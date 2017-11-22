22 ноября 2017, 12:10

Lifan приезжает в Самару со своим фирменным Road Show

Стартовавшее 14 октября 2017 года Lifan Road Show (Всероссийское дорожное шоу Lifan) уже посетило 6 городов и продолжает свое шествие по просторам страны. В этот раз эстафету перенимает Самара.
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В ближайшую субботу, 25 ноября, на территории ТЦ «МЕГА» в период с 10:00 до 18:00 бренд Lifan проведет тест-драйв актуального модельного ряда, который будет сопровождать информативная и интересная развлекательная программа.

Для гостей будут доступны уже зарекомендовавшие себя кроссоверы X60, X50, легковой Solano II, а также новинки 2017 года:  бизнес-седан Murman и 7-местный кроссовер Myway.

На площадке тест-драйва будет функционировать шатер, в котором все желающие смогут получить исчерпывающую информацию по всему модельному ряду марки, пообщаться с руководством компании, проконсультироваться со специалистами официальных дилерских центров относительно специальных предложений и актуальных акций и совершить бронирование и покупку понравившегося автомобиля на уникальных условиях.

Все участники могут посостязаться в конкурсах на ценные бреэндированные призы. А для самых маленьких гостей предусмотрены аниматоры и художники по аквагриму. Главным сюрпризом, конечно, остается розыгрыш семиместного кроссовера Myway, который пройдет после завершения всех этапов Road Show.  Ждем всех 25 ноября в 10:00 у входа в ТЦ «Мега Самара»!
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Отзывы по теме
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
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Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
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Lifan приезжает в Самару со своим фирменным Road Show
{{material_121451}} В ближайшую субботу, 25 ноября, на территории ТЦ «МЕГА» в период с 10:00 до 18:00 бренд Lifan проведет тест-драйв актуального модельного ряда, который будет сопровождать информативная и интересная развлекательная программа.Для гостей будут доступны уже зарекомендовавшие себя кроссоверы X60, X50, легковой Solano II, а также новинки 2017 года:  бизнес-седан Murman и 7-местный кроссовер Myway.На площадке тест-драйва будет функционировать шатер, в котором все желающие смогут получить исчерпывающую информацию по всему модельному ряду марки, пообщаться с руководством компании, проконсультироваться со специалистами официальных дилерских центров относительно специальных предложений и актуальных акций и совершить бронирование и покупку понравившегося автомобиля на уникальных условиях.Все участники могут посостязаться в конкурсах на ценные бреэндированные призы. А для самых маленьких гостей предусмотрены аниматоры и художники по аквагриму. Главным сюрпризом, конечно, остается розыгрыш семиместного кроссовера Myway, который пройдет после завершения всех этапов Road Show.  Ждем всех 25 ноября в 10:00 у входа в ТЦ «Мега Самара»!
2017-11-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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