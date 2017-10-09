9 октября 2017, 09:59
Lifan привезет в Россию внедорожник X80
Китайский производитель намерен начать поставки внедорожника Lifan X80 на российский рынок в 2018 году. Это самый крупный автомобиль в модельной линейке компании. В Поднебесной продажи этой модели стартовали в марте текущего года.
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Китайская компания Lifan намерена вывести на отечественный рынок более мощную модификацию седана Solano. Об ...Читать далее
Уже в базовой комплектации список опций включает шесть подушек безопасности, климатическую установку, подогрев передних кресел, кожаную отделку салона, легкосплавные колесные диски на 18 дюймов, полностью цифровую приборную панель и заводскую информационно-развлекательную систему. Отметим, что на домашнем рынке внедорожник представлен в пяти комплектациях.
В Китае X80 предлагается по цене от 109 900 до 149 900 юаней, что в переводе на российскую валюту составляет от 954 000 до 1 300 000 рублей. Актуальный прайс для отечественных автолюбителей компания представит позже.
Ранее сообщалось, что Lifan выведет на российский рынок более мощную версию седана Solano.
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09.07.2017, 22:46
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05.07.2017, 18:04
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01.10.2016, 18:23
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