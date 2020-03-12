12 марта 2020, 17:21
Lifan планирует расширить модельный ряд в России
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Фото: из открытых источников
Китайская компания Lifan намерена возобновить поставки в Россию своих моделей из Поднебесной. Напомним, что сейчас компания экспортирует только кроссоверы X70.
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
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По состоянию на февраль 2020 года компания Lifan занимает лишь пятую строчку в рейтинге продаж китайских брендов. После закрытия завода автомобили постепенно закончились, как и сократилось количество дилеров в России. Также ходили слухи о банкротстве компании в Китае, но российский офис официально опроверг данную информацию.
Первым на российский рынок Lifan вернул кроссоверы Х70, автомобили экспортируют из Поднебесной. Машины уже прибыли в Россию и доступны в салонах официальных дилеров. Как отметили в компании, проблем с поставками не будет и в настоящее время рассматривается возможность поставок и других моделей, в частности, кроссоверов Myway. Сейчас дилеры также распродают остатки разных моделей 2017 и 2018 г.в.
В компании Lifan не теряют надежду возобновить российскую сборку моделей. Возможно, руководству удастся договориться с заводом Haval в Тульской области.
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