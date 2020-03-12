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12 марта 2020, 17:21

Lifan планирует расширить модельный ряд в России

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Фото: из открытых источников
Китайская компания Lifan намерена возобновить поставки в Россию своих моделей из Поднебесной. Напомним, что сейчас компания экспортирует только кроссоверы X70.
Lifan планирует расширить модельный ряд в России

Фото: из открытых источников

Lifan планирует расширить модельный ряд в России

Фото: из открытых источников

Lifan планирует расширить модельный ряд в России

Фото: из открытых источников

Lifan планирует расширить модельный ряд в России

Фото: из открытых источников

Lifan планирует расширить модельный ряд в России

Фото: из открытых источников

Lifan планирует расширить модельный ряд в России
Lifan планирует расширить модельный ряд в России
Lifan планирует расширить модельный ряд в России
Lifan планирует расширить модельный ряд в России
Lifan планирует расширить модельный ряд в России
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По итогам 2018 года автомобили Lifan занимали лидирующие позиции в рейтинге популярности. Два года назад было продано более тысячи экземпляров китайского бренда. В 2019 году году черкесский завод «Дервейс», где собирали автомобили Lifan, закрыли после проверки налоговой. Это событие сыграло значительную роль для компании.

По состоянию на февраль 2020 года компания Lifan занимает лишь пятую строчку в рейтинге продаж китайских брендов. После закрытия завода автомобили постепенно закончились, как и сократилось количество дилеров в России. Также ходили слухи о банкротстве компании в Китае, но российский офис официально опроверг данную информацию.

Первым на российский рынок Lifan вернул кроссоверы Х70, автомобили экспортируют из Поднебесной. Машины уже прибыли в Россию и доступны в салонах официальных дилеров. Как отметили в компании, проблем с поставками не будет и в настоящее время рассматривается возможность поставок и других моделей, в частности, кроссоверов Myway. Сейчас дилеры также распродают остатки разных моделей 2017 и 2018 г.в. 

В компании Lifan не теряют надежду возобновить российскую сборку моделей. Возможно, руководству удастся договориться с заводом Haval в Тульской области. 

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Отзывы по теме
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
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Стойки стабилизатора на лифан от пижо подойдут?
Дамир
Форум Lifan Solano
Тоже долго ходил вокруг да около данного авто, читал отзывы, смотрел видео-обзоры. Решил, что кроме того, что производитель Китай, в данной машине не больше минусов чем у остальных за ту же цену. По запчастям та же королла получается, внешний вид как у бмв. Видел в продаже даже бамперы, фары и накладки ...
Ванька_88
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Lifan планирует расширить модельный ряд в России
{{material_129012}}По итогам 2018 года автомобили Lifan занимали лидирующие позиции в рейтинге популярности. Два года назад было продано более тысячи экземпляров китайского бренда. В 2019 году году черкесский завод «Дервейс», где собирали автомобили Lifan, закрыли после проверки налоговой. Это событие сыграло значительную роль для компании.По состоянию на февраль 2020 года компания Lifan занимает лишь пятую строчку в рейтинге продаж китайских брендов. После закрытия завода автомобили постепенно закончились, как и сократилось количество дилеров в России. Также ходили слухи о банкротстве компании в Китае, но российский офис официально опроверг данную информацию.Первым на российский рынок Lifan вернул кроссоверы Х70, автомобили экспортируют из Поднебесной. Машины уже прибыли в Россию и доступны в салонах официальных дилеров. Как отметили в компании, проблем с поставками не будет и в настоящее время рассматривается возможность поставок и других моделей, в частности, кроссоверов Myway. Сейчас дилеры также распродают остатки разных моделей 2017 и 2018 г.в. В компании Lifan не теряют надежду возобновить российскую сборку моделей. Возможно, руководству удастся договориться с заводом Haval в Тульской области. 
2020-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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