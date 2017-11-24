Lifan Connect подскажет, где ваш автомобиль
Модульная архитектура позволяет модифицировать базовый телематический блок до полноценной спутниковой противоугонной системы. На данный момент это единственная система, которая сочетает в себе телематику, функционал противоугонной системы и connected car.
К программе Lifan Connect седаны Lifan Murman бесплатно подключаются на 1 год с момента покупки через официальную дилерскую сеть. Систему также можно приобрести в салонах Lifan как допоборудование. При желании владелец любой модели Lifan может установить любую модификацию Lifan Connect. А до 31 декабря 2017 года при покупке любого Lifan по программе «Низкий процент» (кредит по 6% на 5 лет) система Lifan Connect в базовом комплекте устанавливается бесплатно на 1 год.
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