Обновленный Li Auto L6 заменил старший L7: чем удивила новинка и сколько она стоит?

Беларусь стала первым экспортным рынком для обновленного Li L6: кроссовер оценили в 257 200 BYN. Для покупки предлагают финансирование до 10 лет со ставкой от 0,01% в грейс-период. Изменения затронули салон и технику.

Беларусь стала первым экспортным рынком для обновленного Li L6: кроссовер оценили в 257 200 BYN. Для покупки предлагают финансирование до 10 лет со ставкой от 0,01% в грейс-период. Изменения затронули салон и технику.

В линейке Li Auto для Беларуси обновленный L6 полностью занял место ранее продававшегося кроссовера L7. Модель открывает ряд последовательных гибридов марки, а ее цена на новом рынке составляет 257 200 белорусских рублей или чуть больше 7 млн рублей российских. Покупателям доступна финансовая программа сроком до 10 лет. В грейс-период ставка начинается от 0,01%. Беларусь стала первым экспортным рынком, где начались официальные продажи этой модификации.

Фото: Li Auto

Ставка на комфорт второго ряда

Главное изменение в позиционировании связано с вниманием к пассажирам сзади. Спинки сидений второго ряда наклоняются на 140 градусов; предусмотрены полноразмерные спинки и удлиненные подушки. Есть и откидной центральный подлокотник. Штатные выдвижные шторки закрывают окна от солнца и посторонних взглядов.

Интерьер выполнен в двух цветах. Обновили рулевое колесо и переднюю панель; дверные карты также новые. В отделке использованы мягкие материалы. В перечень оснащения входят кожаная обивка Nappa и кресла Zero Gravity спереди. Все сиденья получили вентиляцию и подогрев, предусмотрен массаж. Оттоманки имеют подогрев и электрическую регулировку в четырех направлениях.

Передний панорамный экран диагональю 29 дюймов заявлен с разрешением 6K Ultra HD, задний выдвижной экран - 21-дюймовый с разрешением 4K. За звук отвечает система Platinum с 19 динамиками. Климат-контроль разделен на пять зон, включая отдельную регулировку температуры для второго ряда. В салоне также установлен холодильник объемом 8,8 литра: он работает в двух режимах и может охлаждать до минус 6 градусов.

Среди новых опций - заводской электрический выдвижной фаркоп для прицепа. Ранее такую возможность для Li L6 не заявляли.

Габариты и электронные системы

Кроссовер имеет длину 4935 мм и ширину 1960 мм. Высота составляет 1735 мм, колесная база - 2920 мм. Дорожный просвет равен 18 см. Для кузова предусмотрено семь вариантов окраски, колеса получили диски R21. Длина обновленной версии на 10 мм больше ранее приводившегося показателя для L6.

Дизайн развивает узнаваемый стиль Li Auto, созданный шеф-дизайнером Бенджамином Баумом, ранее работавшим в Porsche. Внешность формируют высокая посадка и крупная задняя часть. Спереди и сзади установлены бесшовные световые полосы. Чтобы сократить количество радаров в передней и задней частях кузова, применена технология UWB.

Вычислительную часть дает чип Mach M100 на 5-нм техпроцессе. Разработчик называет его первым автомобильным AI-чипом с динамической архитектурой потока данных; заявленная мощность - 1280 TOPS. Система управления и автономного вождения VLA, по данным компании, должна сделать лучше обработку изображения и ускорить вычисления.

Производитель также сообщает, что обновленный автопилот на треть быстрее реагирует на зеленый сигнал светофора. Система автоматической парковки обнаруживает свободное место на расстоянии до 10 метров.

Фото: Li Auto

Запас хода и безопасность

Li L6 New оснащен интеллектуальным постоянным полным приводом и двумя электромоторами суммарной мощностью 408 л. с., около 300 кВт. Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 секунды. В последовательной гибридной схеме REEV колеса приводятся электромоторами, а бензиновый двигатель объемом около 1,5 литра работает преимущественно как генератор. В подвеске применены легкие сплавы. Также установлены амортизаторы CDC второго поколения с адаптивной бесступенчатой регулировкой демпфирования.

Емкость батареи Ultra Fast Charge выросла примерно на 40% относительно предыдущей версии и составляет 51 кВт·ч; у прежнего L6 указывалась аккумулятор емкостью 36,8 кВт·ч. На электротяге заявлен пробег до 300 км, а система REEV с бензиновым генератором дает общий запас хода до 1250 км по циклу CLTC. Пиковая мощность зарядки стандарта 5C достигает 260 кВт: заряд с 20% до 80% занимает около 12 минут. По заявлению компании, это в 1,7 раза быстрее, чем у L6 предыдущего поколения.

В испытаниях C-NCAP модель получила пять звезд. В конструкции кузова предусмотрено снижение деформации при столкновении, а пассивную защиту обеспечивают девять подушек безопасности.

Представители официального дистрибьютора в Беларуси называют L6 самой популярной моделью Li Auto в местном парке. По их оценке, обновленная версия сохраняет востребованные покупателями черты, включая солидный дизайн и большой запас хода. Для пассажиров сзади добавили новое оснащение.

Справка 110km.ru: Li Auto основана в 2015 году. В модельный ряд входят кроссоверы серии Li L с системой увеличения запаса хода REEV и полностью электрические кроссоверы i-серии. Компания выпускает и минивэн MEGA. По ее данным, суммарные продажи превысили 1,5 млн автомобилей.