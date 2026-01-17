Почему гибрид BYD оказался лучше, чем ожидал владелец — реальный отзыв

Личный опыт покупки BYD Song Plus: владелец снял вопрос стоит ли покупать гибрид из Китая

Владелец BYD Song Plus из Новосибирска делится опытом покупки и эксплуатации гибрида. Он рассказывает о расходе топлива, комфорте и нюансах доставки авто из Китая. Узнайте, чем удивил китайский кроссовер в сибирских условиях.

В 2022 году владелец из Новосибирска выбрал гибридный кроссовер BYD Song Plus, приобретя автомобиль напрямую в Китае. Решение было продиктовано поиском технологичной новинки на рынке, где предложения выглядели ограниченными. После сравнения с другими моделями предпочтение было отдано этому китайскому гибриду, привлекшему сочетанием цены, современной силовой установки и богатого оснащения, включая возможность движения только на электротяге.

Процесс покупки потребовал личной проверки автомобиля в Китае, а доставка и оформление заняли около месяца. В результате машина прибыла в отличном состоянии. Эксплуатация выявила расход топлива в городе на уровне 7–8 литров на сотню, а на трассе — около 6,5–7 литров. Запас хода в электрическом режиме достигает 60 километров. Даже в условиях сибирской зимы кроссовер показал себя достойно, демонстрируя стабильную работу систем и быстрый прогрев салона.

Владельца впечатлил просторный салон с качественной отделкой, панорамной крышей и продуманной эргономикой, что снижает усталость в долгих поездках. Широкий список оснащения, включающий современную мультимедийную систему, автозапуск и комплекс подогревов, работает без нареканий. Опыт таможенного оформления оказался проще ожидаемого, особенно при грамотном подходе и привлечении специалистов.

Общий вердикт владельца положительный. Автомобиль рассматривается как удачное приобретение, которое радует экономичностью, комфортом и надежностью в суровых условиях. Этот опыт свидетельствует, что модели новых брендов могут составлять серьезную конкуренцию привычным моделям на рынке, особенно при внимательном подходе к выбору и оформлению.