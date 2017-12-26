26 декабря 2017, 15:47
Lifan Х70 доберется до России весной
За прошедшие 11 месяцев 2017 года российские дилеры Lifan продали 14 844 автомобиля бренда. При этом более 45% продаж пришлось на кроссовер X60. На грядущий год компания анонсировала выход своей главной новинки - Х70.
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Что касается спроса на текущий модельный ряд, то еще почти 30% реализации обеспечил компактный кроссовер X50 и более 20% седан Solano II. Востребованным также оказался 7-местный кроссовер Myway - за этой моделью даже образовалась очередь. Продажи машины стартовали в октябре 2017 года, и уже в ноябре компания реализовала 300 автомобилей. Также в текущем году Lifan представил на российском рынке свой первый бизнес-седан - Murman.
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12.09.2017, 20:33
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