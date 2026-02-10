Что изменилось в новой версии Lada Granta Active Cross и почему она может стать хитом среди бюджетных авто

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

10 февраля 2026, 08:55

Лифтбек Lada Granta Active Cross: увеличенный клиренс и багажник за 1,2 млн рублей — изменения новой версии

В линейке Lada Granta появилась новая версия Active Cross с увеличенным дорожным просветом и вместительным багажником. Модель сочетает практичность, доступную цену и обновленный дизайн, что делает ее заметным игроком на рынке.

Появление Lada Granta Active Cross в кузове лифтбек – событие, которое может изменить расстановку сил в сегменте доступных автомобилей. Российский рынок давно ждал машину, сочетающую в себе высокий клиренс, просторный багажник и невысокую стоимость. Теперь у покупателей есть альтернатива между универсалом и лифтбеком, не жертвуя ни проходимостью, ни вместимостью.

В отличие от стандартного варианта, Active Cross получил увеличенный на 18 мм дорожный просвет — теперь это 198 мм. В условиях российской зимы и разбитых дорог этот параметр становится не просто приятным бонусом, а настоящим преимуществом. Даже после сильных снегопадов автомобиль уверенно справляется с парковкой там, где обычные легковушки рискуют застрять. Правда, серебристые накладки на бамперах требуют осторожности — в глубоком снегу их легко повредить.

Главное отличие лифтбека — багажник на 440 литров под шторкой, что на четверть больше, чем у универсала. Это решает давнюю дилемму: теперь не нужна выборка между вместительностью и клиренсом. Задний свес у лифтбека длиннее, чем у универсала, что и позволяет увеличить багажное пространство. Для семейных поездок и дачных вылазок это серьезный аргумент.

Технические особенности и комплектации

Под капотом - проверенный 16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра, выдающий 106 л.с. и 148 Н·м крутящего момента. Даже базовый мотор на 90 сил обеспечивает достаточную динамику для города и трассы. Подвеска традиционно для Granta справляется с любыми неровностями, тормоз настроен так, что к нему быстро привыкаешь.

В салоне нет ярких оранжевых акцентов, характерных для других кросс-версий ВАЗа, и кузовных цветов тоже не добавлено. В остальном интерьер оставался прежним: просторно, но без изысков. Управление круиз-контролем и компьютером осуществляется через правый подрулевой рычаг, но кнопки иногда реагируют с задержкой. По эргономике инженеры выжали максимум из старой платформы, но сделать салон по-настоящему современным не получилось.

История и перспективы модели

Идея создания приподнятых (кросс-) версий появилась у ВАЗа еще в 2014 году, когда в продаже параллельно находились Granta и Kalina. После масштабного рестайлинга 2018 года все эти модификации были объединены под единым именем Lada Granta. В процессе выяснилось, что спрос на классический хэтчбек и универсал невысок — покупателей больше заинтересовали практичные кросс-версии. В ближайшие годы линейку может пополнить универсал с увеличенным дорожным просветом, что особенно востребовано на российском рынке.

Цены, комплектации и характеристики

Active Cross комплектуется исключительно 15-дюймовыми легкосплавными колесами. Базовая версия Comfort с 90-сильным мотором оценивается в 1,21 млн рублей, топовая Enjoy со 106-сильным мотором — в 1,39 млн рублей. Для сравнения, кросс-универсал дешевле на 10–20 тысяч, обычный лифтбек — на 67–75 тысяч рублей.

Технические характеристики Lada Granta Active Cross: длина – 4270 мм, ширина – 1700 мм, высота – 1522 мм, колесная база – 2476 мм. Объем багажника варьируется от 440 до 760 литров, снаряженная масса – 1160 кг. Разгон до 100 км/ч занимает 11,6 секунды, максимальная скорость – 181 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле — 6,7 л на 100 км, бак рассчитан на 50 литров бензина АИ-92 или АИ-95. Привод - передний, коробка передач - механическая пятиступенчатая.

Таким образом, новая версия Lada Granta Active Cross в кузове лифтбек может стать обоснованным выбором для тех, кто ищет практичный, недорогой и выгодный автомобиль для российских дорог. В условиях растущих цен и ограниченного выбора в сегменте бюджетной техники эта модель выглядит особенно актуально.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Похожие материалы Лада

