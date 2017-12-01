1 декабря 2017, 12:17
Lifan M7 готовится к покорению российского авторынка
В начале 2018 года россиянам станет доступен семиместный минивен Lifan M7, построенный на платформе модели седана Сebrium и… до неприличия похожий на Ford S-Max. По прогнозам большинства экспертов, новинка составит серьезную конкуренцию отечественной Lada Largus.
Под капотом базового Lifan M7 трудится 1,8-литровый бензиновый двигатель с отдачей 133 лошадиные силы, однако россиянам будут предлагаться еще две модификации – с 2,0-литровым «атмосферником» мощностью 141 л. с. и с наддувным силовым агрегатом объемом 1,5 литра производительностью 141 л. с. На выбор нашего покупателя две трансмиссии: пятиступенчатая «механика» либо вариатором CVT.
0Длина и высота «китайца» (4 720 и 1 655 мм соответственно) превышают аналогичные габариты «Ларгуса», но колесная база у тольяттинского минивена больше.
Салон радует шикарной кожаной обивкой с вставками «под дерево» и обилием опций, вполне отвечающих стандартам автомобилей бизнес-класса: водительское кресло с подогревом, массажем и вентиляцией; 1,1-метровая панорамная крыша; камеры кругового обзора; 9,5-дюймовый интуитивно понятный сенсорный дисплей медиацентра; русифицированный навигатор; адаптивный круиз-контроль; ассистент трогания «в гору»; устройство слежения за полосой движения; датчик давления в шинах; колесные диски диаметром 16 дюймов.
Добавим сюда электроприводные пассажирские сиденья и наружные зеркала с электроподогревом. Для нашей страны с её длительными холодными сезонами, согласитесь, это очень ценные функции.
О рублёвых ценах пока что не сообщается, но на родном рынке Lifan M7 (здесь он носит название Xuanlang) стоит от 578 000 до 885 000 рублей, по текущему курсу ЦБ РФ.
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Добавим сюда электроприводные пассажирские сиденья и наружные зеркала с электроподогревом. Для нашей страны с её длительными холодными сезонами, согласитесь, это очень ценные функции.
О рублёвых ценах пока что не сообщается, но на родном рынке Lifan M7 (здесь он носит название Xuanlang) стоит от 578 000 до 885 000 рублей, по текущему курсу ЦБ РФ.
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