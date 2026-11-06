Новая ловушка для владельцев Li Auto: как мошенники блокируют кроссоверы через фейковый отзыв машин

Срочно удалите это сообщение! Мошенники начали массовую атаку на владельцев Li Auto под видом автопроизводителя

Владельцам Li Auto в Китае присылают сообщения о мнимом ремонте подушек безопасности. На регистрацию отводят всего два часа и угрожают отменить бесплатный ремонт. Юристы компании предупреждают: ссылка ведет на посторонний сайт.

Владельцам Li Auto в Китае присылают сообщения о мнимом ремонте подушек безопасности. На регистрацию отводят всего два часа и угрожают отменить бесплатный ремонт. Юристы компании предупреждают: ссылка ведет на посторонний сайт.

Юридический департамент Li Auto намерен добиваться через суд привлечения виновных к ответственности за мошенническую рассылку. Владельцам предлагают срочно зарегистрироваться на постороннем сайте под видом участника отзыва.

В сообщениях речь идет о ремонте подушек безопасности. Получателю дают два часа на подтверждение участия и предупреждают, что иначе бесплатное обслуживание отменят. 5 ноября Li Auto заявила, что никакой кампании по отзыву автомобилей из-за подушек безопасности нет, а утверждение о ней полностью сфабриковано. Компания отдельно подчеркнула, что указанный в рассылке адрес не ведет на официальный сайт Li Auto. Как пишет ITHome, производитель назвал сведения недостоверными.

Сочетание темы безопасности автомобиля, двухчасового срока и угрозы потерять бесплатный ремонт характерно для фишинговой рассылки, побуждающей владельца действовать немедленно и передать данные на стороннем сайте. Li Auto призвала не переходить по ссылке и не сообщать отправителям персональную информацию. Тем, кто уже оставил сведения, рекомендуется защитить затронутые учетные записи: сменить пароли и обратиться в соответствующие сервисы, если переданные данные могли использоваться для входа.

Если из-за действий злоумышленников человек лишился имущества, компания рекомендует обратиться в полицию. Владельцам также советуют сохранить текст сообщения, номер отправителя, URL, скриншоты и время получения рассылки и передать эти материалы Li Auto. Юридический департамент компании намерен добиваться ответственности виновных через суд.

Отдельно российские владельцы Li Auto ранее сталкивались с кражей мастер-аккаунтов: после дистанционного захвата учетных записей у машин гасли экраны, пропадал доступ к большинству функций, включая климат-контроль, а в некоторых случаях автомобиль нельзя было запустить. Об этих эпизодах рассказывалось в материале о мастер-аккаунтах. По данным публикаций, за восстановление доступа злоумышленники требовали 35-45 тыс. рублей или около 400-500 евро. Российский дистрибьютор Sinomach Auto участвовал в разработке процедуры проверки владельцев и восстановления аккаунтов.

Сообщалось как минимум о 20 случаях захвата мастер-аккаунтов в России. В публикации описывалась версия, согласно которой злоумышленники могли использовать утекшие идентификационные номера автомобилей и повторно активированные или перераспределенные китайские eSIM-номера, связанные с учетными записями. После получения доступа они, по этим сообщениям, создавали новый цифровой ключ и меняли привязку автомобиля. Этот способ относится к захвату мастер-аккаунтов и не связан с поддельной рассылкой об отзыве подушек безопасности.

Владельцам, столкнувшимся с захватом аккаунта, рекомендовали не платить вымогателям, фиксировать потерю доступа скриншотами, обращаться в полицию и связываться с поддержкой Li Auto. Клуб владельцев также советовал самостоятельно регистрировать китайский номер автомобиля, включать двухфакторную аутентификацию и привязывать электронную почту к учетной записи. Если номер или регистрационные данные оформлял посредник, после получения автомобиля рекомендуется сменить пароль и проверить привязки аккаунта. Эти меры относятся к защите учетной записи; подлинность уведомлений об отзыве следует проверять через официальные каналы производителя.