простой подвески - интеллектуальная адаптивная система, способная индивидуально настраивать клиренс и жесткость для каждого колеса. Это должно заметно повысить комфорт и управляемость, что особенно важно для больших семейных автомобилей.
В числе других новшеств - 800-вольтовая зарядная архитектура, подруливающая задняя ось и система «управление по проводам» (steer-by-wire). Последняя технология позволяет рулевому управлению работать через электронные сигналы, что увеличивает точность реакций и открывает путь для внедрения новых электронных ассистентов. Внешне Mega изменился незначительно: передний бампер стал лаконичнее, дверные ручки теперь полускрытые, а на крыше сохранился лидар. Всего на кузове может быть до четырех подобных устройств, что говорит о серьезном подходе к безопасности и автоматизации.
Салон нового поколения во многом повторяет решения Li Auto L9: кресла второго ряда можно развернуть лицом к третьему, предусмотрен увеличенный столик и несколько вариантов освещения. Медиасистема оснащена двумя чипами с производительностью 2560 ТОПС, а центральный тачскрин получил диагональ 29 дюймов и разрешение 6К. Для водителя предусмотрена крупная цветная проекция на лобовое стекло, а в крыше - две стеклянные секции и новая подсветка. Габариты минивэна составляют 5355х1965х1850 мм при колесной базе 3300 мм, что делает его одним из самых вместительных в классе.
Силовая установка осталась двухмоторной, но суммарная мощность выросла до 562 л.с. Батарея на 108 кВт·ч обеспечивает запас хода до 710 км - показатель, который редко встречается среди конкурентов. По информации «Российской Газеты», старт продаж намечен на 2 сентября, а цены пока не объявлены. Для сравнения: предыдущее поколение Mega стоило от 529 800 юаней. Важно отметить, что Li Auto активно расширяет модельный ряд - в сентябре ожидается и запуск кроссовера Li Auto i9.
Если смотреть шире, появление Mega с таким набором технологий может подтолкнуть других производителей к ускоренному внедрению инноваций в сегменте минивэнов. Для российского рынка это сигнал: китайские бренды не просто догоняют, а во многом опережают привычных игроков, предлагая решения, которые еще недавно казались фантастикой. В ближайшие годы подобные модели могут стать стандартом для семейных автомобилей, а их оснащение - новым ориентиром для конкурентов.
Для справки: Li Auto - один из лидеров китайского рынка электромобилей, специализирующийся на больших семейных автомобилях. Компания активно инвестирует в развитие собственных технологий и инфраструктуры зарядки. В последние годы китайские минивэны становятся все более популярными и в России, что позволяет предположить: новинка Mega может заинтересовать и отечественных покупателей, особенно тех, кто ценит комфорт, дальний ход и современные опции.
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