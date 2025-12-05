Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

5 декабря 2025, 16:06

Liberty Walk показал уникальные Corvette и Nissan GT-R на побережье Японии

Два культовых спорткара с агрессивным тюнингом встретились на фоне океана – кто круче?

Liberty Walk показал уникальные Corvette и Nissan GT-R на побережье Японии

На японском побережье встретились два ярких спорткара с доработками Liberty Walk. Оба автомобиля получили агрессивные обвесы и необычные виниловые пленки. В апреле 2026 года тюнер представит свои проекты на America Fest в Окинаве. Какие сюрпризы ждут поклонников – пока загадка. Атмосфера встречи и детали тюнинга интригуют.

На живописном побережье Японии состоялась эффектная встреча двух культовых спорткаров — Chevrolet Corvette C8 и Nissan GT-R R35. Оба автомобиля носят фирменный почерк знаменитого японского ателье Liberty Walk, облачившись в широкие обвесы и яркие виниловые плёнки с камуфляжным рисунком, напоминающим раскраску истребителей.

Владелец ателье не только поделился этими впечатляющими кадрами в соцсетях, но и анонсировал участие Liberty Walk в фестивале America Fest, который пройдёт на Окинаве в апреле 2026 года. Есть все шансы, что именно эти два автомобиля станут звёздами предстоящего мероприятия.

Chevrolet Corvette C8, уже известный поклонникам тюнинга по предыдущим работам ателье, в этот раз приобрёл ещё более агрессивный облик. Его экстерьер дополнили новый передний бампер, удлинённые колёсные арки, пороги и массивный задний диффузор. Спортивный характер машины подчёркивают крупное антикрыло и свежий комплект колёс на низкопрофильной резине. Регулируемая подвеска позволяет «прижать» автомобиль к асфальту, создавая образ настоящего гоночного болида.

Nissan GT-R R35, недавно снятый с конвейера, выглядит не менее впечатляюще. На него установили расширители колёсных арок, новые накладки на крылья, агрессивный сплиттер и капот с вентиляционными прорезями. Мощный силуэт завершают боковые юбки, крупный диффузор и большое антикрыло. Особое внимание привлекают дизайнерские выхлопные патрубки, широкие тормозные диски с жёлтыми суппортами, а также подвеска, позволяющая опустить кузов максимально низко.

Стоит отметить, что Liberty Walk традиционно фокусируется на внешнем виде, оставляя интерьеры и силовые агрегаты практически нетронутыми. Скорее всего, оба спорткара сохранили свои заводские моторы и внутреннее убранство. Именно радикальный экстерьер является главной визитной карточкой этих проектов.

Встреча двух доработанных легенд на фоне морского пейзажа стала настоящим праздником для ценителей автомобильного искусства. Их агрессивный стиль и тщательная проработка деталей впечатляют даже самых искушённых зрителей. Впереди — America Fest, где японское ателье, возможно, представит публике новые сюрпризы и эффектные премьеры. Остаётся лишь гадать, какие ещё проекты готовит Liberty Walk для своих поклонников.

Упомянутые марки: Chevrolet, Nissan
