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23 декабря 2019, 09:40

Лифтбек Lada Granta получил новую комплектацию

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Фото: АвтоВАЗ
Для лифтбека Lada Granta со 106-сильным двигателем и «роботом» предложили новую комплектацию с кодом 21917-A1-5Y1 по цене от 561 500 рублей без учета скидок по специальным предложениям.
Лифтбек Lada Granta получил новую комплектацию

Фото: АвтоВАЗ

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Журналистам портала «Лада.Онлайн» в ходе регулярного мониторинга цен и комплектаций автомобилей Lada удалось выяснить, что в декабре у лифтбека Lada Granta появилась еще одна комплектация Standart. Если раньше базовая версия была доступна только для автомобилей с 87-сильным мотором, то сейчас ее предлагают для связки 106-сильный агрегат и 5-ступенчатый «робот». 

Цены начинаются от 561 500 рублей, что почти на 100 000 рублей дороже базового «Стандарта». С учетом максимальной скидки цену можно снизить до 521 500 рублей. Новая комплектация появилась только у лифтбека. Комплектации седана и хэтчбека не изменились.

На момент написания этого материала, на официальном сайте Lada у лифтбека Granta со 106-сильным мотором и «роботом» значилось две комплектации Comfort Optima по идентичной цене 561 500 рублей. Отличались они лишь кодами: 21917-A1-5Y1 и 21917-A1-5YL. Кроме того, для второй предлагалась опция «подсказчик переключения передач в комбинации приборов», обычно доступная только для автомобилей с механической коробкой передач. Возможно, на сайте автопроизводителя произошел технический сбой. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
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Лифтбек Lada Granta получил новую комплектацию
{{material_125676}}Журналистам портала «Лада.Онлайн» в ходе регулярного мониторинга цен и комплектаций автомобилей Lada удалось выяснить, что в декабре у лифтбека Lada Granta появилась еще одна комплектация Standart. Если раньше базовая версия была доступна только для автомобилей с 87-сильным мотором, то сейчас ее предлагают для связки 106-сильный агрегат и 5-ступенчатый «робот». Цены начинаются от 561 500 рублей, что почти на 100 000 рублей дороже базового «Стандарта». С учетом максимальной скидки цену можно снизить до 521 500 рублей. Новая комплектация появилась только у лифтбека. Комплектации седана и хэтчбека не изменились.На момент написания этого материала, на официальном сайте Lada у лифтбека Granta со 106-сильным мотором и «роботом» значилось две комплектации Comfort Optima по идентичной цене 561 500 рублей. Отличались они лишь кодами: 21917-A1-5Y1 и 21917-A1-5YL. Кроме того, для второй предлагалась опция «подсказчик переключения передач в комбинации приборов», обычно доступная только для автомобилей с механической коробкой передач. Возможно, на сайте автопроизводителя произошел технический сбой. 
2019-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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