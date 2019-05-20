20 мая 2019, 13:01

Lifan X70 вернется в Россию через три месяца

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После прекращения в 2018 году сборки кроссоверов Lifan X70 на черкесском заводе «Дервейс», дилеры распродавали складские запасы. К маю 2019 года они подошли к концу. Сейчас Lifan готовится ввозить кроссоверы из Китая.
Lifan X70 вернется в Россию через три месяца
Lifan X70 вернется в Россию через три месяца
Lifan X70 вернется в Россию через три месяца
Lifan X70 вернется в Россию через три месяца
Lifan X70 вернется в Россию через три месяца
Lifan X70 вернется в Россию через три месяца
Lifan X70 вернется в Россию через три месяца
Lifan X70 вернется в Россию через три месяца
Lifan X70 вернется в Россию через три месяца
Lifan X70 вернется в Россию через три месяца
Lifan X70 вернется в Россию через три месяца
Lifan X70 вернется в Россию через три месяца
Lifan X70 вернется в Россию через три месяца
Lifan X70 вернется в Россию через три месяца
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Как сообщил порталу «Авторамблер» заместитель генерального директора «Лифан Моторс Рус» Вячеслав Галузинский, компания намерена возобновить производство Lifan X70 в России, но одновременно подала документы на сертификацию кроссоверов китайской сборки. По прогнозу господина Галузинского в салоны российских дилеров Lifan X70 вернется через три месяца.

Прошедший 2018 год выдался для Lifan непростым. Из-за внутренних проблем на автозаводе «Дервейс» в Черкесске, российскую сборку Lifan X70 пришлось прекратить. Китайская компания была вынуждена искать новые производственные площадки. По собственной информации 110km.ru, такое предприятие уже найдено и даже подписан договор. Но официально подробности пока не раскрываются. В любом случае, чтобы наладить производство на новом заводе требуется время и средства. Поэтому Lifan планирует на первых порах ввозить кроссоверы X70 из Китая. Компания уже запустила процедуру сертификации таких автомобилей. 

Продажи Lifan X70 в России начались в апреле 2018 года. Кроссовер предлагался с 2,0-литровым бензиновым мотором (136 л.с., 178 Нм) и передним приводом. Агрегат мог сочетаться как с вариатором, так и с 5-ступенчатой «механикой». Стоил кроссовер российской сборки от 829 900 до 1 089 900 рублей.

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Отзывы по теме
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Форум Lifan Solano
Тоже долго ходил вокруг да около данного авто, читал отзывы, смотрел видео-обзоры. Решил, что кроме того, что производитель Китай, в данной машине не больше минусов чем у остальных за ту же цену. По запчастям та же королла получается, внешний вид как у бмв. Видел в продаже даже бамперы, фары и накладки ...
Ванька_88
Форум Lifan X60
-Побывала в автосалоне "Созвездие" , скажу сразу, в жизни не думала, что влюблюсь в китайскую марку Lifan. Изначально привлекает цена, на фотографиях автомобиль смотрится самобытно, довольно стильно. В жизни еще более привлекателен. Оригинальный передок, красивые светодиодные фары впечатляют. Интересные ...
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Lifan X70 вернется в Россию через три месяца
{{material_126142}}Как сообщил порталу «Авторамблер» заместитель генерального директора «Лифан Моторс Рус» Вячеслав Галузинский, компания намерена возобновить производство Lifan X70 в России, но одновременно подала документы на сертификацию кроссоверов китайской сборки. По прогнозу господина Галузинского в салоны российских дилеров Lifan X70 вернется через три месяца.Прошедший 2018 год выдался для Lifan непростым. Из-за внутренних проблем на автозаводе «Дервейс» в Черкесске, российскую сборку Lifan X70 пришлось прекратить. Китайская компания была вынуждена искать новые производственные площадки. По собственной информации 110km.ru, такое предприятие уже найдено и даже подписан договор. Но официально подробности пока не раскрываются. В любом случае, чтобы наладить производство на новом заводе требуется время и средства. Поэтому Lifan планирует на первых порах ввозить кроссоверы X70 из Китая. Компания уже запустила процедуру сертификации таких автомобилей. Продажи Lifan X70 в России начались в апреле 2018 года. Кроссовер предлагался с 2,0-литровым бензиновым мотором (136 л.с., 178 Нм) и передним приводом. Агрегат мог сочетаться как с вариатором, так и с 5-ступенчатой «механикой». Стоил кроссовер российской сборки от 829 900 до 1 089 900 рублей.
2019-05-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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