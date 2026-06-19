страховка вместо гарантии: владельцы Li Auto с «параллельным» импортом впервые получили полноценную защиту на 5 лет или 150 тысяч км

19 июня 2026, 19:26
Li Auto запускает страховую гарантию для параллельных авто: как это работает
Li Auto запускает страховую гарантию для параллельных авто: как это работает
Li Auto и «ВСК» предложили новую страховку для машин, ввезенных по параллельному импорту. Теперь владельцы таких авто могут рассчитывать на сервис, близкий к официальному. Какие условия, ограничения и нюансы - разбираемся, почему это важно именно сейчас.
Российские владельцы автомобилей Li Auto, ввезенных по параллельному импорту, наконец получили возможность оформить полноценную гарантию - правда, в виде страхового продукта. Это решение закрывает давний пробел: раньше сервис для таких машин был ограничен, а многие опасались покупать авто без поддержки производителя. Теперь ситуация меняется, и для рынка это может стать заметным сдвигом.
Как сообщает Autonews, программа реализована совместно с компанией «ВСК». Она рассчитана на автомобили Li Auto возрастом до пяти лет и с пробегом не более 150 тысяч километров. Покупатель может выбрать срок действия страховки - 12 или 24 месяца, либо ограничение по пробегу: 25 или 50 тысяч километров. При этом стоимость услуги пока не раскрывается, что оставляет пространство для обсуждений среди потенциальных клиентов.
Есть и важные условия: чтобы воспользоваться страховкой, автомобиль должен обслуживаться исключительно в официальных дилерских центрах, а для ремонта допускаются только оригинальные запчасти. Это требование призвано обеспечить качество работ и сохранить остаточную стоимость машины. Кроме того, обязательна первичная диагностика по стандартам производителя, а регулярное техобслуживание должно проводиться каждые 10 тысяч километров или раз в год.
В рамках программы предусмотрены дополнительные опции: если автомобиль отправлен в ремонт, владельцу предоставят подменную машину или оплатят такси на срок до пяти дней. Также включена техническая помощь и эвакуация - до трех случаев за период действия страховки, а консультации автомехаников доступны без ограничений. Такой подход делает сервис максимально приближенным к официальной гарантии, что особенно важно для тех, кто выбирает параллельный импорт.
Интересно, что Li Auto официально вышел на российский рынок только осенью 2025 года, а до этого автомобили марки завозились через альтернативные каналы без заводской гарантии. В модельной линейке сейчас представлены кроссоверы L6, L7 и L9, а недавно стало известно о сертификации новой модели L8. На фоне растущего интереса к китайским брендам, подобные инициативы могут заметно повлиять на выбор покупателей. Кстати, эксперты уже отмечали, что выгоднее всего сейчас ввозить определенные кроссоверы через Киргизию - подробнее об этом можно узнать в материале о самых выгодных вариантах для параллельного импорта.
Если рассматривать ситуацию в целом, новая программа страхования от Li Auto и «ВСК» может стать примером для других брендов, которые пока не предлагают аналогичных решений. Для покупателей это означает не только дополнительную защиту, но и возможность обслуживать автомобиль на уровне официального дилера, что особенно актуально в условиях нестабильного рынка. Важно помнить, что подобные продукты требуют внимательного изучения условий, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем. В любом случае, появление такой страховки - шаг к цивилизованному рынку параллельного импорта и дополнительная гарантия для тех, кто не готов рисковать при покупке нового автомобиля.
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