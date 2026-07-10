Почему эксперты считают Li Auto i9 новым ориентиром для семейных электрокаров

10 июля 2026, 18:05
Li Auto представил самый крупный кроссовер в истории бренда - модель i9
Li Auto представил самый крупный кроссовер в истории бренда - модель i9
Li Auto официально вывел на рынок свой новый электрический кроссовер i9, который стал самым габаритным автомобилем марки. Модель заметно превосходит по размерам даже прежнего флагмана L9. Чем это грозит конкурентам и почему новинка может изменить подход к семейным авто - объясняем, что важно знать уже сейчас.
Для российских автолюбителей новость о выходе Li Auto i9 может стать сигналом к переменам на рынке больших семейных электрокаров. Китайский производитель сделал ставку на максимальные размеры и расширенный функционал, что может повлиять на предпочтения покупателей в сегменте крупных кроссоверов.
Li Auto официально презентовал свой новый электрический кроссовер i9, который теперь занимает позицию самого крупного автомобиля в истории бренда. Как сообщает Autonews, длина новинки составляет 5225 мм, а колесная база - 3168 мм. Для сравнения, предыдущий электрический флагман Li i8 был короче - 5085 мм, а гибридный L9, который ранее считался самым крупным, уступает i9 по длине на 7 мм.
Особое внимание уделено версии Home, которая ранее была доступна только для модели Li Mega. Это исполнение ориентировано на семейное использование и отличается повышенным уровнем комфорта, а также расширенным набором опций. Для Li Mega версия Home была самой дорогой, превосходя базовую Ultra на 30 тысяч юаней (примерно 334,8 тысячи рублей по курсу на июль 2026 года). Теперь аналогичный подход реализован и для i9, что может заинтересовать тех, кто ищет максимальное оснащение и просторный салон.
Премьера i9 прошла в рамках стратегии развития Li Auto до 2026 года. Компания делает ставку на расширение модельного ряда и усиление позиций в сегменте электромобилей. Запуск продаж i9 намечен на сентябрь 2026 года, и это событие уже вызвало интерес у экспертов и потенциальных покупателей. Мало кто знает, что подобные решения в дизайне и оснащении могут стать трендом для других производителей, стремящихся занять нишу больших семейных электрокаров.
На фоне этих изменений стоит отметить, что в автомобильной индустрии наметился сдвиг в сторону возвращения к более классическим решениям в интерьерах. Например, недавно стало известно, что Audi сокращает количество дисплеев в салоне и возвращает привычные кнопки, что подробно разбирается в материале о новых тенденциях в оформлении интерьеров. Это может указывать на то, что производители ищут баланс между технологичностью и удобством для пользователя.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: Li Auto активно расширяет линейку электромобилей, делая акцент на семейных моделях; версия Home для i9 может стать новым стандартом комфорта в классе; запуск новинки намечен на осень 2026 года, а стоимость топовых комплектаций традиционно выше базовых. Для российского рынка появление такого автомобиля может означать усиление конкуренции среди крупных электрокаров, а также рост интереса к китайским брендам, которые продолжают наращивать свое присутствие.
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