Что изменилось в новой версии Lada Granta за 1,2 млн рублей и почему ее выбирают вместо универсала

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

17 февраля 2026, 19:02

Вышло исследование: новая Lada Granta Active Cross удивила сочетанием практичности и цены. Мало кто знает, что лифтбек теперь не только просторнее, но и проходимее. Какие плюсы и минусы скрывает обновленная модель - разбираемся подробно.

Вышло исследование: новая Lada Granta Active Cross удивила сочетанием практичности и цены. Мало кто знает, что лифтбек теперь не только просторнее, но и проходимее. Какие плюсы и минусы скрывает обновленная модель - разбираемся подробно.

Российский рынок автомобилей продолжает меняться, и появление Lada Granta Active Cross - яркое тому подтверждение. Для многих водителей вопрос выбора между вместимостью, проходимостью и ценой стоит особенно остро. Новая версия лифтбека Granta с приставкой Active Cross предлагает интересное решение: увеличенный дорожный просвет, более объемный багажник и при этом остается одной из самых доступных моделей на рынке. Это важная новость для тех, кто ищет практичный и недорогой автомобиль, способный справляться с российскими дорогами и непогодой.

В условиях, когда универсалы становятся все менее популярными, а кроссоверы дорожают, Granta Active Cross занимает уникальную нишу. Она сочетает в себе черты семейного автомобиля и внедорожника, не требуя при этом серьезных финансовых вложений. Для многих россиян это может стать оптимальным выбором на ближайшие годы.

Практичность и новые возможности

Главное отличие новой Granta Active Cross - увеличенный на 18 мм клиренс (198 мм против 180 у стандартной версии). Это не просто цифры: в условиях снежных зим и разбитых дорог дополнительные миллиметры часто становятся решающими. После сильных снегопадов лифтбек уверенно заезжает на те парковочные места, куда обычная легковушка не рискнет сунуться. Однако стоит помнить, что серебристые накладки на бамперах требуют аккуратности - в глубоком снегу их легко поцарапать.

Еще один плюс - багажник. За счет увеличенного заднего свеса объем вырос до 440 литров под шторкой, что на четверть больше, чем у универсала. Теперь владельцам не нужно выбирать между вместимостью и клиренсом: лифтбек Active Cross объединяет оба преимущества.

Технические особенности и комплектации

Под капотом - проверенный 16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра, выдающий 106 л.с. и 148 Н·м крутящего момента. Даже базовый мотор на 90 сил обеспечивает достаточную динамику для города и трассы. Коробка передач - механика, работает без лишнего шума, а подвеска легко справляется с ямами и неровностями. Тормоза настроены так, что к ним быстро привыкаешь, а управляемость остается предсказуемой.

В салоне нет ярких оранжевых акцентов, характерных для других кросс-версий Lada, и кузов окрашен в спокойные цвета. Электроника работает с небольшой задержкой, а кнопки управления круиз-контролем и маршрутным компьютером иногда реагируют не сразу. Впрочем, для бюджетного сегмента это не критично. Эргономика салона выжата до предела, но полностью современной Granta уже не кажется - это компромисс между ценой и функциональностью.

История и перспективы модели

Первые приподнятые версии Lada появились еще в 2014 году, когда седан и лифтбек выпускались под маркой Granta, а хэтчбек и универсал - как Kalina 2. После рестайлинга 2018 года все модели объединили в одну линейку. Спрос на обычный универсал и хэтчбек оказался низким, и их производство свернули. Сейчас ходят слухи, что в ближайшие годы появится полноценный универсал с увеличенным задним свесом - такой автомобиль мог бы стать настоящим хитом среди семейных машин.

Если рассматривать только семейство Granta, то Active Cross в кузове лифтбек выглядит наиболее сбалансированным вариантом. Однако на рынке уже есть конкуренты, например, Lada Iskra, которая дороже, но и современнее. Тем не менее, Granta остается самой доступной по стоимости обслуживания и ремонта, что для многих покупателей становится решающим фактором.

Цены и комплектации

Granta Active Cross предлагается только с 15-дюймовыми легкосплавными колесами. Базовая комплектация Comfort с 90-сильным мотором стоит 1,21 млн рублей, а версия Enjoy с 106-сильным двигателем - 1,39 млн рублей. Для сравнения, кросс-универсал дешевле на 10–20 тысяч, а обычный лифтбек - на 67–75 тысяч рублей. Таким образом, новинка занимает промежуточное положение между разными вариантами Granta, предлагая оптимальный баланс цены и возможностей.

Технические характеристики Lada Granta Active Cross: длина - 4270 мм, ширина - 1700 мм, высота - 1522 мм, колесная база - 2476 мм. Объем багажника - от 440 до 760 литров, снаряженная масса - 1160 кг. Двигатель - бензиновый, 16 клапанов, 1,6 литра, 106 л.с., разгон до 100 км/ч за 11,6 секунды, максимальная скорость - 181 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле - 6,7 л на 100 км, привод - передний, коробка передач - механическая пятиступенчатая.

Выбор для прагматичных

В условиях, когда цены на новые автомобили продолжают расти, а выбор становится все более ограниченным, Lada Granta Active Cross выглядит разумным компромиссом для тех, кто ценит практичность и не готов переплачивать за излишества. Это не идеальный автомобиль, но он честно выполняет свои задачи и не требует больших затрат на содержание. Для российских дорог и климата - это, пожалуй, один из самых рациональных вариантов в своем сегменте.

