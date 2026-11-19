В России представили новый Li L8 без приборной панели: за что просят больше 10 млн

Для Li L8 в России предложили две комплектации по цене от 10,39 млн рублей. В салоне - экраны для переднего и заднего рядов, а скорость выводится на проекцию. Разбираемся, какие технические решения стоят за ценником.

Для Li L8 в России предложили две комплектации по цене от 10,39 млн рублей. В салоне - экраны для переднего и заднего рядов, а скорость выводится на проекцию. Разбираемся, какие технические решения стоят за ценником.

Длина Li L8 достигает 5135 мм, ширина составляет 2000 мм, высота - 1800 мм, колесная база - 3045 мм. При таких габаритах камеры кругового обзора и прозрачное шасси действительно помогают водителю. На российской презентации модели показали устройство электронных систем и салона. Цены начинаются с 10 390 000 рублей. Пятиместный кроссовер прошел сертификацию для российского рынка: о завершении процедуры Li Auto объявила 20 октября 2026 года. В России модель представили в комплектациях Ultra и Livis.

Предусмотрены две версии. Ultra позиционируется как семейный вариант, Livis - как наиболее технологичное исполнение. Обе модификации адаптированы для России, включая защиту кузова и зимний пакет. Ultra оснащена одним лидаром и вычислительной конфигурацией производительностью 1280 TOPS. У Livis четыре лидара и два процессора MACH M100, их общая производительность составляет 2560 TOPS.

Экраны и цифровые сервисы

Перед пассажирами установлен цельный 29-дюймовый дисплей, который делится на зоны: одновременно на нем можно открыть навигацию, виджеты и приложения. Водитель и передний пассажир управляют своими областями отдельно, используют разные аккаунты и передают контент между зонами. Звук акустики Pristine Halo Theater с 27 динамиками мощностью до 4720 Вт также можно распределять по креслам.

Верхний экран выдвигается для пассажиров второго ряда, регулируется по наклону и дальности, воспроизводит видео в 4К. Передний дисплей поддерживает видео в 6К. За быстродействие отвечает Snapdragon 8797 Max, изготовленный по 5-нм техпроцессу. Яндекс Авто и Li объявили о партнерстве: в автомобиле будут доступны Карты и Музыка, а также Книги и Яндекс Видео с Кинопоиском. Сервисы связаны с аккаунтом и подпиской пользователя. Обновления обещаны по воздуху.

Цифровые сервисы уже влияют на выбор автомобиля. Этой теме посвящен и разбор прогноза Сбера о переменах на российском рынке. В Li L8 приложения дополняют функции управления машиной.

Отдельной приборной панели в салоне нет. Скорость, заряд батареи, уровень топлива и расход водитель видит на проекции HUD. Туда же выводятся навигация и дорожные знаки. Во время маневров на проекции появляются изображение с боковых камер и включенные поворотники.

Фото: Li Auto

Гибрид и электронное шасси

Обе версии оснащены последовательной гибридной установкой третьего поколения мощностью 571 л. с. (420 кВт) и максимальным крутящим моментом 710 Н·м. Колеса вращают два электромотора. Бензиновый двигатель объемом 1,5 л преимущественно работает как генератор и подзаряжает тяговую батарею CATL емкостью 72,7 кВт·ч. По данным производителя, ее объем вырос на 39% относительно прошлого поколения. Запас хода на электротяге заявлен на уровне 353 км, общий по циклу WLTC - 1385 км. В смешанном цикле расход составляет 6,5 л на 100 км. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды, максимальная скорость - 200 км/ч. Эти показатели приводит производитель; аккумулятор поддерживает быструю зарядку стандарта 5C.

По заявлению компании, зарядка 5C дает возможность довести батарею до 100% за 12 минут. Для этого понадобится подходящая сверхбыстрая станция. На презентации отдельно оговорили, что с ее доступностью есть практический вопрос.

У Livis 800-вольтовая архитектура и активная подвеска с независимым управлением каждым колесом. Камеры и лидары передают данные системе. Она распознает покрытие и заранее меняет настройки амортизаторов, корректируя усилие на каждом колесе. Технология Magic Carpet призвана гасить вибрации и уменьшать крены. В полноуправляемом шасси применена система TurboWire: руль связан с колесами по проводам, а подруливание задних колес помогает маневрировать. Заявленный радиус разворота - 5,1 м.

Круговой обзор дополняют четыре лидара, технология прозрачного шасси и система распознавания окружения. За интеллектуальные функции и интерфейс отвечает процессор M100. Обработку данных поддерживает большая ИИ-модель VLA. На площадке со змейкой камеры помогали контролировать препятствия и бордюры. По наблюдениям на презентации, качество картинки приблизилось к HD.

Управление и пространство

Приложение полностью русифицировали. Регистрация теперь доступна по электронной почте, без китайского номера. Доступ к аккаунту и функциям машины можно передавать членам семьи. Мастер-аккаунт дает возможность запускать и прогревать автомобиль без физического ключа, а при дистанционной парковке - управлять им.

В автоматическом режиме автомобиль сам выбирает место и паркуется; можно также указать позицию на экране. Для выезда машина способна запомнить маршрут. Двигается она медленно и тормозит, если обнаруживает препятствие или приближающийся объект.

Задний ряд можно превратить из трехместного дивана в два отдельных кресла. Для пассажиров предусмотрены подогрев и вентиляция, массаж с СПА-режимом. Шестизонный климат дает возможность отдельно настроить обдув сверху и в ноги. Механизм Magic Carpet помогает откинуть спинку и увеличить пространство для ног, создавая режим «нулевой гравитации».

В салоне есть автотонировка задних окон, шторки и раздельные люки. Предусмотрены беспроводные зарядки и холодильник для напитков. Есть и отсек с функцией разогрева. Багажник в пятиместной конфигурации вмещает 820 л, а со сложенным вторым рядом - 2388 л. Под фальшполом расположены ниши. Его шторку можно поднять и использовать как дополнительную полку.

Li L8 Ultra стоит в России 10 390 000 рублей, Livis - 11 690 000 рублей. Разница составляет 1,3 млн рублей. Среди отличий Livis - 800-вольтовая архитектура и более производительный вычислительный комплекс. Для покупателей предусмотрены программы трейд-ин, в том числе «Лояльный трейд-ин» для действующих владельцев.