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24 июля 2019, 17:21

Лифтбек Skoda Octavia вывели на дорожные тесты

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Премьера Skoda Octavia четвертого поколения ожидается осенью. Первым на рынок выйдет автомобиль в кузове «универсал». Такие машины неоднократно попадали в объективы фотошпионов. Лифтбек же удалось сфотографировать впервые.
Лифтбек Skoda Octavia вывели на дорожные тесты
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Фотографии универсалов Skoda Octavia четвертого поколения, оклеенные плотным пестрым камуфляжем, стали появляться зимой. Лифтбек Octavia поклонники марки сфотографировали впервые. Автомобиль засекли на одной из чешских магистралей. На первый взгляд кажется, что камуфляжа на машине нет вовсе, но это не так. Детали, которые подверглись изменениям, по-прежнему замаскированы слоем пленки, окрашенной в цвет кузова.

Как мы уже знаем, Octavia нового поколения избавится от спорной двухсекционной головной оптики, появившейся в результате рестайлинга на модели третьей генерации. Изменится форма задних фонарей, но часть их все еще скрыта под камуфляжем. Силуэт лифтбека сохранит знакомые очертания с длинным задним свесом, широкой пятой дверью и вместительным багажником.

Интерьер выполнят в духе нового хэтчбека Skoda Scala с цифровой приборной панелью и горизонтально ориентированным тачскрином медиасистемы. В список доступного оснащения войдет полностью светодиодная оптика, двухзонный «климат», адаптивный круиз-контроль, система контроля рядности движения, система мониторинга «слепых» зон, ассистент при движении задним ходом и медиасистема с функцией голосового управления.

В моторной гамме серьезных изменений не ожидается. Для Европы сохранят бензиновые турбомоторы TSI объемом 1.0, 1.5 и 2,0 литра, а также два дизеля - 1.6 TDI и 2.0 TDI. Также покупателям наверняка предложат версию mild hybrid с 48-вольтовым стартер-генератором и полноценную гибридную модификацию.

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Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
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Лифтбек Skoda Octavia вывели на дорожные тесты
{{material_126971}}Фотографии универсалов Skoda Octavia четвертого поколения, оклеенные плотным пестрым камуфляжем, стали появляться зимой. Лифтбек Octavia поклонники марки сфотографировали впервые. Автомобиль засекли на одной из чешских магистралей. На первый взгляд кажется, что камуфляжа на машине нет вовсе, но это не так. Детали, которые подверглись изменениям, по-прежнему замаскированы слоем пленки, окрашенной в цвет кузова.Как мы уже знаем, Octavia нового поколения избавится от спорной двухсекционной головной оптики, появившейся в результате рестайлинга на модели третьей генерации. Изменится форма задних фонарей, но часть их все еще скрыта под камуфляжем. Силуэт лифтбека сохранит знакомые очертания с длинным задним свесом, широкой пятой дверью и вместительным багажником.Интерьер выполнят в духе нового хэтчбека Skoda Scala с цифровой приборной панелью и горизонтально ориентированным тачскрином медиасистемы. В список доступного оснащения войдет полностью светодиодная оптика, двухзонный «климат», адаптивный круиз-контроль, система контроля рядности движения, система мониторинга «слепых» зон, ассистент при движении задним ходом и медиасистема с функцией голосового управления.В моторной гамме серьезных изменений не ожидается. Для Европы сохранят бензиновые турбомоторы TSI объемом 1.0, 1.5 и 2,0 литра, а также два дизеля - 1.6 TDI и 2.0 TDI. Также покупателям наверняка предложат версию mild hybrid с 48-вольтовым стартер-генератором и полноценную гибридную модификацию.
2019-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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