27 февраля 2018, 12:37
Lifan показал экстерьер нового кроссовера X70
Грядущей весной в России стартуют продажи нового Lifan X70. Автомобиль ничто иное, как II поколение бестселлера марки – X60, который, как информирует импортер, является самым популярным «китайцем» на нашем рынке. При этом до конца 2018-го для заказа будут доступны оба кроссовера.
Светооптика - линзованные галогеновые фары с автоматическим корректором угла наклона, светодиодными ходовыми и габаритными огнями. Присутствует функция задержки выключения фар (Follow Me Home) – она обеспечивает безопасность и дополнительное удобство для водителя и пассажиров. 17-дюймовые фирменные колесные диски выполнены в двухтоновой гамме.
Большое внимание было уделено звукоизоляции салона. Всего у X70 будет 28 звукопоглощающих зон (Noise-Vibration-Harshness) и 14 полостей в кузове.
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Отзывы по теме
-Побывала в автосалоне "Созвездие" , скажу сразу, в жизни не думала, что влюблюсь в китайскую марку Lifan. Изначально привлекает цена, на фотографиях автомобиль смотрится самобытно, довольно стильно. В жизни еще более привлекателен. Оригинальный передок, красивые светодиодные фары впечатляют. Интересные ...
По его словам, импортер и его официальные партнеры готовы предложить владельцам кроссоверов некоторую альтернативу системе полного привода...диф реально было бы хорошо. а так...баловство детское эти цепи.
Доводилось ездить на Лифане Х60, помогал другу перегонять его в Иваново, понравился, гармоничный автомобиль, когда на рынке появиться Лифан с вариатором запишусь на тест драйв проверю насколько стало лучше. Скорее всего буду брать, тем более что цены на него вполне умеренные.
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