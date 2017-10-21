Lifan доехал со своим Road Show до невских берегов
Самых нетерпеливых ожидает тест-драйв. На «покатушки» выставлены все машины актуального модельного ряда Lifan, включая две новинки второй половины текущего года – седан Murman и 7-местный крососвер Myway. Последний, кстати, принимает участие в специальном розыгрыше, так что, у каждого посетителя праздничных шатров есть реальный шанс стать его счастливым обладателем. Ведь спрос на Myway сегодня превышает предложения.
После петербургского этапа Road Show от Lifan отправится дальше, по городам и весям необъятного Отечества. Cписок городов-участников выглядит следующим образом:
4 ноября - Новосибирск (ТЦ «МЕГА адрес: ул. Ватутина, 107)
11 ноября - Челябинск (ТРК «Родник». Адрес: ул. Труда, 203)
18 ноября - Уфа (ТЦ «МЕГА Уфа» адрес: Рубежная ул.,174)
25 ноября - Самара (ТЦ «Мега Самара» 24км Московского шоссе,5)
2 декабря - Краснодар (ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» адрес: Тургеневское ш., 27)
Заметим, что по итогам 9 месяцев 2017 года марка Lifan продолжает лидировать среди всех китайских автопроизводителей, представленных на отечественном рынке. С января по сентябрь включительно дилеры Lifan сообща реализовали 11 274 новых автомобиля. Следующая на 2 месте марка Chery отстает, и сильно. За истекший период времени компания продала всего 4 184 ед. На 3 месте разместилась Geely – ее показатель 1 693 ед.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное