Lifan Road Show скоро приезжает в Самару
Стартовавшее 14 октября 2017 года Lifan Road Show (Всероссийское дорожное шоу Lifan) уже посетило 6 городов и продолжает свое шествие по просторам страны. В этот раз эстафету перенимает Самара.
В ближайшую субботу, 25 ноября, на территории ТЦ «МЕГА» в период с 10:00 до 18:00 бренд Lifan проведет тест-драйв актуального модельного ряда, который будет сопровождать информативная и интересная развлекательная программа.
Для гостей будут доступны уже зарекомендовавшие себя кроссоверы X60, X50, легковой Solano II, а также новинки 2017 года: бизнес-седан Murman и 7-местный кроссовер Myway.
На площадке тест-драйва будет функционировать шатер, в котором все желающие смогут получить исчерпывающую информацию по всему модельному ряду марки, пообщаться с руководством компании, проконсультироваться со специалистами официальных дилерских центров относительно специальных предложений и актуальных акций и совершить бронирование и покупку понравившегося автомобиля на уникальных условиях.
Все участники могут посостязаться в конкурсах на ценные бреэндированные призы. А для самых маленьких гостей предусмотрены аниматоры и художники по аквагриму. Главным сюрпризом, конечно, остается розыгрыш семиместного кроссовера Myway, который пройдет после завершения всех этапов Road Show. Ждем всех 25 ноября в 10:00 у входа в ТЦ «Мега Самара»!
Для гостей будут доступны уже зарекомендовавшие себя кроссоверы X60, X50, легковой Solano II, а также новинки 2017 года: бизнес-седан Murman и 7-местный кроссовер Myway.
На площадке тест-драйва будет функционировать шатер, в котором все желающие смогут получить исчерпывающую информацию по всему модельному ряду марки, пообщаться с руководством компании, проконсультироваться со специалистами официальных дилерских центров относительно специальных предложений и актуальных акций и совершить бронирование и покупку понравившегося автомобиля на уникальных условиях.
Все участники могут посостязаться в конкурсах на ценные бреэндированные призы. А для самых маленьких гостей предусмотрены аниматоры и художники по аквагриму. Главным сюрпризом, конечно, остается розыгрыш семиместного кроссовера Myway, который пройдет после завершения всех этапов Road Show. Ждем всех 25 ноября в 10:00 у входа в ТЦ «Мега Самара»!
Читайте по теме
Lexus воссоздал атмосферу съемочной площадки
20.11.2016, 18:29
С чем подошел Lexus к своему 15-летию в России
11.10.2016, 10:56
Сочинский этап Lexus Live окунул гостей в мир премиума
07.04.2016, 16:53
Новинки-2015. Что конкретно?
21.12.2014, 13:47
Lexus GX 460: друг семьи
24.11.2013, 08:56
Новый Lexus IS: шаг навстречу прогрессу
17.01.2013, 14:18
Читайте по теме
Lexus воссоздал атмосферу съемочной площадки
20.11.2016, 18:29
С чем подошел Lexus к своему 15-летию в России
11.10.2016, 10:56
Сочинский этап Lexus Live окунул гостей в мир премиума
07.04.2016, 16:53
Новинки-2015. Что конкретно?
21.12.2014, 13:47
Lexus GX 460: друг семьи
24.11.2013, 08:56
Новый Lexus IS: шаг навстречу прогрессу
17.01.2013, 14:18
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Внешность бизнес-седана заметно изменилась, стала, что называется, на любителя. Российским покупателям IV поколения GS на старте продаж предлагается на выбор 2 двигателя, задний или полный привод и 5 комплектаций, в том числе впервые для GS - версия F SPORT. Отличительной особенностью нового GS является ...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное