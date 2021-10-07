ЛиАЗ-677А: двойное остекление и расцветка в стиле полярной авиации
Фото: fotobus.msk.ru
Там-то и познакомился с «северным» вариантом ЛиАЗ-677, который имел дополнительную буковку «А» в своем заводском индексе. О буковке, собственно говоря, я узнал гораздо позже, а тогда, будучи пацаном, в компании с такими же сорвиголовами любил кататься на автобусе, внутри которого было тепло даже при -30 град.
Держал до -60 градусов
Пилотный образец «северного автобуса» ЛиАЗ-677А появился в 1967 году. От «донорской» модели его отличали двойное остекление окон, дополнительная теплоизоляция кузова и планировка салона: в каждом ряду было 4 сидячих места, а не 3, как в привычных нам городских версиях.
Изначально было решено оснастить такие ЛиАЗы сдвижными форточками. Однако впоследствии от этой незатейливой идеи пришлось отказаться, чай, не на улицах тропического Сочи эксплуатировались автобусы. Форточки канули в Лету, дабы в салоне лучше сохранялось тепло.
Я сказал про «минус тридцать», но ЛиАЗ-677А мог возить пассажиров даже при температурах 50-60 градусов ниже нуля. Норильск, Якутск, Магадан, Кольский полуостров – да мало ли на «одной шестой» планеты мест, где даже летом холодно в пальто! И вот ликинские автобусы там работали. Плохо ли, хорошо ли, какая разница, ведь других, скажем так, альтернативных машин просто не было.
В 1968 году ЛиАЗ-677А начали собирать мелкими сериями. К 1970-му подмосковное предприятие изготовило более 1 500 «северных» автобусов. Что интересно, эти модификации старались окрашивать в яркие цвета, как правило, белый и красный - подобно расцветке самолетов полярной авиации.
«Ради «677-го» можно было бы выучиться на «автобусную» категорию»
Люди в возрасте с теплотой вспоминают ЛиАЗы и делятся своими воспоминаниями в социальных сетях. Давайте послушаем, что они говорят.
Эдик Хлыбов: «Хороший автобус ЛиАЗ-677: довезет из пункта А в пункт В». Денис Евдокимов: «Любимое место - при входе справа». Дмитрий Мирошниченко: «Закуток на задней площадке, за левой створкой двери был. При полной загрузке пассажирами - самое козырное место было, единственное, стоячее». Федор Малашук: «Я тоже любил этот угол. И давки нет, и на ямках плавно подбрасывало».
Михаил Грищенко: «На перегоне Мурманск-Североморск» такие автобусы ходили. Ласковое название «скотовоз». Михаил Владимиров: «А водители называли его «луноход».
Федор Малашук: «Звук у этого автобуса был, правда, «блюм-блюм-блюм». Всё детство на этом автобусе проездил в садик. Тепло, мягко - не то, что «Икарус»-холодина, и вонь резиной до тошноты». Oleg Oleshikov: «У них с «Икарусами» одинаковые подвески были! Но это обратно же не как не влияло на его скоростные качества! «Луноход»-«луноходом».
Марат Лысенко: «Неизгладимо яркое впечатление на меня в детстве произвёл рассказ моего отца, что это единственный в Союзе автобус с АКПП. Сразу же куча вопросов нарисовалась: а как, а что, а что такое «гидротрансформатор»? И звон при работе на ХХ у них был очень запоминающимся. Я и сейчас, глядя на «677-й», ловлю себя на мысли, что хотел бы купить его себе домой. Даже как просто экспонат - автобусной водительской категории у меня, к сожалению, нет. Хотя ради «677-го» можно было бы и выучиться».
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