20 мая 2019, 13:01
Lifan X70 вернется в Россию через три месяца
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После прекращения в 2018 году сборки кроссоверов Lifan X70 на черкесском заводе «Дервейс», дилеры распродавали складские запасы. К маю 2019 года они подошли к концу. Сейчас Lifan готовится ввозить кроссоверы из Китая.
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По информации редакции, у компании Lifan уже есть новая производственная площадка, которая скоро заработает ...Читать далее
Прошедший 2018 год выдался для Lifan непростым. Из-за внутренних проблем на автозаводе «Дервейс» в Черкесске, российскую сборку Lifan X70 пришлось прекратить. Китайская компания была вынуждена искать новые производственные площадки. По собственной информации 110km.ru, такое предприятие уже найдено и даже подписан договор. Но официально подробности пока не раскрываются. В любом случае, чтобы наладить производство на новом заводе требуется время и средства. Поэтому Lifan планирует на первых порах ввозить кроссоверы X70 из Китая. Компания уже запустила процедуру сертификации таких автомобилей.
Продажи Lifan X70 в России начались в апреле 2018 года. Кроссовер предлагался с 2,0-литровым бензиновым мотором (136 л.с., 178 Нм) и передним приводом. Агрегат мог сочетаться как с вариатором, так и с 5-ступенчатой «механикой». Стоил кроссовер российской сборки от 829 900 до 1 089 900 рублей.
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Тоже долго ходил вокруг да около данного авто, читал отзывы, смотрел видео-обзоры. Решил, что кроме того, что производитель Китай, в данной машине не больше минусов чем у остальных за ту же цену. По запчастям та же королла получается, внешний вид как у бмв. Видел в продаже даже бамперы, фары и накладки ...
-Побывала в автосалоне "Созвездие" , скажу сразу, в жизни не думала, что влюблюсь в китайскую марку Lifan. Изначально привлекает цена, на фотографиях автомобиль смотрится самобытно, довольно стильно. В жизни еще более привлекателен. Оригинальный передок, красивые светодиодные фары впечатляют. Интересные ...
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