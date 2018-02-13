13 февраля 2018, 15:39
Lifan усилит продажи запуском программы Cash back
Компания Lifan Motors Rus разработала и реализовала комплекс мер для поддержки своих российских клиентов. Уникальным предложением является программа Cash back, не имеющая в настоящее время аналогов на отечественном рынке.
Суть проста: при покупке нового «Лифана» 2017-2018 годов выпуска без привлечения заемных средств покупатель получает дополнительную скидку в размере 20 000 рублей. Акция распространяется на весь модельный ряд бренда.
|
«
В настоящий момент и производители, и государство активно поддерживает категорию покупателей, которые приобретают автомобили в кредит. В свою очередь, мы реализуем собственные программы: «Лифан Финанс», «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». При этом мы также ценим тех покупателей, которые готовы приобрести автомобиль без привлечения заемных средств. Именно для этой категории клиентов мы запустили программу «кэшбек
»
Вячеслав Галузинский, заместитель генерального директора «Лифан Моторc Рус»
Напомним, что в январе текущего года Lifan реализовал на местном рынке 891 новый автомобиль. Это по-прежнему лучший показатель среди всех китайских компаний, представленных в России.
По итогам 2017-го, Lifan реализовал без малого 17 тыс. новых автомобилей, что втрое превысило результат второго по объемам продаж автопроизводителя из Поднебесной.
Читайте по теме
Lifan доехал со своим Road Show до невских берегов
21.10.2017, 15:41
Как протекают продажи флагманского Lifan Murman
01.10.2017, 22:30
Ждём до зимы: ТОП-5 осенних SUV, которые порадуют россиян
12.09.2017, 20:33
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
09.07.2017, 22:46
На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman
05.07.2017, 18:04
Петербуржцев познакомили с новым Lifan Solano в холле торгового центра
01.10.2016, 18:23
Читайте по теме
Lifan доехал со своим Road Show до невских берегов
21.10.2017, 15:41
Как протекают продажи флагманского Lifan Murman
01.10.2017, 22:30
Ждём до зимы: ТОП-5 осенних SUV, которые порадуют россиян
12.09.2017, 20:33
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
09.07.2017, 22:46
На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman
05.07.2017, 18:04
Петербуржцев познакомили с новым Lifan Solano в холле торгового центра
01.10.2016, 18:23
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Тоже долго ходил вокруг да около данного авто, читал отзывы, смотрел видео-обзоры. Решил, что кроме того, что производитель Китай, в данной машине не больше минусов чем у остальных за ту же цену. По запчастям та же королла получается, внешний вид как у бмв. Видел в продаже даже бамперы, фары и накладки ...
-Побывала в автосалоне "Созвездие" , скажу сразу, в жизни не думала, что влюблюсь в китайскую марку Lifan. Изначально привлекает цена, на фотографиях автомобиль смотрится самобытно, довольно стильно. В жизни еще более привлекателен. Оригинальный передок, красивые светодиодные фары впечатляют. Интересные ...
Когда в салоне брали отцу х60, обратил внимание на Смайли. Ни я, ни моя жена никогда не разделяли любовь к маленьким машинам. НО. Если все-таки вопрос или матиз, или смайли, само собой, как по мне, лучше смайли - матиз совсем уж букашечный. А в лифан я присел на заднее сиденье и мои 1,90 там поместились ...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное