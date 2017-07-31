31 июля 2017, 15:14
Lifan Myway готовится к выходу на рынок России
Уже осенью этого года на российском рынке начнутся продажи нового кроссовера Lifan Myway. Автомобиль будет представлен в двух версиях – с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 4-ступенчатой автоматической.
Lifan Myway
От 1.5 л, 103 л.с
В перечень оснащения Myway входят 2-зонный климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным управлением и 6 динамиками, а также система бесключевого доступа в машину.
Также кроссовер имеет подвеску с антиблокировочной системой и функцией распределения тормозных усилий (ABS + EBD). Габариты новинки достигают - 4440 x 1760 x 1730 мм. С какими моторами Myway будет продаваться на российском авторынке, пока не уточняется.
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