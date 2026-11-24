Что выгоднее в 2026 году: купить машину за 1,5 млн рублей или ездить на такси?

Посчитали, сколько километров в год нужно наездить в Москве, Казани и Туле, чтобы личный автомобиль окупился на фоне дорогого такси. И как один фактор способен полностью перевернуть этот расчет.

Посчитали, сколько километров в год нужно наездить в Москве, Казани и Туле, чтобы личный автомобиль окупился на фоне дорогого такси. И как один фактор способен полностью перевернуть этот расчет.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин рассмотрел условный автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей, купленный без кредита. Через пять лет его расчетная остаточная стоимость составляет около 840 тыс. рублей, а машина теряет примерно 133 тыс. рублей в год. По расчету, опубликованному Regions.ru, в Москве личная машина становится выгоднее такси примерно с 3 тыс. км в год, если сравнивать расходы с поездками в часы повышенного спроса.

Постоянные затраты оценивают в 249 тыс. рублей в год в Москве, 212 тыс. рублей в Казани и 196 тыс. рублей в Туле. В эту сумму входят страхование и парковка, а также транспортный налог. Переменные расходы составляют около 10 рублей на километр: топливо и обслуживание, включая замену шин и мелкий ремонт.

Для сравнения Бахтин взял поездку на 10 км в период высокого спроса: в Москве она стоит около 1 тыс. рублей, в Казани 630 рублей, в Туле 460 рублей. При таких условиях личный автомобиль начинает обходиться выгоднее такси примерно после 3 тыс. км в год в Москве, 4,7 тыс. км в Казани и 6,5 тыс. км в Туле. Результат зависит от цены машины и страхового тарифа; расходы на парковку также меняют сравнение. Поездки в другое время или по собственным регулярным маршрутам могут дать иной результат. Бахтин советует сверять тарифы на привычных маршрутах и в обычное время поездок.

Парковка может заметно сдвинуть расчет: если московский водитель обходится без платных стоянок, порог выгодности личного автомобиля снижается. Учет упущенной выгоды обеспечивает другой ориентир. Вложенные в машину 1,5 млн рублей могли бы приносить проценты или доход от альтернативных инвестиций. Если учесть стоимость этого капитала, точка сравнения для Москвы приближается к 5 тыс. км в год.

Часть расходов зависит от пассажиров. Поездка с ребенком может стоить дороже из-за специальных тарифов или доплаты за перевозку детей. Минтранс совместно с депутатами Госдумы подготовил поправки: они должны ограничить рост тарифа в зависимости от возраста пассажира и отдельную плату за перевозку детей. Пока изменения не вступили в силу. Среди других расходов автомобилистов есть и сборы за номера в Монако.

Перед выбором Бахтин советует проверить стоимость поездок на собственных регулярных маршрутах в привычное время. Отдельно стоит оценить расходы на парковку и страховку.