Новая ловушка для владельцев Li Auto: как мошенники блокируют кроссоверы через фейковый отзыв машин

6 ноября 2026, 13:09
Срочно удалите это сообщение! Мошенники начали массовую атаку на владельцев Li Auto под видом автопроизводителя
Срочно удалите это сообщение! Мошенники начали массовую атаку на владельцев Li Auto под видом автопроизводителя
Владельцам Li Auto в Китае присылают сообщения о мнимом ремонте подушек безопасности. На регистрацию отводят всего два часа и угрожают отменить бесплатный ремонт. Юристы компании предупреждают: ссылка ведет на посторонний сайт.
Юридический департамент Li Auto намерен добиваться через суд привлечения виновных к ответственности за мошенническую рассылку. Владельцам предлагают срочно зарегистрироваться на постороннем сайте под видом участника отзыва.
В сообщениях речь идет о ремонте подушек безопасности. Получателю дают два часа на подтверждение участия и предупреждают, что иначе бесплатное обслуживание отменят. 5 ноября Li Auto заявила, что никакой кампании по отзыву автомобилей из-за подушек безопасности нет, а утверждение о ней полностью сфабриковано. Компания отдельно подчеркнула, что указанный в рассылке адрес не ведет на официальный сайт Li Auto. Как пишет ITHome, производитель назвал сведения недостоверными.
Сочетание темы безопасности автомобиля, двухчасового срока и угрозы потерять бесплатный ремонт характерно для фишинговой рассылки, побуждающей владельца действовать немедленно и передать данные на стороннем сайте. Li Auto призвала не переходить по ссылке и не сообщать отправителям персональную информацию. Тем, кто уже оставил сведения, рекомендуется защитить затронутые учетные записи: сменить пароли и обратиться в соответствующие сервисы, если переданные данные могли использоваться для входа.
Если из-за действий злоумышленников человек лишился имущества, компания рекомендует обратиться в полицию. Владельцам также советуют сохранить текст сообщения, номер отправителя, URL, скриншоты и время получения рассылки и передать эти материалы Li Auto. Юридический департамент компании намерен добиваться ответственности виновных через суд.
Отдельно российские владельцы Li Auto ранее сталкивались с кражей мастер-аккаунтов: после дистанционного захвата учетных записей у машин гасли экраны, пропадал доступ к большинству функций, включая климат-контроль, а в некоторых случаях автомобиль нельзя было запустить. Об этих эпизодах рассказывалось в материале о мастер-аккаунтах. По данным публикаций, за восстановление доступа злоумышленники требовали 35-45 тыс. рублей или около 400-500 евро. Российский дистрибьютор Sinomach Auto участвовал в разработке процедуры проверки владельцев и восстановления аккаунтов.
Сообщалось как минимум о 20 случаях захвата мастер-аккаунтов в России. В публикации описывалась версия, согласно которой злоумышленники могли использовать утекшие идентификационные номера автомобилей и повторно активированные или перераспределенные китайские eSIM-номера, связанные с учетными записями. После получения доступа они, по этим сообщениям, создавали новый цифровой ключ и меняли привязку автомобиля. Этот способ относится к захвату мастер-аккаунтов и не связан с поддельной рассылкой об отзыве подушек безопасности.
Владельцам, столкнувшимся с захватом аккаунта, рекомендовали не платить вымогателям, фиксировать потерю доступа скриншотами, обращаться в полицию и связываться с поддержкой Li Auto. Клуб владельцев также советовал самостоятельно регистрировать китайский номер автомобиля, включать двухфакторную аутентификацию и привязывать электронную почту к учетной записи. Если номер или регистрационные данные оформлял посредник, после получения автомобиля рекомендуется сменить пароль и проверить привязки аккаунта. Эти меры относятся к защите учетной записи; подлинность уведомлений об отзыве следует проверять через официальные каналы производителя.
Похожие материалы Лисян
-
09.11.2026, 10:22
Когда движение после стоп-линии на красный грозит штрафом до 1500 рублей
Если автомобиль пересек стоп-линию на разрешающий сигнал, а впереди оказался затор, движение на красный может увеличить штраф с 800 до 1500 рублей. Разбираем, где остановиться и когда разрешено завершить проезд перекрестка.Читать далее
-
09.11.2026, 09:11
Кто заплатит штраф за непристегнутого пассажира в 2026 году — разъяснения ГАИ
За непристегнутого пассажира инспектор может привлечь и его самого, и водителя: автомобилисту грозит 1500 рублей, пассажиру - предупреждение или 500 рублей. Объяснение, что человек отказался застегнуть ремень, от ответственности водителя не освобождает.Читать далее
-
09.11.2026, 07:59
Стоит ли везти из Китая Honda XR-V: разбор ключевых моментов
Honda XR-V — китайский близнец Vezel от Dongfeng Honda с левым рулем. Атмосферный 1.5 L15CE на 124 л.с. и вариатор проходят по льготному утильсбору; турбо на 177 л.с. облагается коммерческим сбором. Привод только передний, клиренс около 150 мм, сзади торсионная балка.Читать далее
-
09.11.2026, 07:45
Решили не штрафовать лихачей? Почему в Госдуме экстренно завернули новый закон
После долгой паузы судьба инициативы приблизилась к развязке. Комитет указал на спорные формулировки и санкции. Дорожные эпизоды проверяют также по уголовной статье. В нескольких городах следствие изучает опасные автомобильные маневры.Читать далее
-
09.11.2026, 00:23
Разогнали до 503 км/ч: как китайский суперкар BYD стал быстрейшим в мире
BYD приписывает электрическому гиперкару рекордные 503,17 км/ч на шоссе в Абу-Даби. Подробности замеров компания пока не раскрыла. Для статуса серийной модели есть отдельная оговорка: мировой тираж ограничат 30 машинами.Читать далее
-
08.11.2026, 21:18
Проедет 275 км без капли бензина? Какой новейший китайский седан вызвал фурор на секретных тестах
В списке China Heart соседствуют классические ДВС и гибридные комплексы. Часть наград досталась системам с запасом хода на электротяге до 275 км. Разбираемся, какие решения отметили и какие характеристики указаны.Читать далее
-
08.11.2026, 20:47
Обесцениваются на 22% за первый же год: почему перепродавать китайские автомобили стало невыгодно
На форуме Сбера выяснилось: доля автовладельцев среди молодых россиян снижается, а в автопарке до пяти лет лидируют китайские марки. Эксперты обсудили, как кредит и трейд-ин влияют на выбор машины. Власти наметили планы до 2035 года, а цифровые сервисы уже меняют покупку авто.Читать далее
-
08.11.2026, 20:19
Топ снегоходов для зимы: какую модель выбрать под свои условия
Для глубокого снега в первую очередь важна гусеница шириной от 500 мм, а для дальних маршрутов - удобство и запас возможностей для перевозки груза. В подборке представлены три модели с разным назначением и характеристиками.Читать далее
-
08.11.2026, 19:14
Откажутся от штрафов и лишения прав? В России неожиданно решили судьбу закона об опасном вождении
Комитет Госдумы рекомендовал отклонить проект штрафа до 5 тысяч рублей за опасное вождение. Отдельно действует уголовная статья за угрозу безопасности транспорта. Адвокат Никита Навасардов объяснил, как не усугубить конфликт и какие записи помогут отстоять свою позицию.Читать далее
-
08.11.2026, 18:12
Вдавливает в кресло, но бесит подсказками: тест-драйв нового 575-сильного электрокросса за 8 миллионов
Autonews испытал электрический Xpeng G9 AWD Performance: разгон до 100 км/ч занимает 4,2 секунды, а пневмоподвеска сглаживает неровности. Электроника уверенно ведет машину по трассе, но требует внимания водителя. Цена версии «Премиум» - 8 090 000 рублей.Читать далее
Похожие материалы Лисян
-
09.11.2026, 10:22
Когда движение после стоп-линии на красный грозит штрафом до 1500 рублей
Если автомобиль пересек стоп-линию на разрешающий сигнал, а впереди оказался затор, движение на красный может увеличить штраф с 800 до 1500 рублей. Разбираем, где остановиться и когда разрешено завершить проезд перекрестка.Читать далее
-
09.11.2026, 09:11
Кто заплатит штраф за непристегнутого пассажира в 2026 году — разъяснения ГАИ
За непристегнутого пассажира инспектор может привлечь и его самого, и водителя: автомобилисту грозит 1500 рублей, пассажиру - предупреждение или 500 рублей. Объяснение, что человек отказался застегнуть ремень, от ответственности водителя не освобождает.Читать далее
-
09.11.2026, 07:59
Стоит ли везти из Китая Honda XR-V: разбор ключевых моментов
Honda XR-V — китайский близнец Vezel от Dongfeng Honda с левым рулем. Атмосферный 1.5 L15CE на 124 л.с. и вариатор проходят по льготному утильсбору; турбо на 177 л.с. облагается коммерческим сбором. Привод только передний, клиренс около 150 мм, сзади торсионная балка.Читать далее
-
09.11.2026, 07:45
Решили не штрафовать лихачей? Почему в Госдуме экстренно завернули новый закон
После долгой паузы судьба инициативы приблизилась к развязке. Комитет указал на спорные формулировки и санкции. Дорожные эпизоды проверяют также по уголовной статье. В нескольких городах следствие изучает опасные автомобильные маневры.Читать далее
-
09.11.2026, 00:23
Разогнали до 503 км/ч: как китайский суперкар BYD стал быстрейшим в мире
BYD приписывает электрическому гиперкару рекордные 503,17 км/ч на шоссе в Абу-Даби. Подробности замеров компания пока не раскрыла. Для статуса серийной модели есть отдельная оговорка: мировой тираж ограничат 30 машинами.Читать далее
-
08.11.2026, 21:18
Проедет 275 км без капли бензина? Какой новейший китайский седан вызвал фурор на секретных тестах
В списке China Heart соседствуют классические ДВС и гибридные комплексы. Часть наград досталась системам с запасом хода на электротяге до 275 км. Разбираемся, какие решения отметили и какие характеристики указаны.Читать далее
-
08.11.2026, 20:47
Обесцениваются на 22% за первый же год: почему перепродавать китайские автомобили стало невыгодно
На форуме Сбера выяснилось: доля автовладельцев среди молодых россиян снижается, а в автопарке до пяти лет лидируют китайские марки. Эксперты обсудили, как кредит и трейд-ин влияют на выбор машины. Власти наметили планы до 2035 года, а цифровые сервисы уже меняют покупку авто.Читать далее
-
08.11.2026, 20:19
Топ снегоходов для зимы: какую модель выбрать под свои условия
Для глубокого снега в первую очередь важна гусеница шириной от 500 мм, а для дальних маршрутов - удобство и запас возможностей для перевозки груза. В подборке представлены три модели с разным назначением и характеристиками.Читать далее
-
08.11.2026, 19:14
Откажутся от штрафов и лишения прав? В России неожиданно решили судьбу закона об опасном вождении
Комитет Госдумы рекомендовал отклонить проект штрафа до 5 тысяч рублей за опасное вождение. Отдельно действует уголовная статья за угрозу безопасности транспорта. Адвокат Никита Навасардов объяснил, как не усугубить конфликт и какие записи помогут отстоять свою позицию.Читать далее
-
08.11.2026, 18:12
Вдавливает в кресло, но бесит подсказками: тест-драйв нового 575-сильного электрокросса за 8 миллионов
Autonews испытал электрический Xpeng G9 AWD Performance: разгон до 100 км/ч занимает 4,2 секунды, а пневмоподвеска сглаживает неровности. Электроника уверенно ведет машину по трассе, но требует внимания водителя. Цена версии «Премиум» - 8 090 000 рублей.Читать далее