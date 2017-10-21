21 октября 2017, 15:41

Lifan доехал со своим Road Show до невских берегов

Lifan продолжает практику промо-акций, направленных на то, чтобы привлечь как можно большее число потенциальных клиентов под свои знамена. Стартовавшее неделю назад в Москве всероссийское Road Show от Lifan сегодня «общается» с петербургским «электоратом».
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  Lifan доехал со своим Road Show до невских берегов Lifan Myway Lifan доехал со своим Road Show до невских берегов Lifan Myway Lifan доехал со своим Road Show до невских берегов Lifan Myway Lifan доехал со своим Road Show до невских берегов Lifan Myway Lifan доехал со своим Road Show до невских берегов Lifan Myway Lifan доехал со своим Road Show до невских берегов
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фото
  

Lifan Myway
Выпускается с 2016 г.
Ареной для тесного общения автопроизводителя со своими потенциальными владельцами стала парковка возле ТРК «Мега Дыбенко». Место, как вы знаете, оживленное, с хорошим людским трафиком. До конца сегодняшнего дня любой желающий может не только побеседовать с руководством компании, но также получить специальную скидку на покупку автомобиля.

Самых нетерпеливых ожидает тест-драйв. На «покатушки» выставлены все машины актуального модельного ряда Lifan, включая две новинки второй половины текущего года – седан Murman и 7-местный крососвер Myway. Последний, кстати, принимает участие в специальном розыгрыше, так что, у каждого посетителя праздничных шатров есть реальный шанс стать его счастливым обладателем. Ведь спрос на Myway сегодня превышает предложения.  

После петербургского этапа Road Show от Lifan отправится дальше, по городам и весям необъятного Отечества. Cписок городов-участников выглядит следующим образом:

 
6
фото
  
28 октября - Красноярск ТРЦ «Планета» (Адрес: ул. 9 мая, 77)
4 ноября - Новосибирск (ТЦ «МЕГА адрес: ул. Ватутина, 107)
11 ноября - Челябинск (ТРК «Родник». Адрес: ул. Труда, 203)
18 ноября - Уфа (ТЦ «МЕГА Уфа» адрес: Рубежная ул.,174)
25 ноября - Самара (ТЦ «Мега Самара» 24км Московского шоссе,5)
2 декабря - Краснодар (ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» адрес: Тургеневское ш., 27)

Заметим, что по итогам 9 месяцев 2017 года марка Lifan продолжает лидировать среди всех китайских автопроизводителей, представленных на отечественном рынке. С января по сентябрь включительно дилеры Lifan сообща реализовали 11 274 новых автомобиля. Следующая на 2 месте марка Chery отстает, и сильно. За истекший период времени компания продала всего 4 184 ед. На 3 месте разместилась Geely – ее показатель 1 693 ед.

Новости Лифан Майвэй

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Lifan доехал со своим Road Show до невских берегов
{{model_6321}} Ареной для тесного общения автопроизводителя со своими потенциальными владельцами стала парковка возле ТРК «Мега Дыбенко». Место, как вы знаете, оживленное, с хорошим людским трафиком. До конца сегодняшнего дня любой желающий может не только побеседовать с руководством компании, но также получить специальную скидку на покупку автомобиля.Самых нетерпеливых ожидает тест-драйв. На «покатушки» выставлены все машины актуального модельного ряда Lifan, включая две новинки второй половины текущего года – седан Murman и 7-местный крососвер Myway. Последний, кстати, принимает участие в специальном розыгрыше, так что, у каждого посетителя праздничных шатров есть реальный шанс стать его счастливым обладателем. Ведь спрос на Myway сегодня превышает предложения.   После петербургского этапа Road Show от Lifan отправится дальше, по городам и весям необъятного Отечества. Cписок городов-участников выглядит следующим образом: {{gallery_984}} 28 октября - Красноярск ТРЦ «Планета» (Адрес: ул. 9 мая, 77) 4 ноября - Новосибирск (ТЦ «МЕГА адрес: ул. Ватутина, 107) 11 ноября - Челябинск (ТРК «Родник». Адрес: ул. Труда, 203) 18 ноября - Уфа (ТЦ «МЕГА Уфа» адрес: Рубежная ул.,174) 25 ноября - Самара (ТЦ «Мега Самара» 24км Московского шоссе,5) 2 декабря - Краснодар (ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» адрес: Тургеневское ш., 27)Заметим, что по итогам 9 месяцев 2017 года марка Lifan продолжает лидировать среди всех китайских автопроизводителей, представленных на отечественном рынке. С января по сентябрь включительно дилеры Lifan сообща реализовали 11 274 новых автомобиля. Следующая на 2 месте марка Chery отстает, и сильно. За истекший период времени компания продала всего 4 184 ед. На 3 месте разместилась Geely – ее показатель 1 693 ед.
2017-10-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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