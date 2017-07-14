14 июля 2017, 14:44

Lifan показал свой новый кроссовер

В сети появились фотоизображения кроссовера китайской компании Lifan. Примечательно, что новинка пока не получила международного имени. У разработки есть заводской индекс CY02C. Предположительно, на внутреннем рынке новинка будет называться Pengfei.
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На фотографиях кроссовер запечатлен без камуфляжа, что позволило рассмотреть экстерьер во всех подробностях. Заметно, что Pengfei выполнен в стиле предшественника Lifan X60. Массивная шестиугольная решетка придала небольшому автомобилю серьезный и внушительный вид.

Если говорить о габаритах модели, то одни известны доподлинно. Китайский автомобиль будет равен 4 390 мм в длину, 1 820 мм - в ширину и 1 715 мм в высоту. Колесная база равна 2 610 мм.

Под капотом «китайца» скрывается 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 141 л.с. Он работает в тандеме с 5-ступенчатой механикой или вариатором CVT. Для кроссовера предусмотрен только передний привод.

Для покупателей Китая автомобиль будет доступен к концу года. Производитель пока не давал информации относительно стоимости новой модели. Также нет данных о планах компании вывести новинку на экспортные рынки.

Комплектации и технические характеристики

Lifan X60 Standart 1.8 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин128
Объем двигателя1794
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Смешанный цикл8.2
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Лифан Х60

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Lifan X60
Купил машину 6 месяцев назад. Сегодня появилась проблема машина не набирает скорость хотя обороты приличные что делать? Подскажите.
Эдуард
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
По его словам, импортер и его официальные партнеры готовы предложить владельцам кроссоверов некоторую альтернативу системе полного привода...диф реально было бы хорошо. а так...баловство детское эти цепи.
Дан
Lifan показал, на чем скоро поедет
Доводилось ездить на Лифане Х60, помогал другу перегонять его в Иваново, понравился, гармоничный автомобиль, когда на рынке появиться Лифан с вариатором запишусь на тест драйв проверю насколько стало лучше. Скорее всего буду брать, тем более что цены на него вполне умеренные.
Клин
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Lifan показал свой новый кроссовер
{{material_119995}}На фотографиях кроссовер запечатлен без камуфляжа, что позволило рассмотреть экстерьер во всех подробностях. Заметно, что Pengfei выполнен в стиле предшественника Lifan X60. Массивная шестиугольная решетка придала небольшому автомобилю серьезный и внушительный вид.Если говорить о габаритах модели, то одни известны доподлинно. Китайский автомобиль будет равен 4 390 мм в длину, 1 820 мм - в ширину и 1 715 мм в высоту. Колесная база равна 2 610 мм.Под капотом «китайца» скрывается 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 141 л.с. Он работает в тандеме с 5-ступенчатой механикой или вариатором CVT. Для кроссовера предусмотрен только передний привод.Для покупателей Китая автомобиль будет доступен к концу года. Производитель пока не давал информации относительно стоимости новой модели. Также нет данных о планах компании вывести новинку на экспортные рынки.
2017-07-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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