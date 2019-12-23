23 декабря 2019, 09:40
Лифтбек Lada Granta получил новую комплектацию
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Фото: АвтоВАЗ
Для лифтбека Lada Granta со 106-сильным двигателем и «роботом» предложили новую комплектацию с кодом 21917-A1-5Y1 по цене от 561 500 рублей без учета скидок по специальным предложениям.
Фото: АвтоВАЗ
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Цены начинаются от 561 500 рублей, что почти на 100 000 рублей дороже базового «Стандарта». С учетом максимальной скидки цену можно снизить до 521 500 рублей. Новая комплектация появилась только у лифтбека. Комплектации седана и хэтчбека не изменились.
На момент написания этого материала, на официальном сайте Lada у лифтбека Granta со 106-сильным мотором и «роботом» значилось две комплектации Comfort Optima по идентичной цене 561 500 рублей. Отличались они лишь кодами: 21917-A1-5Y1 и 21917-A1-5YL. Кроме того, для второй предлагалась опция «подсказчик переключения передач в комбинации приборов», обычно доступная только для автомобилей с механической коробкой передач. Возможно, на сайте автопроизводителя произошел технический сбой.
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