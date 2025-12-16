Li L6 удивляет комфортом и оснащением – стоит ли брать младшую модель марки

16 декабря 2025, 09:43
Li L6 официально: тест-драйв младшего кроссовера с большими возможностями
Li L6 теперь доступен у официальных дилеров в Беларуси. Мы изучили, чем он выделяется среди конкурентов. Простор, технологии и гибридная силовая установка. Узнайте, что скрывает младший кроссовер Li Auto.
Еще недавно Li L6 был редким гостем на дорогах, появляясь лишь благодаря параллельному импорту. Теперь ситуация изменилась: марка официально вышла на рынок, и младший кроссовер стал доступен для всех желающих. Журналисты провели тест-драйв, чтобы понять, насколько он соответствует ожиданиям и что предлагает за свои деньги.
Внешне Li L6 легко спутать с более дорогими моделями бренда. Дизайн выполнен в едином стиле: строгие линии, узнаваемый силуэт, минимум лишних деталей. Отличить L6 от старших собратьев можно разве что по расположению номерного знака – у этой модели он на бампере. В потоке кроссовер выглядит солидно и не теряется среди конкурентов.
Салон продолжает идею домашнего уюта, которую продвигает Li Auto. Здесь нет излишней роскоши, но все продумано для комфорта. Водительское кресло настраивается по множеству параметров, что позволяет подобрать идеальное положение. Широкий салон дает ощущение простора, хотя левый локоть не всегда удобно ложится на подлокотник. Минимум физических кнопок – дань моде, но основные функции, вроде стеклоподъемников и зеркал, остались на своих местах.
В центре внимания – два дисплея: один для водителя, второй для переднего пассажира. Последний позволяет смотреть видео в пути, а под центральной консолью спрятан вместительный холодильник. Для задних пассажиров предусмотрена отдельная зона климат-контроля, USB-порты и тот же холодильник. Не хватает разве что столиков и дополнительных экранов, но для базовой версии это простительно.
Багажник у Li L6 вместительный – почти 500 литров, а при сложенных сиденьях второго ряда объем увеличивается до 1923 литров. Внутри есть подсветка, розетка на 12 В и удобные ниши для мелочей. Все организовано так, чтобы вещи всегда были под рукой.
Технологии и комфорт на ходу
Li L6 построен по схеме последовательного гибрида: два электромотора (на каждой оси) обеспечивают полный привод и суммарную мощность 408 л.с. Батарея на 36,8 кВт-ч заряжается как от внешней сети, так и от бензинового мотор-генератора объемом 1,5 литра. Этот двигатель создан на базе лицензированного BMW N20 и работает практически незаметно – в салоне его почти не слышно.
Подвеска у младшей модели пружинная, с адаптивными амортизаторами. Пневматики здесь нет, но плавность хода впечатляет: кроссовер уверенно глотает неровности, не раскачивается в поворотах и не пугает кренами. Рулевое управление легкое, но информативное, что добавляет удовольствия за рулем.
Динамика у Li L6 достойная: разгон до 100 км/ч занимает 5,4 секунды. Электротяга позволяет стартовать плавно и быстро, а запаса мощности хватает для любых дорожных ситуаций. Настройки ездовых режимов, жесткости подвески и рекуперации можно менять, но оптимальные параметры легко подобрать и забыть о них.
Практичность и нюансы эксплуатации
Шумоизоляция в салоне на высоком уровне: ни мотор, ни шины, ни ветер не мешают наслаждаться поездкой. Акустическая система приятно удивляет, особенно если сравнивать с другими китайскими моделями. Однако из-за тишины иногда теряется ощущение скорости – приходится чаще смотреть на проекцию на лобовом стекле.
В дождливую погоду проявились некоторые особенности: заднее стекло и боковые зеркала быстро загрязняются, что требует регулярного использования стеклоочистителей. Вода с лобового стекла попадает на зону бокового зеркала, ухудшая обзор. Зимой эту часть стоит обработать антидождем.
Расход топлива и электричества за короткий тест-драйв оценить сложно. За 100 км смешанного пробега бортовой компьютер показал определенные цифры, но для объективной оценки потребуется более длительная эксплуатация.
Цена и итоговые впечатления
Li L6 – младший в линейке, но по оснащению и комфорту не уступает многим более дорогим конкурентам. В базовой комплектации Pro он стоит 6,89 млн рублей, а топовая версия Max – 7,46 млн рублей.
В целом, Li L6 – удачный выбор для тех, кто ищет современный, просторный и технологичный кроссовер по разумной цене. Он не перегружен лишними опциями, но предлагает все необходимое для комфортных поездок. Модель уверенно чувствует себя на рынке и способна заинтересовать широкий круг покупателей.
