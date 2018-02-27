27 февраля 2018, 12:37

Lifan показал экстерьер нового кроссовера X70

Грядущей весной в России стартуют продажи нового Lifan X70. Автомобиль ничто иное, как II поколение бестселлера марки – X60, который, как информирует импортер, является самым популярным «китайцем» на нашем рынке. При этом до конца 2018-го для заказа будут доступны оба кроссовера.
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Lifan X60
Выпускается с 2012 г.
Новый от 679 900 до 919 900 Р
Отзывов: 13
Кузов X70 изобилует хромированными элементами – они присутствуют в решетке радиатора, поясной линии, порогах, крышке багажника и патрубках выпускной системы. Обвес по периметру кузова - из некрашеного пластика. Передок - это четко очерченный выпуклый монументальный контур. Хромированная 6-угольная решетка радиатора объединяет крупный бампер с фарами. Габаритные размеры SUV -  4390x1820x1715 мм, клиренс - 195 мм.

Светооптика - линзованные галогеновые фары с автоматическим корректором угла наклона, светодиодными ходовыми и габаритными огнями. Присутствует функция задержки выключения фар (Follow Me Home) – она обеспечивает безопасность и дополнительное удобство для водителя и пассажиров. 17-дюймовые фирменные колесные диски выполнены в двухтоновой гамме.

Большое внимание было уделено звукоизоляции салона. Всего у X70 будет 28 звукопоглощающих зон (Noise-Vibration-Harshness) и 14 полостей в кузове.

Новинки и концепт кары Лифан Х60
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Отзывы по теме
Форум Lifan X60
-Побывала в автосалоне "Созвездие" , скажу сразу, в жизни не думала, что влюблюсь в китайскую марку Lifan. Изначально привлекает цена, на фотографиях автомобиль смотрится самобытно, довольно стильно. В жизни еще более привлекателен. Оригинальный передок, красивые светодиодные фары впечатляют. Интересные ...
Анонимус
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
По его словам, импортер и его официальные партнеры готовы предложить владельцам кроссоверов некоторую альтернативу системе полного привода...диф реально было бы хорошо. а так...баловство детское эти цепи.
Дан
Lifan показал, на чем скоро поедет
Доводилось ездить на Лифане Х60, помогал другу перегонять его в Иваново, понравился, гармоничный автомобиль, когда на рынке появиться Лифан с вариатором запишусь на тест драйв проверю насколько стало лучше. Скорее всего буду брать, тем более что цены на него вполне умеренные.
Клин
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Lifan показал экстерьер нового кроссовера X70
{{model_3033}} Кузов X70 изобилует хромированными элементами – они присутствуют в решетке радиатора, поясной линии, порогах, крышке багажника и патрубках выпускной системы. Обвес по периметру кузова - из некрашеного пластика. Передок - это четко очерченный выпуклый монументальный контур. Хромированная 6-угольная решетка радиатора объединяет крупный бампер с фарами. Габаритные размеры SUV -  4390x1820x1715 мм, клиренс - 195 мм.Светооптика - линзованные галогеновые фары с автоматическим корректором угла наклона, светодиодными ходовыми и габаритными огнями. Присутствует функция задержки выключения фар (Follow Me Home) – она обеспечивает безопасность и дополнительное удобство для водителя и пассажиров. 17-дюймовые фирменные колесные диски выполнены в двухтоновой гамме.Большое внимание было уделено звукоизоляции салона. Всего у X70 будет 28 звукопоглощающих зон (Noise-Vibration-Harshness) и 14 полостей в кузове.
2018-02-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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