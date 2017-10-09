9 октября 2017, 09:59

Lifan привезет в Россию внедорожник X80

Китайский производитель намерен начать поставки внедорожника Lifan X80 на российский рынок в 2018 году. Это самый крупный автомобиль в модельной линейке компании. В Поднебесной продажи этой модели стартовали в марте текущего года.
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Lifan привезет в Россию внедорожник X80 Lifan

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Длина кроссовера достигает 4 820 мм, ширина - 1 934 мм, а высота равняется 1 760 мм. Размер колесной базы составляет 2 790 мм. «Проходимец» приводится в движение 2-литровым двигателем с турбонаддувом, выдающим 192 л.с. Силовой агрегат работает в паре с 6-скоростной «механикой» или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Российским покупателям будет доступна модификация с безальтернативным передним приводом, но производитель обещает выпустить вариацию с приводом на все колеса.

Уже в базовой комплектации список опций включает шесть подушек безопасности, климатическую установку, подогрев передних кресел, кожаную отделку салона, легкосплавные колесные диски на 18 дюймов, полностью цифровую приборную панель и заводскую информационно-развлекательную систему. Отметим, что на домашнем рынке внедорожник представлен в пяти комплектациях.

В Китае X80 предлагается по цене от 109 900 до 149 900 юаней, что в переводе на российскую валюту составляет от 954 000 до 1 300 000 рублей. Актуальный прайс для отечественных автолюбителей компания представит позже.

Ранее сообщалось, что Lifan выведет на российский рынок более мощную версию седана Solano.

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Форум Lifan X60
-Побывала в автосалоне "Созвездие" , скажу сразу, в жизни не думала, что влюблюсь в китайскую марку Lifan. Изначально привлекает цена, на фотографиях автомобиль смотрится самобытно, довольно стильно. В жизни еще более привлекателен. Оригинальный передок, красивые светодиодные фары впечатляют. Интересные ...
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Lifan привезет в Россию внедорожник X80
{{material_121212}}Длина кроссовера достигает 4 820 мм, ширина - 1 934 мм, а высота равняется 1 760 мм. Размер колесной базы составляет 2 790 мм. «Проходимец» приводится в движение 2-литровым двигателем с турбонаддувом, выдающим 192 л.с. Силовой агрегат работает в паре с 6-скоростной «механикой» или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Российским покупателям будет доступна модификация с безальтернативным передним приводом, но производитель обещает выпустить вариацию с приводом на все колеса.Уже в базовой комплектации список опций включает шесть подушек безопасности, климатическую установку, подогрев передних кресел, кожаную отделку салона, легкосплавные колесные диски на 18 дюймов, полностью цифровую приборную панель и заводскую информационно-развлекательную систему. Отметим, что на домашнем рынке внедорожник представлен в пяти комплектациях.В Китае X80 предлагается по цене от 109 900 до 149 900 юаней, что в переводе на российскую валюту составляет от 954 000 до 1 300 000 рублей. Актуальный прайс для отечественных автолюбителей компания представит позже.Ранее сообщалось, что Lifan выведет на российский рынок более мощную версию седана Solano.
2017-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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