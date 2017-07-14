14 июля 2017, 14:44
Lifan показал свой новый кроссовер
В сети появились фотоизображения кроссовера китайской компании Lifan. Примечательно, что новинка пока не получила международного имени. У разработки есть заводской индекс CY02C. Предположительно, на внутреннем рынке новинка будет называться Pengfei.
Ранее мы писали
В течение ближайших 5 лет китайский Lifan намерен явить миру 14 новых моделей. Понятно, что не все из них ...Читать далее
Если говорить о габаритах модели, то одни известны доподлинно. Китайский автомобиль будет равен 4 390 мм в длину, 1 820 мм - в ширину и 1 715 мм в высоту. Колесная база равна 2 610 мм.
Под капотом «китайца» скрывается 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 141 л.с. Он работает в тандеме с 5-ступенчатой механикой или вариатором CVT. Для кроссовера предусмотрен только передний привод.
Для покупателей Китая автомобиль будет доступен к концу года. Производитель пока не давал информации относительно стоимости новой модели. Также нет данных о планах компании вывести новинку на экспортные рынки.
Комплектации и технические характеристики
|Lifan X60 Standart 1.8 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|128
|Объем двигателя
|1794
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Смешанный цикл
|8.2
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
Читайте по теме
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
09.07.2017, 22:46
На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman
05.07.2017, 18:04
Петербуржцев познакомили с новым Lifan Solano в холле торгового центра
01.10.2016, 18:23
Lifan X50 «убьёт» конкурентов ценой
18.07.2015, 11:30
Lifan X50: «в нужное время и в нужном месте»
26.06.2015, 08:57
Lifan верит в авторынок России
21.01.2015, 09:00
Читайте по теме
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
09.07.2017, 22:46
На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman
05.07.2017, 18:04
Петербуржцев познакомили с новым Lifan Solano в холле торгового центра
01.10.2016, 18:23
Lifan X50 «убьёт» конкурентов ценой
18.07.2015, 11:30
Lifan X50: «в нужное время и в нужном месте»
26.06.2015, 08:57
Lifan верит в авторынок России
21.01.2015, 09:00
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Купил машину 6 месяцев назад. Сегодня появилась проблема машина не набирает скорость хотя обороты приличные что делать? Подскажите.
По его словам, импортер и его официальные партнеры готовы предложить владельцам кроссоверов некоторую альтернативу системе полного привода...диф реально было бы хорошо. а так...баловство детское эти цепи.
Доводилось ездить на Лифане Х60, помогал другу перегонять его в Иваново, понравился, гармоничный автомобиль, когда на рынке появиться Лифан с вариатором запишусь на тест драйв проверю насколько стало лучше. Скорее всего буду брать, тем более что цены на него вполне умеренные.
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное