13 февраля 2018, 15:39

Lifan усилит продажи запуском программы Cash back

Компания Lifan Motors Rus разработала и реализовала комплекс мер для поддержки своих российских клиентов. Уникальным предложением является программа Cash back, не имеющая в настоящее время аналогов на отечественном рынке.
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Lifan усилит продажи запуском программы Cash back Lifan

Суть проста: при покупке нового «Лифана» 2017-2018  годов выпуска без привлечения заемных средств покупатель получает дополнительную скидку в размере 20 000 рублей. Акция распространяется на весь модельный ряд бренда.

Вячеслав Галузинский, заместитель генерального директора «Лифан Моторc Рус» « В настоящий момент и производители, и государство активно поддерживает категорию покупателей, которые приобретают автомобили в кредит. В свою очередь, мы реализуем собственные программы: «Лифан Финанс», «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». При этом мы также ценим тех покупателей, которые готовы приобрести автомобиль без привлечения заемных средств. Именно для этой категории клиентов мы запустили программу «кэшбек »
Вячеслав Галузинский, заместитель генерального директора «Лифан Моторc Рус»

Напомним, что в январе текущего года Lifan реализовал на местном рынке 891 новый автомобиль. Это по-прежнему лучший показатель среди всех китайских компаний, представленных в России.

По итогам 2017-го, Lifan реализовал без малого 17 тыс. новых автомобилей, что втрое превысило результат второго по объемам продаж автопроизводителя из Поднебесной.

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Lifan усилит продажи запуском программы Cash back
Суть проста: при покупке нового «Лифана» 2017-2018  годов выпуска без привлечения заемных средств покупатель получает дополнительную скидку в размере 20 000 рублей. Акция распространяется на весь модельный ряд бренда.{{person_107_В настоящий момент и производители, и государство активно поддерживает категорию покупателей, которые приобретают автомобили в кредит. В свою очередь, мы реализуем собственные программы: «Лифан Финанс», «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». При этом мы также ценим тех покупателей, которые готовы приобрести автомобиль без привлечения заемных средств. Именно для этой категории клиентов мы запустили программу «кэшбек}}Напомним, что в январе текущего года Lifan реализовал на местном рынке 891 новый автомобиль. Это по-прежнему лучший показатель среди всех китайских компаний, представленных в России. По итогам 2017-го, Lifan реализовал без малого 17 тыс. новых автомобилей, что втрое превысило результат второго по объемам продаж автопроизводителя из Поднебесной.
2018-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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