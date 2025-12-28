Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

28 декабря 2025, 06:18

Lifan LF250: опыт четырех лет и 40 тысяч километров на китайском чоппере

Копия Yamaha: почему Lifan LF250 стал народным байком — секреты надежности и динамики

Lifan LF250 удивляет своей выносливостью и простотой. Мотоцикл копирует легендарный Virago, но имеет свой характер. За годы эксплуатации он не требовал серьезного ремонта. Узнайте, чем этот байк покоряет владельцев и почему его выбирают для города и дальних поездок.

Мотоцикл Lifan LF250 - наглядный пример того, как китайские производители умеют создавать удачные копии известных моделей. Внешне и технически он почти не отличается от Yamaha XV 250 Virago, но при этом обладает собственным характером и особенностями эксплуатации.

Первые месяцы после покупки рекомендуется ездить осторожно, не превышая девяносто километров в час для прохождения обкатки. Уже на пятистах километрах стоит заменить масло, например, на Motul 10w40. При этом обнаруживается интересная деталь — вместо привычного масляного фильтра установлена мелкая металлическая сетка. Это решение оказывается вполне рабочим, и к двум тысячам километров мотоцикл готов к более активной эксплуатации.

Двигатель и коробка передач практически полностью повторяют конструкцию Virago XV250. Даже внутри можно найти клеймо «made in Japan», что, возможно, объясняет высокую надёжность. Передачи включаются чётко, хотя иногда бывает сложно найти нейтраль при остановке. В городе короткие передачи требуют частого переключения, но это компенсируется лёгкостью и манёвренностью.

По спидометру максимальная скорость составляет 130 км/час, но реальная цифра может быть чуть ниже. До сотни разгон происходит примерно за шесть секунд, что позволяет не уступать более мощным моделям в городском потоке. После ста динамика заметно падает, а на скорости выше ста десяти появляются ощутимые вибрации.

Сухая масса — около ста сорока килограммов, а компактные размеры делают мотоцикл отличным выбором для езды по пробкам. В междурядье он легко обходит даже крупные модели, но на трассе из-за короткой базы и малого веса байк становится неустойчивым. Сильный боковой ветер и проезжающие мимо фуры могут заметно раскачивать его, а на участках с плохим покрытием требуется особая внимательность.

Для повседневных поездок модель подходит идеально, как для города, так и для дальних выездов. За четыре дня возможно преодолеть более двух тысяч километров без серьёзных проблем. Сиденье и руль достаточно удобны, хотя классическая посадка с ногами «под себя» может вызывать дискомфорт у высоких водителей.

Расход топлива приятно удивляет — от 2,5-3,5 литров на сотню километров, в зависимости от стиля езды и дорожных условий. В городе расход иногда доходит до 4 литров, но благодаря баку запас хода остаётся достаточным.

За четыре года и почти сорок тысяч километров эксплуатации мотоцикл требует только планового обслуживания. Из серьёзных затрат — замена цепи и звёзд на двенадцати тысячах километров, а также дисков сцепления на тридцати двух тысячах. Серьёзных поломок обычно не возникает, что говорит о высокой надёжности модели.

Сегодня Lifan LF250 выпускается в обновлённом варианте под названием LF 250 B, где изменился только внешний вид. В остальном это всё тот же проверенный временем байк, который отлично подходит для города и не боится дальних поездок.

Упомянутые марки: Lifan
