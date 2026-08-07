Новый Li i8: как задний привод меняет правила игры для электрокроссоверов

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 августа 2026, 15:57

Li Auto расширяет линейку: заднеприводный i8 выходит на рынок электрокроссоверов

Li Auto расширяет линейку: заднеприводный i8 выходит на рынок электрокроссоверов

Новый Li i8: как задний привод меняет правила игры для электрокроссоверов

Li Auto расширяет линейку: заднеприводный i8 выходит на рынок электрокроссоверов

Li Auto делает ставку на доступность: заднеприводная версия i8 может изменить расстановку сил среди крупных электрокроссоверов. Новинка выходит на фоне снижения спроса и усиливающейся конкуренции на рынке электромобилей Китая.

Li Auto делает ставку на доступность: заднеприводная версия i8 может изменить расстановку сил среди крупных электрокроссоверов. Новинка выходит на фоне снижения спроса и усиливающейся конкуренции на рынке электромобилей Китая.

Li Auto неожиданно для многих вносит изменения в свою линейку электрокроссоверов, выпуская заднеприводную версию модели i8. Этот шаг выглядит как ответ на снижение интереса к дорогим модификациям и попытка занять более массовую нишу, где конкуренция особенно острая. Для рынка электромобилей Китая это событие может стать поворотным: производитель впервые делает акцент на доступности, а не только на максимальных характеристиках.

Ранее Li i8 был представлен исключительно в полноприводных версиях с двумя электромоторами, что делало его привлекательным, но дорогим выбором. Теперь компания предлагает вариант с одним электродвигателем на задней оси, что позволяет снизить стоимость и сделать модель более привлекательной для семей и тех, кто не гонится за высокой производительностью. Важно, что Li i8 — первый крупный полностью изготовленный кроссовер бренда, построенный на современной 800-вольтовой платформе и рассчитанный на шесть пассажиров.

В топовых комплектациях автомобиля используются два электромотора суммарной мощностью около 400 кВт (536 л.с.), запас хода до 720 км по циклу CLTC. Внутри — просторный трехрядный салон, большие экраны и современные системы помощи водителю, что соответствует ожиданиям покупателей в сегменте крупных электрокроссоверов.

Рынок электромобилей Китая быстро меняется, и Li Auto вынужден реагировать на новые вызовы. После успеха гибридных моделей серии L, компания столкнулась с трудностями при переходе к чистым электромобилям: минивэн Li Mega не смог стать хитом из-за высокой стоимости. Реальная ставка делается на i8, который должен конкурировать с такими моделями, как Tesla Model X и NIO ES8, а также с рядом китайских аналогов.

Для российского рынка запуск более доступной версии Li i8 может быть особенно интересен: спрос на электрокроссоверы растет, выбор моделей с большим запасом хода и просторным салоном пока ограничен. Li Auto рассчитывает не только укрепить свои позиции в Китае, но и выйти на новые рынки, где востребованы семейные электромобили с современными технологиями. Важно отметить, что тенденция к удешевлению и расширению ассортимента электромобилей может стать определяющей для всего сегмента. 

Упомянутые модели: LiXiang L8, Tesla Model X, Nio ES8 (от 10 600 000 Р)
Упомянутые марки: LiXiang , Tesla , Nio
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лисян, Тесла, Нио

Похожие материалы Лисян, Тесла, Нио

Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Тест-драйв GAC S9: новый гибридный кроссовер с необычными функциями для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Псков Сургут Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться