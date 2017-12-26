26 декабря 2017, 15:47

Lifan Х70 доберется до России весной

За прошедшие 11 месяцев 2017 года российские дилеры Lifan продали 14 844 автомобиля бренда. При этом более 45% продаж пришлось на кроссовер X60. На грядущий год компания анонсировала выход своей главной новинки - Х70.
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В 2018 году компания намерена представить в России сразу несколько новинок.  Весной планируются продажи нового поколения кроссовера Х60. Модель, которая станет ключевой для компании на ближайшие 2-3 года, будет носить индекс Х70 и получит новые шасси, платформу и мотор. В настоящее время автомобили проходят тестирование на российских дорогах.

Также китайский автопроизводитель планирует обновление компактного кроссовера X50. Рестайлинговая версия получит совершенно новый интерьер и экстерьер – изменятся даже параметры кузова.

Что касается спроса на текущий модельный ряд, то еще почти 30% реализации обеспечил компактный кроссовер X50 и более 20% седан Solano II. Востребованным также оказался 7-местный кроссовер Myway - за этой моделью даже образовалась очередь. Продажи машины стартовали в октябре 2017 года, и уже в ноябре компания реализовала 300 автомобилей. Также в текущем году Lifan представил на российском рынке свой первый бизнес-седан - Murman.

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Форум Lifan Solano
Тоже долго ходил вокруг да около данного авто, читал отзывы, смотрел видео-обзоры. Решил, что кроме того, что производитель Китай, в данной машине не больше минусов чем у остальных за ту же цену. По запчастям та же королла получается, внешний вид как у бмв. Видел в продаже даже бамперы, фары и накладки ...
Ванька_88
Форум Lifan X60
-Побывала в автосалоне "Созвездие" , скажу сразу, в жизни не думала, что влюблюсь в китайскую марку Lifan. Изначально привлекает цена, на фотографиях автомобиль смотрится самобытно, довольно стильно. В жизни еще более привлекателен. Оригинальный передок, красивые светодиодные фары впечатляют. Интересные ...
Анонимус
Форум Lifan Smily
Когда в салоне брали отцу х60, обратил внимание на Смайли. Ни я, ни моя жена никогда не разделяли любовь к маленьким машинам. НО. Если все-таки вопрос или матиз, или смайли, само собой, как по мне, лучше смайли - матиз совсем уж букашечный. А в лифан я присел на заднее сиденье и мои 1,90 там поместились ...
Тоха_35
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Lifan Х70 доберется до России весной
{{material_121902}}В 2018 году компания намерена представить в России сразу несколько новинок.  Весной планируются продажи нового поколения кроссовера Х60. Модель, которая станет ключевой для компании на ближайшие 2-3 года, будет носить индекс Х70 и получит новые шасси, платформу и мотор. В настоящее время автомобили проходят тестирование на российских дорогах. Также китайский автопроизводитель планирует обновление компактного кроссовера X50. Рестайлинговая версия получит совершенно новый интерьер и экстерьер – изменятся даже параметры кузова.Что касается спроса на текущий модельный ряд, то еще почти 30% реализации обеспечил компактный кроссовер X50 и более 20% седан Solano II. Востребованным также оказался 7-местный кроссовер Myway - за этой моделью даже образовалась очередь. Продажи машины стартовали в октябре 2017 года, и уже в ноябре компания реализовала 300 автомобилей. Также в текущем году Lifan представил на российском рынке свой первый бизнес-седан - Murman.
2017-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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