1 декабря 2017, 12:17

Lifan M7 готовится к покорению российского авторынка

В начале 2018 года россиянам станет доступен семиместный минивен Lifan M7, построенный на платформе модели седана Сebrium и… до неприличия похожий на Ford S-Max. По прогнозам большинства экспертов, новинка составит серьезную конкуренцию отечественной Lada Largus.
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  Lifan M7 готовится к покорению российского авторынка Lifan Lifan M7 готовится к покорению российского авторынка Lifan Lifan M7 готовится к покорению российского авторынка
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Под капотом базового Lifan M7 трудится 1,8-литровый бензиновый двигатель с отдачей 133 лошадиные силы, однако россиянам будут предлагаться еще две модификации – с 2,0-литровым «атмосферником» мощностью 141 л. с. и с наддувным силовым агрегатом объемом 1,5 литра производительностью 141 л. с.  На выбор нашего покупателя две трансмиссии: пятиступенчатая «механика» либо вариатором CVT.

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Добавим сюда электроприводные пассажирские сиденья и наружные зеркала с электроподогревом. Для нашей страны с её длительными холодными сезонами, согласитесь, это очень ценные функции.

О рублёвых ценах пока что не сообщается, но на родном рынке Lifan M7 (здесь он носит название Xuanlang) стоит от 578 000 до 885 000 рублей, по текущему курсу ЦБ РФ.
Новинки и концепт кары Лифан

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Lifan M7 готовится к покорению российского авторынка
Под капотом базового Lifan M7 трудится 1,8-литровый бензиновый двигатель с отдачей 133 лошадиные силы, однако россиянам будут предлагаться еще две модификации – с 2,0-литровым «атмосферником» мощностью 141 л. с. и с наддувным силовым агрегатом объемом 1,5 литра производительностью 141 л. с.  На выбор нашего покупателя две трансмиссии: пятиступенчатая «механика» либо вариатором CVT.{{material_12087}}0Длина и высота «китайца» (4 720 и 1 655 мм соответственно) превышают аналогичные габариты «Ларгуса», но колесная база у тольяттинского минивена больше. Салон радует шикарной кожаной обивкой с вставками «под дерево» и обилием опций, вполне отвечающих стандартам автомобилей бизнес-класса: водительское кресло с подогревом, массажем и вентиляцией; 1,1-метровая панорамная крыша; камеры кругового обзора; 9,5-дюймовый интуитивно понятный сенсорный дисплей медиацентра; русифицированный навигатор; адаптивный круиз-контроль; ассистент трогания «в гору»; устройство слежения за полосой движения; датчик давления в шинах; колесные диски диаметром 16 дюймов. Добавим сюда электроприводные пассажирские сиденья и наружные зеркала с электроподогревом. Для нашей страны с её длительными холодными сезонами, согласитесь, это очень ценные функции.О рублёвых ценах пока что не сообщается, но на родном рынке Lifan M7 (здесь он носит название Xuanlang) стоит от 578 000 до 885 000 рублей, по текущему курсу ЦБ РФ.
2017-12-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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