24 ноября 2017, 14:27

Lifan Connect подскажет, где ваш автомобиль

Для продукции марки Lifan разработана телематическая система Lifan Connect. Платформа разработана специально для российского рынка и включает в себя устройство для сбора данных о состоянии и использовании автомобиля.
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Lifan Connect подскажет, где ваш автомобиль Lifan Murman

Lifan Murman
Выпускается с 2017 г.
Отзывов: 1
Установив бесплатное приложение, доступное как для iOS, так и для Android, владелец всегда будет в курсе местоположения своего авто. Lifan Connect также дает возможность удаленно ей управлять (открывать/закрывать двери и багажник, активировать автозапуск, включать фары) и следить за его техсостоянием. Программа сохраняет историю всех поездок с указанием времени и даты, в том числе полную статистику по количеству затраченного топлива, его стоимости, времени в пути и т.п.

Модульная архитектура позволяет модифицировать базовый телематический блок до полноценной спутниковой противоугонной системы. На данный момент это единственная система, которая сочетает в себе телематику, функционал противоугонной системы и connected car.

К программе Lifan Connect седаны Lifan Murman бесплатно подключаются на 1 год с момента покупки через официальную дилерскую сеть. Систему также можно приобрести в салонах Lifan как допоборудование. При желании владелец любой модели Lifan может установить любую модификацию Lifan Connect. А до 31 декабря 2017 года при покупке любого Lifan по программе «Низкий процент» (кредит по 6% на 5 лет) система Lifan Connect в базовом комплекте устанавливается бесплатно на 1 год.

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Тест-драйв Lifan Murman: таксопаркам на карандаш
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Lifan Connect подскажет, где ваш автомобиль
{{model_6343}} Установив бесплатное приложение, доступное как для iOS, так и для Android, владелец всегда будет в курсе местоположения своего авто. Lifan Connect также дает возможность удаленно ей управлять (открывать/закрывать двери и багажник, активировать автозапуск, включать фары) и следить за его техсостоянием. Программа сохраняет историю всех поездок с указанием времени и даты, в том числе полную статистику по количеству затраченного топлива, его стоимости, времени в пути и т.п.Модульная архитектура позволяет модифицировать базовый телематический блок до полноценной спутниковой противоугонной системы. На данный момент это единственная система, которая сочетает в себе телематику, функционал противоугонной системы и connected car. К программе Lifan Connect седаны Lifan Murman бесплатно подключаются на 1 год с момента покупки через официальную дилерскую сеть. Систему также можно приобрести в салонах Lifan как допоборудование. При желании владелец любой модели Lifan может установить любую модификацию Lifan Connect. А до 31 декабря 2017 года при покупке любого Lifan по программе «Низкий процент» (кредит по 6% на 5 лет) система Lifan Connect в базовом комплекте устанавливается бесплатно на 1 год.
2017-11-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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