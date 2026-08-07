Новый Li i8: как задний привод меняет правила игры для электрокроссоверов

7 августа 2026, 15:57
Li Auto расширяет линейку: заднеприводный i8 выходит на рынок электрокроссоверов
Li Auto расширяет линейку: заднеприводный i8 выходит на рынок электрокроссоверов
Li Auto делает ставку на доступность: заднеприводная версия i8 может изменить расстановку сил среди крупных электрокроссоверов. Новинка выходит на фоне снижения спроса и усиливающейся конкуренции на рынке электромобилей Китая.
Li Auto неожиданно для многих вносит изменения в свою линейку электрокроссоверов, выпуская заднеприводную версию модели i8. Этот шаг выглядит как ответ на снижение интереса к дорогим модификациям и попытка занять более массовую нишу, где конкуренция особенно острая. Для рынка электромобилей Китая это событие может стать поворотным: производитель впервые делает акцент на доступности, а не только на максимальных характеристиках.
Ранее Li i8 был представлен исключительно в полноприводных версиях с двумя электромоторами, что делало его привлекательным, но дорогим выбором. Теперь компания предлагает вариант с одним электродвигателем на задней оси, что позволяет снизить стоимость и сделать модель более привлекательной для семей и тех, кто не гонится за высокой производительностью. Важно, что Li i8 — первый крупный полностью изготовленный кроссовер бренда, построенный на современной 800-вольтовой платформе и рассчитанный на шесть пассажиров.
В топовых комплектациях автомобиля используются два электромотора суммарной мощностью около 400 кВт (536 л.с.), запас хода до 720 км по циклу CLTC. Внутри — просторный трехрядный салон, большие экраны и современные системы помощи водителю, что соответствует ожиданиям покупателей в сегменте крупных электрокроссоверов.
Рынок электромобилей Китая быстро меняется, и Li Auto вынужден реагировать на новые вызовы. После успеха гибридных моделей серии L, компания столкнулась с трудностями при переходе к чистым электромобилям: минивэн Li Mega не смог стать хитом из-за высокой стоимости. Реальная ставка делается на i8, который должен конкурировать с такими моделями, как Tesla Model X и NIO ES8, а также с рядом китайских аналогов.
Для российского рынка запуск более доступной версии Li i8 может быть особенно интересен: спрос на электрокроссоверы растет, выбор моделей с большим запасом хода и просторным салоном пока ограничен. Li Auto рассчитывает не только укрепить свои позиции в Китае, но и выйти на новые рынки, где востребованы семейные электромобили с современными технологиями. Важно отметить, что тенденция к удешевлению и расширению ассортимента электромобилей может стать определяющей для всего сегмента.
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