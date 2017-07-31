31 июля 2017, 15:14

Lifan Myway готовится к выходу на рынок России

Уже осенью этого года на российском рынке начнутся продажи нового кроссовера Lifan Myway. Автомобиль будет представлен в двух версиях – с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 4-ступенчатой автоматической.
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Lifan Myway
От 1.5 л, 103 л.с
Вседорожник обладает увеличенной колёсной базой в 2720 мм и клиренсом 192 мм. Салон модели рассчитан на 7 пассажиров. Как говорит китайский автопроизводитель, новинка по своей конструкции напоминает больше вместительный минивен.

В перечень оснащения Myway входят 2-зонный климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным управлением и 6 динамиками, а также система бесключевого доступа в машину.

Также кроссовер имеет подвеску с антиблокировочной системой и функцией распределения тормозных усилий (ABS + EBD). Габариты новинки достигают - 4440 x 1760 x 1730 мм. С какими моторами Myway будет продаваться на российском авторынке, пока не уточняется.

Новинки и концепт кары Лифан Майвэй

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Lifan Myway готовится к выходу на рынок России
{{model_v2_6321}}Вседорожник обладает увеличенной колёсной базой в 2720 мм и клиренсом 192 мм. Салон модели рассчитан на 7 пассажиров. Как говорит китайский автопроизводитель, новинка по своей конструкции напоминает больше вместительный минивен. В перечень оснащения Myway входят 2-зонный климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным управлением и 6 динамиками, а также система бесключевого доступа в машину. Также кроссовер имеет подвеску с антиблокировочной системой и функцией распределения тормозных усилий (ABS + EBD). Габариты новинки достигают - 4440 x 1760 x 1730 мм. С какими моторами Myway будет продаваться на российском авторынке, пока не уточняется.
2017-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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