2 декабря 2019, 09:25
Lifan попал в сложное положение, но не сдается
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Китайская компания Lifan переживает тяжелые времена. Сначала закрылся черкесский завод Derways, где собирали автомобили для России. Затем возникли проблемы и на «домашнем» рынке в Китае. В московском офисе Lifan однозначно заявили, что уходить из России не собираются. Более того, сейчас сертифицируют еще один компактный кроссовер – Lifan Myway китайской сборки.
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Сложности на китайском рынке есть, но они никак не отразятся на работе Lifan в России. Компания всегда считала наш рынок одним из приоритетных. Еще в прошлом году Lifan занимал в России лидирующие позиции среди остальных китайских брендов – с трехкратным отрывом от ближайшего конкурента – Chery. Но с остановкой осенью 2018 года конвейера завода Derways ситуация изменилась. Компании пришлось спешно сертифицировать автомобили китайской сборки.
Сейчас дилеры распродают седаны Murman и Solano II, а также кроссоверы X50 и X60, собранные еще в прошлом году на заводе Derways. Кроссовер Lifan X70 начали поставлять напрямую из Китая. В процессе – получение Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссоверы Myway, выпущенные в Китае. За 11 месяцев 2019 года в России было реализовано лишь 3,7 тыс. новых автомобилей Lifan или на 71% меньше, чем годом ранее.
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