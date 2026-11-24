24 ноября 2026, 17:27
Что выгоднее в 2026 году: купить машину за 1,5 млн рублей или ездить на такси?
Что выгоднее в 2026 году: купить машину за 1,5 млн рублей или ездить на такси?
Посчитали, сколько километров в год нужно наездить в Москве, Казани и Туле, чтобы личный автомобиль окупился на фоне дорогого такси. И как один фактор способен полностью перевернуть этот расчет.
Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин рассмотрел условный автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей, купленный без кредита. Через пять лет его расчетная остаточная стоимость составляет около 840 тыс. рублей, а машина теряет примерно 133 тыс. рублей в год. По расчету, опубликованному Regions.ru, в Москве личная машина становится выгоднее такси примерно с 3 тыс. км в год, если сравнивать расходы с поездками в часы повышенного спроса.
Постоянные затраты оценивают в 249 тыс. рублей в год в Москве, 212 тыс. рублей в Казани и 196 тыс. рублей в Туле. В эту сумму входят страхование и парковка, а также транспортный налог. Переменные расходы составляют около 10 рублей на километр: топливо и обслуживание, включая замену шин и мелкий ремонт.
Для сравнения Бахтин взял поездку на 10 км в период высокого спроса: в Москве она стоит около 1 тыс. рублей, в Казани 630 рублей, в Туле 460 рублей. При таких условиях личный автомобиль начинает обходиться выгоднее такси примерно после 3 тыс. км в год в Москве, 4,7 тыс. км в Казани и 6,5 тыс. км в Туле. Результат зависит от цены машины и страхового тарифа; расходы на парковку также меняют сравнение. Поездки в другое время или по собственным регулярным маршрутам могут дать иной результат. Бахтин советует сверять тарифы на привычных маршрутах и в обычное время поездок.
Парковка может заметно сдвинуть расчет: если московский водитель обходится без платных стоянок, порог выгодности личного автомобиля снижается. Учет упущенной выгоды обеспечивает другой ориентир. Вложенные в машину 1,5 млн рублей могли бы приносить проценты или доход от альтернативных инвестиций. Если учесть стоимость этого капитала, точка сравнения для Москвы приближается к 5 тыс. км в год.
Часть расходов зависит от пассажиров. Поездка с ребенком может стоить дороже из-за специальных тарифов или доплаты за перевозку детей. Минтранс совместно с депутатами Госдумы подготовил поправки: они должны ограничить рост тарифа в зависимости от возраста пассажира и отдельную плату за перевозку детей. Пока изменения не вступили в силу. Среди других расходов автомобилистов есть и сборы за номера в Монако.
Перед выбором Бахтин советует проверить стоимость поездок на собственных регулярных маршрутах в привычное время. Отдельно стоит оценить расходы на парковку и страховку.
Похожие материалы
-
24.11.2026, 20:13
Google Maps начал предлагать маршруты для мотоциклов в Android Auto — что известно об обновлении
Отдельный режим навигации может учитывать ограничения для двухколесного транспорта и предлагать мотоциклам другие улицы. Пока Google Maps показывает эту функцию лишь отдельным пользователям Android Auto; о массовом запуске не сообщалось.Читать далее
-
24.11.2026, 19:28
Кого водители боятся на дороге больше: автопилота или людей с телефоном?
В октябрьском опросе 2ГИС 74% водителей высоко оценили ИИ в навигации, но решения о маршруте чаще хотят подтверждать сами. 69% готовы рассмотреть покупку умного автомобиля в ближайшие пять лет. Что стоит за этим разрывом?Читать далее
-
24.11.2026, 17:03
Почему не греет лобовое стекло зимой и как найти поломку самому?
Обогрев лобового стекла ускоряет очистку зимой, но горящая кнопка еще не гарантирует работу системы. На Haval Jolion функция отключается в движении, а частичный нагрев может указывать на отказ одного из двух предохранителей.Читать далее
-
24.11.2026, 16:37
Как детали для машин Toyota неожиданно обнаружили в военных дронах США?
Электромоторы Aster применяются в беспилотниках Anduril, а оборонные заказы уже дали около 10% выручки компании за год. Для японских поставщиков это способ диверсифицировать бизнес на фоне снижения выпуска автомобилей.Читать далее
-
24.11.2026, 16:13
Разрешено ли ездить на мотоцикле зимой и как подготовиться ко льду?
ПДД не вводят температурный порог для мотоциклистов, однако снег и гололед меняют требования к технике и манере езды. Что проверить перед выездом и почему плавный газ зимой важнее привычного темпа?Читать далее
-
24.11.2026, 15:22
Права категории BE при буксировке прицепа: когда категории B уже недостаточно
Категория B подходит не для любой связки автомобиля и прицепа: важны разрешенная масса прицепа и данные в документах на машину. Если для поездки нужна BE, штраф составит от 5 000 до 15 000 рублей, а автомобиль могут задержать.Читать далее
-
24.11.2026, 14:26
Какую клемму снимать с аккумулятора первой и чем грозит ошибка
При минусе на кузове первой снимают отрицательную клемму. Так ключ не замкнет плюс на кузов. Руководство подскажет особенности отключения питания и настройки электроники. При установке минусовой провод возвращают последним.Читать далее
-
24.11.2026, 13:52
Снегоходы с гусеницей от 500 мм для глубокого снега и дальних поездок
Ширина гусеницы 500 мм часто становится решающим аргументом при покупке утилитарного снегохода. Но, как показывает разбор моделей, этого параметра недостаточно — и вот при каком одном условии техника действительно отработает вложенные средства.Читать далее
-
24.11.2026, 12:46
Как будет работать виртуальная 8-ступенчатая коробка передач в новом Porsche
Porsche готовит E-Shift для Taycan 2027 модельного года. Система имитирует работу восьмиступенчатой роботизированной коробки. Идею подтолкнули испытания Hyundai Ioniq 5 N. Водитель сможет выбирать передачи вручную или доверить переключения автоматике.Читать далее
-
24.11.2026, 11:54
Что будет с двигателем, если залить четырехтактное масло в двухтактный мотор - и наоборот
Неподходящая смазка способна закоксовать кольца двигателя. Причина - состав присадок и способ подачи масла. В двухтактном моторе масло сгорает вместе с бензином. Для четырехтактного двигателя такой состав не подходит.Читать далее
Похожие материалы
-
24.11.2026, 20:13
Google Maps начал предлагать маршруты для мотоциклов в Android Auto — что известно об обновлении
Отдельный режим навигации может учитывать ограничения для двухколесного транспорта и предлагать мотоциклам другие улицы. Пока Google Maps показывает эту функцию лишь отдельным пользователям Android Auto; о массовом запуске не сообщалось.Читать далее
-
24.11.2026, 19:28
Кого водители боятся на дороге больше: автопилота или людей с телефоном?
В октябрьском опросе 2ГИС 74% водителей высоко оценили ИИ в навигации, но решения о маршруте чаще хотят подтверждать сами. 69% готовы рассмотреть покупку умного автомобиля в ближайшие пять лет. Что стоит за этим разрывом?Читать далее
-
24.11.2026, 17:03
Почему не греет лобовое стекло зимой и как найти поломку самому?
Обогрев лобового стекла ускоряет очистку зимой, но горящая кнопка еще не гарантирует работу системы. На Haval Jolion функция отключается в движении, а частичный нагрев может указывать на отказ одного из двух предохранителей.Читать далее
-
24.11.2026, 16:37
Как детали для машин Toyota неожиданно обнаружили в военных дронах США?
Электромоторы Aster применяются в беспилотниках Anduril, а оборонные заказы уже дали около 10% выручки компании за год. Для японских поставщиков это способ диверсифицировать бизнес на фоне снижения выпуска автомобилей.Читать далее
-
24.11.2026, 16:13
Разрешено ли ездить на мотоцикле зимой и как подготовиться ко льду?
ПДД не вводят температурный порог для мотоциклистов, однако снег и гололед меняют требования к технике и манере езды. Что проверить перед выездом и почему плавный газ зимой важнее привычного темпа?Читать далее
-
24.11.2026, 15:22
Права категории BE при буксировке прицепа: когда категории B уже недостаточно
Категория B подходит не для любой связки автомобиля и прицепа: важны разрешенная масса прицепа и данные в документах на машину. Если для поездки нужна BE, штраф составит от 5 000 до 15 000 рублей, а автомобиль могут задержать.Читать далее
-
24.11.2026, 14:26
Какую клемму снимать с аккумулятора первой и чем грозит ошибка
При минусе на кузове первой снимают отрицательную клемму. Так ключ не замкнет плюс на кузов. Руководство подскажет особенности отключения питания и настройки электроники. При установке минусовой провод возвращают последним.Читать далее
-
24.11.2026, 13:52
Снегоходы с гусеницей от 500 мм для глубокого снега и дальних поездок
Ширина гусеницы 500 мм часто становится решающим аргументом при покупке утилитарного снегохода. Но, как показывает разбор моделей, этого параметра недостаточно — и вот при каком одном условии техника действительно отработает вложенные средства.Читать далее
-
24.11.2026, 12:46
Как будет работать виртуальная 8-ступенчатая коробка передач в новом Porsche
Porsche готовит E-Shift для Taycan 2027 модельного года. Система имитирует работу восьмиступенчатой роботизированной коробки. Идею подтолкнули испытания Hyundai Ioniq 5 N. Водитель сможет выбирать передачи вручную или доверить переключения автоматике.Читать далее
-
24.11.2026, 11:54
Что будет с двигателем, если залить четырехтактное масло в двухтактный мотор - и наоборот
Неподходящая смазка способна закоксовать кольца двигателя. Причина - состав присадок и способ подачи масла. В двухтактном моторе масло сгорает вместе с бензином. Для четырехтактного двигателя такой состав не подходит.Читать далее