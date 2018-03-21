21 марта 2018, 12:03

Lifan еще раз напомнил о своих мотоамбициях

Самый успешный среди китайских авто- мотоконцернов бренд Lifan принял участие в выставке «Мотовесна» в Олимпийском, где презентовал обновленную линейку из 8 мотоциклов и 2 скутеров.
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Lifan еще раз напомнил о своих мотоамбициях Lifan

Среди них: эндуро LF200GY-3B/3U (РРЦ: 75 900 руб.), чоппер LF250-B (РРЦ: 139 900 руб.), мотоцикл для начинающих - LF150-13 (РРЦ: 56 900 руб.). Все мотоциклы сертифицированы и поставляются в сборе с заводов в Чунцине и Джанмене.

Отдельный экспонат - трицикл, который будет поставляться в Россию в 3 комплектациях: с 200- и 250-кубовыми двигателями с воздушным и водяным охлаждением.

Мария Юлдашева, заместитель генерального директора ООО «Лифан Моторс Рус»: «В России о нашей марке знают многие, но кто-то ассоциирует ее с двигателями и силовой техникой, кто-то - с мотоциклами, а большинство, конечно, – с автомобилями. Ведь Lifan на протяжении последних 6 лет является безусловным лидером по продажам среди всех китайских брендов в России. Пришло время объединить наши ресурсы с целью предоставить потребителю всю продукцию компании и профессиональное сервисное обслуживание. Мы имеем большой опыт в организации сети дилерских предприятий в автомобильном сегменте, а сегодня создаем новую дилерскую сеть – сеть МОТО-Дилеров».

Для справки: Lifan является крупнейшим в мире производителем двигателей для мотоциклов (доля мирового рынка в 2017 году - 11,2%). Lifan Industry реализовала 1 284 038 двигателей для мотоциклов, 688 666 мотоциклов, 430 524 ед. малой силовой техники.

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Lifan еще раз напомнил о своих мотоамбициях
Среди них: эндуро LF200GY-3B/3U (РРЦ: 75 900 руб.), чоппер LF250-B (РРЦ: 139 900 руб.), мотоцикл для начинающих - LF150-13 (РРЦ: 56 900 руб.). Все мотоциклы сертифицированы и поставляются в сборе с заводов в Чунцине и Джанмене.Отдельный экспонат - трицикл, который будет поставляться в Россию в 3 комплектациях: с 200- и 250-кубовыми двигателями с воздушным и водяным охлаждением.Мария Юлдашева, заместитель генерального директора ООО «Лифан Моторс Рус»: «В России о нашей марке знают многие, но кто-то ассоциирует ее с двигателями и силовой техникой, кто-то - с мотоциклами, а большинство, конечно, – с автомобилями. Ведь Lifan на протяжении последних 6 лет является безусловным лидером по продажам среди всех китайских брендов в России. Пришло время объединить наши ресурсы с целью предоставить потребителю всю продукцию компании и профессиональное сервисное обслуживание. Мы имеем большой опыт в организации сети дилерских предприятий в автомобильном сегменте, а сегодня создаем новую дилерскую сеть – сеть МОТО-Дилеров». Для справки: Lifan является крупнейшим в мире производителем двигателей для мотоциклов (доля мирового рынка в 2017 году - 11,2%). Lifan Industry реализовала 1 284 038 двигателей для мотоциклов, 688 666 мотоциклов, 430 524 ед. малой силовой техники.
2018-03-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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